Hühner füttern und Mehl herstellen: Kinder mit erhöhtem Förderbedarf besuchen Biohof

Von: Lea Warmedinger

Füttern die Hühner mit Hirse: Die Schüler der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Nikolaus bei ihrem Tag auf dem Biohof Lex in Emling. © aelf

Für die Schüler der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Nikolaus wurde der Biohof Lex in Emling zum außerschulischen Lernort.

Emling – „Manche strahlten mit Wissen, manche reagierten mit Mut, manche beobachteten, manche packten an, manche schütteten, manche kurbelten“, berichtet Sonderschullehrerin Waltraud Landes. Der Biohof Lex in Emling bei Bockhorn wurde für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zum außerschulischen Lernort. Neun Schüler der Heilpädagogischen Tagesstätte St. Nikolaus in Erding durften bei ihrem Tag auf dem Bauernhof Hühner füttern, Mehl herstellen und über Bienen lernen.

„Großartig, dass die Kinder hier so viel selbst mit anpacken können“, sagte Landes. Wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding in einer Pressemitteilung berichtet, erlebten die Kinder hier „Unterricht der ganz anderen Art, Unterricht zum Anfassen“.

Gerade bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf sei das Erlebnis des außerschulischen Lernorts Bauernhof gewinnbringend für ihre individuelle Entwicklung, so Sonderschullehrerin Landes. Es sei der ideale Rahmen, die Lerninhalte an die individuellen Fähigkeiten der Schüler anzupassen.

Marianne Lex, zertifizierte Erlebnisbäuerin, begrüßte die Schüler, Sonderschullehrerinnen und Heilerziehungspflegerinnen auf dem Biohof mit einem Lied auf ihrer Drehorgel. Die Kinder erkannten die Melodie sofort – mit „Biene Maja“ stieg Lex in das erste Thema des Tages ein, sie brachte den Kindern die große Bedeutung von Bienen nahe, vor allem im Hinblick auf Artenvielfalt.

„Die Tiere nicht zu erschrecken“ gehörte zu den wichtigsten Hofregeln, die Lex aufstellte. „Anfassen dürft ihr sie aber schon“, ermutigte sie die Kinder.

Anschließend durften die Schüler in den Hühnerstall gehen. „Die 400 Hühner und elf Hähne in Freilandhaltung haben es gut bei uns auf dem Hof – jedes Huhn bewohnt vier Quadratmeter“, erzählte Lex den Kindern. Damit diese eine Vorstellung von der Fläche bekommen, formte die Bäuerin mit dem Meterstab einen Quadratmeter, berichtet das AELF in seiner Pressemitteilung. „In Käfighaltung lebten früher mancherorts sogar neun Hühner auf einem Quadratmeter, das entspricht einem Lebensraum von 33 mal 33 Zentimeter.“ Eine Schülerin durfte sich selbst einen Eindruck von diesen Maßen verschaffen und in eine kleine Pappkiste dieser Größe klettern.

Neben den Tieren war auch Getreide ein Thema am Tag auf dem Biohof. An Schüttwannen erfühlten die Kinder Bohnen und Getreidekörner und durften daraus dann selbst Erzeugnisse herstellen: an der Getreidemühle machten sie ihr eigenes Mehl und an der Flockenquetsche Haferflocken.

Der Besuch am Bauernhof fand im Rahmen der „Aktiv-Wochen“ des AELF Ebersberg-Erding mit dem Programm „Erlebnis Bauernhof“ statt. Dabei werden Schulklassen auf zertifizierte Bauernhöfe eingeladen, die dort Einblicke in landwirtschaftliche Betriebe und die Erzeugung heimischer Lebensmittel bekommen.

Seit Beginn des Programms im Jahr 2012 haben laut Pressemitteilung bayernweit knapp 400 000 Schulkinder in rund 19 900 Klassen teilgenommen. Die Bauernhof-Erlebnistage richten sich an die Jahrgangsstufen zwei bis zehn aller Schularten und sind staatlich gefördert. Im Schuljahr 2021/22 waren in den Landkreisen Freising, Erding, Ebersberg, München und der Stadt München 49 Prozent aller Klassen zu Besuch bei einem landwirtschaftlichen Betrieb – im Landkreis Erding waren es sogar 62 Prozent aller Klassen. Mit dem Biohof Lex in Emling bieten insgesamt zwölf Betriebe im Landkreis das Programm „Erlebnis Bauernhof“ an.