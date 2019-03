Werkzeuge statt Laudatio

So ungewöhnlich wie ihre Aquarelle und Kalligrafien, so ungewöhnlich geriet auch die Vernissage im Rathaus-Foyer Bockhorn: Martha Schmitt, Künstlerin aus Erding, zeigt dort noch bis Ende Mai eine breite Palette ihres Schaffens unter dem Titel „Pinsel, Feder & Co.“

Bockhorn–Sie verzichtete dabei auf einen Laudator, stellte stattdessen ihre teils ungewöhnlichen Werkzeuge vor.

„Normalerweise bekommen Künstler eine Laudatio“, sagte Schmitt, „doch ich möchte die Menagerie meiner Instrumente präsentieren, mit denen ich Aquarelle und Kalligrafien schaffe“. Und so begann sie mit einem so genannten Rundpinsel, „mit Haaren entweder von einem Eichhörnchen oder, etwas exotischer, von einem sibirischen Rotmarder“. Sie erklärte den Besuchern, dass sich etwa mit einem Flachpinsel breitere Farbspuren ziehen lassen, dass sie aber auch mit Federn von ganz unterschiedlicher Dicke arbeitet – „vom Reißbrettstift bis hin zu Plakatmal-Größe“.

Auch ungewöhnliche Werkzeuge benutzt sie, etwa selbst hergestellte Blechstreifen aus alten Getränkedosen. „Von Reisen bringen mein Mann und ich manchmal solche ungewöhnlichen Dosen mit. Dann schneide ich vorsichtig Streifen aus deren Wänden und benutze sie quasi als Pinsel. Das ergibt dann unerwartete Farbstreifen, die vor allem bei Kalligrafien eingesetzt werden.“ Diese sehr besondere Schreibtechnik bestimmt seit 2004 die Mal-Leidenschaft der 69-Jährigen, „den Begriff Hobby mag ich nicht, es ist schon mehr“.

Martha Schmitt malt schon seit ihrer Kindheit sehr gerne, widmete sich von 1997 an vor allem der Aquarell-Technik. Davon zeugen im Bockhorner Rathaus einige Ortsansichten von Erding und Bockhorn, aber auch Blumen- und Obstmotive.

Die ehemalige Realschullehrerin holt sich ihre Inspirationen meist auf Reisen, bei Kursen oder in der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, und sie hat schon einige Ausstellungen veranstaltet: in Cafés und Restaurants, auch schon im Klinikum. „Bei uns in Bockhorn ist sie Wiederholungstäterin“, betonte Bürgermeister Hans Schreiner. Seine Frau habe vor Jahren Bilder von Martha Schmitt gesehen und sei sehr begeistert gewesen, „allerdings wollte sie von ihr ein spezielles Bild haben, eine Fronleichnams-Prozession“. Die Künstlerin ließ sich nicht lange bitten und fertigte das Gewünschte, seitdem ziert Schreiners Wohnzimmer „ein echter Schmitt“. Der Rathauschef mag ihre Bilder und Kalligrafien, „bei mir war schönes Schreiben ja leider nie ein Thema“. Und so empfahl er den Vernissage-Besuchern, „vor manchen Bildern verweilen zu können, vor anderen muss man einfach verweilen“. Denn Schmitts Kalligrafien enthalten auch Botschaften, die zum Nachdenken anregen. „Also“, fasste Schreiner zusammen, „lohnt sich ein Besuch bei uns im Rathaus immer wieder, nicht nur, um neue Mülltüten zu holen“.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von zwei 13-jährigen Harfenistinnen: Livia Esdar aus Wörth und Lena Hupfer aus Langengeisling unterhielten die Gäste auf besondere Weise. FRIEDBERT HOLZ

Die Ausstellung

ist noch bis 29. Mai zu sehen, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr