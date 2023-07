Ukulelenklänge, Tänze und Operngesang: Benefizkonzert der Bockhorner Chorgemeinschaft

3000 Euro Spenden an Mary´s Meals

Von Friedbert Holz schließen

Für das Benefizkonzert zugunsten der Organisation Mary´s Meals hat sich die Bockhorner Chorgemeinschaft ein abwechslungsreiches und modernes Programm überlegt.

Bockhorn – Sogar Pater Phillip Iwanowski war erstaunt, wie voll die Bockhorner Pfarrkirche sein kann: Als das Benefizkonzert der Chorgemeinschaft Bockhorn zugunsten der Organisation Mary´s Meals dort begann, gab es keinen freien Sitzplatz mehr, und auch neben den Sitzbänken standen die Zuhörer. Doch der Besuch sollte sich für alle lohnen, denn Chorleiterin Gerti Angermaier und die studierte Opernsängerin Elisabeth Emme hatten ein eindrucksvolles Programm erarbeitet.

Diesmal traten nicht nur die bekannten Kinder- und Intermezzochöre aus der Gemeinde auf, als Gast war zudem das Ukulelenorchester aus Dorfen unter Leitung von Pascal Wilfer gekommen. So wechselten sich Sängerinnen und Ukulelenspieler im Programm ab und brachten damit ein buntes musikalisches Potpourri zum Vortrag.

Moderne Lieder, bekannt aus Hit-Listen oder Film-Blockbustern, dominierten das Konzert. Interpreten wie Lady Gaga oder die Sugababes waren vertreten, ebenso wie das bekannte Stück Purple Rain von Prince oder ein Song aus dem Film Sister Act.

Die Chor-Sängerinnen unter Leitung von Angermaier präsentierten sich diesmal allerdings nicht wie gewohnt still stehend: Sie hatten – inspiriert durch Ideen von Tänzer und Musicalstudent Magnus Jahr aus Wien – Choreografien zu den einzelnen Liedern einstudiert. So drehten sich die Musikerinnen zu den Stücken, schwenkten ihre Arme und tanzen sogar im Zweierpaar. Besonders beim Lied „This is me“ (Das bin ich) sorgten die Sängerinnen für Unterhaltung, indem sie sich fast unbemerkt unter das Publikum gemischt hatten und mit einstimmten.

Die intensive Vorbereitung auf das Konzert hat sich gelohnt: Das Publikum zeigte beste Stimmung, klatsche und wippte mit den Füßen mit. Auch die Solistinnen Felicitas Loidl, Antonia Aturcanitel und Conny Gaigl zeigten ihr gesangliches Talent.

Auch das Ukulelenorchester präsentierte herausragende Stimmen wie die von Pascal Wilfer, Franziska Wilhelm und Andreas Greimel. Für die musikalische Begleitung am Klavier sorgten Irmgard Bauer und Barbara Waxenberger.

Zwischen den einzelnen musikalischen Darbietungen traten die Sprecherinnen Franziska Fisch, Jasmin Ritzer, Veronika Huber und Susanna Dubale auf. Sie erklärten den zahlreichen Zuhörern, was sich hinter der Organisation Mary´s Meals verbirgt, die die durch das Konzert eingenommenen Spenden in Höhe von 3000 Euro erhält. Die internationale Vereinigung ermöglicht mithilfe von Spenden eine Schulspeisung für rund 2,4 Millionen Kinder in 18 der ärmsten Länder der Welt, vorwiegend in Afrika und Asien. Damit fördert Mary´s Meals Bildung und bekämpft Hunger.

Zum Abschluss des Konzerts schlossen sich die beiden Chöre sowie das Dorfener Ukulelenorchester zu einem Medley der weltbekannten Gruppe Abba zusammen, das mit dem Titel „Thank you for the music“ (Danke für die Musik) endete. Dieser Dank sprach auch dem Publikum aus dem Herzen, das mit stehenden Ovationen den jungen Musikern Bewunderung und Anerkennung entgegenbrachte.