Viele Ideen für Bockhorns Schule der Zukunft

Unter anderem im Gespräch und zumindest in der Gemeinderatssitzung vorerst die am besten weggekommene Variante mit neuer Sporthalle (grün) und Schulerweiterung (rot).

Moderne Lehrpläne, Ganztagsanspruch: Erweiterung und neue Turnhalle im Gespräch

Von Friedbert Holz schließen

„Stell dir vor, es ist Schule, und alle wollen hin“: Mit diesem Slogan wirbt das Fachbüro Lernlandschaften aus Röckingen für sein neues Pädagogik- und Raumkonzept. Das soll jetzt auch in Bockhorns Grundschule umgesetzt werden.

Bockhorn – Denn moderne Lehrpläne und eine gute Ganztagsbetreuung bringen für die Gemeinde gravierende Änderungen mit sich. Immerhin besteht von 2026 an für Erstklässler sowie bis 2029 für alle Grundschulkinder der Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Um den Anforderungen gerecht zu werden, hatte die Verwaltung Experten beauftragt, ein „pädagogisches Raumfunktionsbuch“ zu erstellen.

Dieses wurde dem Gemeinderat nun am Donnerstagabend präsentiert, ergänzt um eine Machbarkeitsstudie. „Wir haben in mehreren Workshops sowie durch den Besuch einer Beispiel-Schule in Olching mit der Gemeinde und dem Lehrerkollegium ein Konzept erarbeitet“, erklärte Karin Doberer aus der Geschäftsführung des Fachbüros den bisherigen Weg. Ziel sei es, bei der sowieso fälligen Sanierung der Grundschule Bedingungen zu schaffen, „mit denen sich moderne Ansprüche sowohl an Bildung als auch an Schülerbetreuung zukunftsorientiert verwirklichen lassen“. Es gelte, so die Expertin, einen eigenen Lernstil für die Kinder zu finden, mit größerer Transparenz und vielseitiger Nutzung vorhandener Flächen. „Denn eine pädagogische Architektur unterstützt auch eine neue Lern- und Teamkultur in der Schule.“

In einer Bedarfsanalyse, detailliert ausgearbeitet auf 42 Seiten, zeigt das Raumfunktionsbuch auf, welche Funktionen die Grundschule 2026 zu erfüllen hat. Vorrangig geht es dabei um so genannte Lernwohnungen: Sie stellen eine ganz neue Form von Klassenzimmern dar, nicht mehr orientiert an Frontalunterricht, mit einem „Marktplatz“, um den sich weitere Funktionsräume gruppieren.

Auch gilt es, neuen Platz zu schaffen für die Offene Ganztagsschule, für Verwaltung und Mitarbeiter, für Fachunterricht wie Werken, einen großzügigen Aufenthaltsbereich und eine attraktive Freifläche. All das ist umzusetzen in einem ganz neuen Raumkonzept, unter Einbeziehung des bestehenden Schulhauses.

Um den Räten eine konkretere Vorstellung zu geben, präsentierte das Planungsbüro Meixner und Partner aus Augsburg eine bauliche Machbarkeitsstudie. Dazu Max Meixner: „Was wir zeigen, hat nicht den Anspruch einer Bauplanung. Wir haben vielmehr ein Konzept in Form gebracht, um einem späteren Architekten Grundlagen für eine Flächenbelegung an die Hand zu geben. Und wir haben das eher theoretische Raumprogramm in eine konkretere Gebäudevorstellung übersetzt.“

Dabei sind neun grundsätzlich mögliche Varianten entstanden, von denen drei wohl in die engere Wahl kommen: eine kostengünstige, eine städtebaulich interessante und eine pädagogisch funktionale Version. Bei der preiswertesten Ausführung sollen die Schulsporthalle samt Umkleidebereich wie bisher erhalten bleiben, lediglich ein neuer Schulbereich wird angegliedert. Die Städtebau-Version ist nach Meinung der Räte nicht zielführend und wird abgelehnt.

So ging Meixner vor allem auf die auch nach Meinung der Lernlandschaften-Kollegen funktional beste Variante näher ein. Hier ist angedacht, anstelle der bisherigen Turnhalle eine Schulerweiterung anzugliedern, die mit dem bestehenden Schulhaus verbunden ist. Eine ganz neue Turnhalle könnte gegenüber liegen, mit einem Schulhof dazwischen.

Das Bestandsgebäude müsste, unabhängig von den Varianten, in jedem Fall grundsaniert werden. Dabei käme es zu einer komplett neuen Haustechnik, neuen Böden, teilweise würden bestehende Wände entfernt. „Jede dieser Formen“, so Doberer, „ist ausgelegt auf einen 2,5-zügigen Ausbau, im Extremfall wären sogar drei Züge unterzubringen“. In einem nächsten Schritt sollen dem Rat konkrete Kosten vorgestellt werden. Bis dahin kümmert sich der Arbeitskreis um die Ausarbeitung von Details. Vermutlich im Herbst ist mit einer finalen Entscheidung zu rechnen.