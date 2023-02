Bockhorn: Viel Programm zum 300. Kirchengeburtstag

Die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Bockhorn wird heuer 300 Jahre alt. © Roland Albrecht

Eines der größten Gotteshäuser im Landkreis Erding wird heuer 300 Jahre alt: die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung in Bockhorn. Gefeiert wird mit einem bunten Programm das ganze Jahr über bis in den Dezember hinein.

Bockhorn – Auch ein Hefterl zur Geschichte soll demnächst erscheinen, wie Pfarrgemeinderatsvorsitzende Berta Felske schon mal verspricht.

Bis eine Kirche mal steht, vergehen schnell ein paar Jahre, gerade in den damaligen Zeiten. Und so geht die Historie der Bockhorner Kirche auch schon ein bisserl länger als 300 Jahre zurück. Der Baubeginn erfolgte im Jahr 1712, also vor 311 Jahren. Gebaut wurde damals zur Zeit von Pfarrer Sebastian Engelbrecht und unter Anleitung des Erdinger Stadtbaumeisters Anton Kogler. Elf Jahre später, am 10. Juni 1723, weihte Bischof Johann Franz Ecker von Freising die Kirche ein.

„Sie ist mit einer Länge von 42 Metern und einer Breite von 15 Metern eine der größten Kirchen im Landkreis Erding. Der Turm hat eine Höhe von 54 Metern“, weiß Felske zu berichten. Und sie kennt auch jene Episode vom 15. Mai 1778, als abends um halb Sieben der Blitz in den Kirchturm einschlug. Dieser brannte in der Folge aus. „Der Turm wurde vom Nachfolger Koglers, Johann Baptist Lethner, neu aufgebaut“, erzählt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Eine Besonderheit des diesjährigen Jubiläumshauses sei die Sakristei mit ihren Stuckarbeiten. Darum wird es auch in besagtem Heft gehen, das sich mit der Geschichte der Bockhorner Pfarrkirche auseinandersetzen wird. „Es ist bereits in Arbeit und wird in Kürze erhältlich sein“, kündigt Felske an. Ebenso würden über das Jahr verteilt immer wieder Kirchenführungen angeboten.

Das Jubiläumsjahr soll mit mehreren Veranstaltungen gebührend gefeiert werden. Im Folgenden ein Überblick.

Auftakt mit den Chören

Noch etwas mehr als einen Monat müssen die Gläubigen der Pfarrei bis zur Auftaktveranstaltung am Sonntag, 5. März, um 16 Uhr in der Kirche warten. Dann begeistern die Bockhorner Chöre mit ihren Lieblingsliedern.

Mosaik-Ausstellung

Weiter geht es am Montag, 10. April, um 13.30 Uhr mit „Emmaus musikalisch – eine ganz andere Erfahrung“. Am Samstag, 29. April, ist um 18 Uhr die Ausstellungseröffnung von „Mosaik im Pfarrgarten“. Die örtliche Mosaikkünstlerin Edeltraud Kaiser wird dann ihre Werke präsentieren.

Musical „Joseph“

„An den letzten beiden Wochenenden im April wird das Musical ,Joseph‘ von unserem Kinder- und Jugendchor Stella Cadente im Pfarrheim aufgeführt“, blickt Felske voller Vorfreude voraus.

Kirchenführung

Zu einer Kirchenführung laden Nikolaus Hintermeier und Georg Scharl dann am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr ein.

Festgottesdienst

Der eigentliche Weihetag der Pfarrkirche, pünktlich am Samstag, 10. Juni, wird mit einem festlichen Gottesdienst um 18 Uhr unter Mitwirkung aller Bockhorner Chöre und im Beisein der Fahnen aller Bockhorner Vereine mit anschließendem Stehempfang groß gefeiert. Den Festgottesdienst hält Weihbischof Dr. Bernhard Haßlberger.

Sommerkino

Auch im Juli finden einige Veranstaltungen statt. Den Anfang macht das Kirchenpatrozinium am 2. Juli mit dem Bockhorner Kirchenchor und anschließendem Pfarrfest mit Musik. Am 7. Juli gibt es im Pfarrgarten ein Sommerkino, und am 22. und 23. Juli folgt eine Ausstellung zur Kirchengeschichte im Pfarrheim Bockhorn. „Auch der September ist nicht ohne Veranstaltung, denn unsere Chorgruppe Rhythmix bietet mit ,Rhythmix to go‘ eine musikalische Wanderung durch Bockhorn zur Pfarrkirche an“, berichtet Felske.

Mariensingen

Der Kirchweihsonntag, 15. Oktober, wird traditionell gefeiert. Genau eine Woche später steigt dann um 16 Uhr das Mariensingen, ein Gemeinschaftsprojekt der Kirchenchöre Kirchasch und Hörgersdorf und der Eschlbacher Singsaiten.

Adventssingen

Den Abschluss des Jubiläumsjahrs bildet das traditionelle Adventssingen am Sonntag, 10. Dezember. Auch der Nachwuchs hilft fleißig mit. Ihr zufolge beteiligt sich die Bockhorner Landjugend am Jubiläumsjahr mit der Bildersuchfahrt „Mit dem Rad durch unsere Pfarrei“, und die Kindergarten- und Schulkinder basteln Blumen.