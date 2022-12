Zweckverband Erding-Ost beruhigt bezüglich der Nitratwerte – 553 000 Kubikmeter verkauft

Von: Friedbert Holz

In der Versammlung des Wasserzweckverbands Erding-Ost war die Diskussion um „Rote Gebiete“ ein Thema. Außerdem liege der Wasserpreis pro Kubikmeter derzeit unter dem bayerischen Durchschnitt.

Mauggen – „Unsere Wasserwerte sind nahezu perfekt.“ Auch wenn dieses Thema, die aktuelle Diskussion um sogenannte „Rote Gebiete“ (wir berichteten), erst zum Ende der Versammlung des Wasserzweckverbands Erding-Ost (ZWV) aufgekommen war, so war es doch das wichtigste. Immerhin konnten in der Versammlung in Mauggen Vorsitzender Lorenz Angermaier sowie Geschäftsleiter Thomas Grögler die Verbandsräte beruhigen: „Die Nitratwerte unserer Brunnen sind in Ordnung, auch wenn sie nahe zum angeblich kritischen Gebiet liegen.“

Für in Ordnung befanden die Räte auch den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023. Dieser schließt im Erfolgsplan mit jeweils 920 600 Euro in Erträgen und Aufwendungen ab, die Summe im Vermögensplan beträgt 245 000 Euro, Kredite werden nicht festgesetzt. Damit liegen beide Pläne etwas höher als noch in diesem Jahr (Erfolgsplan 900 600 Euro, Vermögensplan 142 100 Euro). Bei den Einnahmen für das kommende Jahr rechnet der Verband mit rund 820 000 Euro durch den Wasserverkauf. Bei den Ausgaben schlagen vor allem der Personalaufwand mit rund 590 000 Euro, die betrieblichen Aufwendungen mit rund 238 000 Euro (allein 120 000 Euro Betriebsstrom) sowie der Materialeinkauf mit 70 000 Euro zu Buche.

Die Einnahmen im Vermögensplan ergeben sich vorwiegend aus Herstellungsbeiträgen (130 000 Euro), der Entnahme aus Rücklagen (rund 105 000 Euro) sowie einem Jahresgewinn von rund 10 000 Euro. Auf der Ausgabenseite stehen hier neue Verteilungsanlagen im Versorgungsgebiet (130 000 Euro), betriebstechnische Anlagen samt Ausstattung (fast 100 000 Euro) sowie die Tilgung laufender Kredite, etwa für das neue Wasserwerk in Eibach (18 000 Euro).

Zum Jahresende 2021 hat der Zweckverband in seinem Gebiet von Bockhorn, Teilen Lengdorfs sowie Bereichen der Stadt Dorfen immerhin 7472 Einwohner oder 2166 Abnehmer mit Trink- und Brauchwasser aus vier Brunnen versorgt, die Länge der Versorgungsleitungen ohne Anschlüsse an die Grundstücke beträgt 185 Kilometer.

2021 wurden rund 566 000 Kubikmeter Wasser gefördert, verkauft wurden davon rund 553 000 Kubikmeter. Der Wasserpreis pro Kubikmeter beträgt beim Zweckverband Erding-Ost derzeit 1,96 Euro (einschließlich Grundgebühr), die Verbrauchsgebühr beträgt aber nur 1,07 Euro. Damit liegt der Verband unter dem bayerischen Durchschnitt mit 2,15 beziehungsweise 1,65 Euro, sowie auch niedriger als bei anderen Versorgern in der Nachbarschaft.

Um diesen Stand erhalten zu können, ist beim Brunnen I der Einbau einer neuen Unterwasserpumpe erforderlich. Diese Arbeiten sollen im ersten Quartal 2023 erfolgen. Dazu muss der Brunnen für eine kurze Zeit stillgelegt werden. Die Kosten für diese Sanierung, deren Umsetzung an eine Firma aus Buch am Erlbach vergeben wurde, liegen bei rund 56 000 Euro.

Gerade ein Drittel davon, rund 18 000 Euro, fallen außerdem für die Anschaffung eines neuen Sitz-Frontrasenmähers an. „Zwar wird unsere große Rasenfläche hier am Verwaltungsgebäude in Mauggen im Fremdauftrag gemäht, aber für die teilweise winkligen und schwer zugänglichen Gelände unserer anderen Liegenschaften benötigen wir ein neues, wendiges Gerät“, erklärte Geschäftsleiter Grögler der Versammlung. Dem wurde zugestimmt, den Auftrag erhält eine Firma aus Bockhorn.

Sorge bereitet dem Verband auch die künftige Stromversorgung seiner Anlagen. So stimmte die Versammlung der Entscheidung der Verbandsführung nachträglich zu, die für das neue Wasserwerk Eibach mit den Stadtwerken Dorfen einen Strompreis von 45 Cent pro Kilowattstunde ausgehandelt hat. „Allerdings“, so Verbandsvorsitzender Angermaier, „gilt dieser nur für das erste Quartal 2023, danach müssen wir weitersehen“.

Günstiger hingegen ist das Angebot des Versorgers Sempt EW für das Wasserwerk Mauggen: Hier bekommt der ZWV ein Jahr lang Strom zum Preis zwischen 20 und 22,8 Cent/KWh, was bei 200 000 Kilowattstunden 43 000 Euro kostet.

Verbandsrat Bernhard Stein (Maierklopfen) wollte schließlich noch wissen, wie lange der ZWV im Fall eines Blackout die Wasserversorgung sichern könnte. „Mit unseren Diesel-getriebenen Notstrom-Aggregaten wäre das wohl für zwei bis drei Tage möglich“, so Grögler, „danach aber müssten wir, falls möglich, wieder unseren Tank füllen“.