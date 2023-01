Erdings Malteser: „Unsere Hilfe wird vermehrt benötigt werden“

Von: Markus Schwarzkugler

Langjährige Fahrdienstmitarbeiter der Malteser erhielten von Kreisgeschäftsführer Sebastian Oberpriller (r.) und seiner Stellvertreterin Kathrin Hemauer (l.) sowie Kreisbeauftragtem Franz Graf von La Rosée (3. v. l.) ein Jubiläumsabzeichen (ab 2. v. l.): Theresia Baumgartner, Georg Muck, Annemarie Forner und Appe Hermann-Otchami. © Malteser

Nach drei Jahren Zwangspause sind Erdings Malteser erstmals wieder zu einer gemeinsamen Feier zusammengekommen. Rund 125 Ehren- und Hauptamtliche der Malteser sowie der Rettungswache am Flughafen waren einer Pressemitteilung zufolge in den Landgasthof Bauer in Kirchasch gekommen. Im Zentrum stand dabei die Verleihung von Covid-19-Einsatzmedaillen, Verdienstplaketten und Jubiläumsabzeichen. Außerdem wurde nach schwierigen Zeiten in der Pandemie Bilanz gezogen. Die Belastung war selbstredend hoch, die Errungenschaften entsprechend umso beeindruckender.

Kirchasch/Landkreis – Kreisgeschäftsführer Sebastian Oberpriller blickte auf die besonderen Herausforderungen der vergangenen drei Jahre zurück. Zunächst habe man alles daran gesetzt, die bestehenden Dienste wie Rettungsdienst, Soziale Dienste, Fahrdienst und Schulbegleitung auch unter erschwerten Corona-Bedingungen weiterzuführen. Hinzu kamen neue Aufgaben mit dem Betrieb von bis zu drei Corona-Teststellen, der Testung von Mitarbeitern und Bewohnern in größeren Einrichtungen sowie die Unterstützung bei ärztlichen Impfaktionen.

Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie brachte der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine laut Oberpriller eine neue Herausforderung: Seit März unterstützen die Malteser, zunächst aus dem Ehrenamt heraus, inzwischen mit Hauptamtlichen, den Landkreis Erding beim Betrieb des Flüchtlingsankunftszentrums in den Räumen der Energie Südbayern (ESB) an der Max-Planck-Straße im Gewerbegebiet Erding-Südwest. Seit ein paar Monaten läuft der Betrieb dort allerdings eher auf Standby.

Doch damit nicht genug, wie Oberpriller berichtete: Im Bereich der sozialen Dienste zur Versorgung von hilfsbedürftigen Menschen habe man mit hauswirtschaftlichen Hilfen und Alltagsbegleitung ein neues Angebot etabliert. Der Kreisgeschäftsführer dankte: „Unsere Hilfe für und am Menschen in allen bestehenden Diensten, vielleicht aber auch in neuen Aufgaben, die wir so jetzt noch gar nicht kennen, wird vermehrt benötigt werden.“

Die Covid-19-Einsatzmedaille des Souveränen Malteser Ritterordens erhielten (v. l.) Gina La Rosa, Rudolf Tenner und Philipp Hennigs, der auch die Verdienstplakette in Silber überreicht bekam. Rechts: stellvertretender Kreisbeauftragter und Leiter Einsatzdienste, Tobias Cako. © Malteser

Anschließend nahmen der Kreisbeauftrage Franz Graf von La Rosée und Oberpriller mit Tobias Cako, dem stellvertretenden Kreisbeauftragten und Leiter Einsatzdienste, sowie Simon Gromes, stellvertretender Leiter Einsatzdienste, die Ehrungen vor. Philipp Hennigs erhielt die Verdienstplakette in Silber des Souveränen Malteser Ritterordens für besondere Verdienste um die Hilfsorganisation. „Er war mehrere Jahre in vielen Bereichen des Ehrenamts sehr engagiert gewesen und musste die Malteser nach Abschluss seines Studiums aus persönlichen Gründen verlassen“, heißt es in der Pressemitteilung der Malteser.

Für außerordentliches Engagement im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden Gina La Rosa, Philipp Hennigs und Rudolf Tenner mit der Covid-19-Einsatzmedaille des Malteserordens ausgezeichnet. Eine weitere Anerkennung des Malteser Hilfsdienstes für Verdienste in der Corona-Pandemie erhielten Concepcion Morales Rodriguez und Dietmar Baumgart. Außerdem wurden zahlreiche Mitarbeiter, insbesondere aus den Fahrdiensten, für ihr langjähriges Engagement geehrt: Reinhold Schilz und Sonja Mederl sind seit zehn Jahren für die Malteser tätig, wie auch Karl-Heinz Schumann, Marcelo Andre Bauer-Rodrigues und Monika Rößl.

Für vier weitere Mitarbeiter wurde die Ehrung nachgeholt, die coronabedingt zuvor verhindert worden war: Theresia Baumgartner, Annemarie Forner, Appe Hermann-Otchami, Georg Muck sowie Karin Bauer sind bereits seit 2010 aktiv. Sie alle erhielten ein Jubiläumsabzeichen.

Die Leiterinnen der Malteser Jugend, Bettina Pfanzelt und Reinhild Hiesgen, dankten vor dem Übergang zum geselligen Teil des Abends noch sämtlichen Helfern.