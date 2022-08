„Völlig unproblematisch für unser Wasser“: Für neue Pumpe in Mauggen braucht’s eine chemische Brunnenreinigung

Von: Friedbert Holz

Teilen

Auf dem Gelände des WZV Erding-Ost wird eine neue Unterwasserpumpe benötigt. © Günter Herkner

Auf wichtige und längst überfällige Projekte hat die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbands Erding-Ost in der Verbandsversammlung vorausgeblickt, unter anderem ging es um eine neue Unterwasserpumpe. Für kurzzeitig erschreckte Gesichter sorgte derweil die Ankündigung einer „chemisch-mechanischen“ Brunnenreinigung. Und der Verband hat nun einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden.

Mauggen – Bei ihm handelt es sich um Martin Heilmeier, 55, seit 26 Jahren Stadtrat für die Landliste Dorfen-West. Die Mitglieder haben ihn auf Vorschlag von Dr. Ludwig Rudolf, 2. Bürgermeister in Dorfen, einstimmig gewählt. Damit vertritt er nun Lorenz Angermaier, den Verbandsvorsitzenden und Bürgermeister von Bockhorn. Die Wahl war notwendig, weil der bisherige Stellvertreter Angermaiers, Johan Selmair, im Oktober vergangenen Jahres verstorben war. Heilmeier ist verheiratet, Vater von drei Kindern und kümmert sich neben seinen kommunalen Ämtern um eine Nebenerwerbslandwirtschaft.

Nun kann der Verband wieder seine vielen Aufgaben erledigen, die sich unter anderem wegen der Corona-Zwangspause angestaut hatten. Dazu gehört etwa die Regenerierung des Brunnens I auf dem Mauggener Verbandsareal. „Um die Wasserversorgung sicherstellen zu können, wurde bereits 2020 mit den Planungen für eine neue Unterwasserpumpe begonnen“, stellte Thomas Grögler, seit 1. Juli neuer Geschäftsleiter neben Rudolf Ott, dem Verbandsgremium vor. Ein Ingenieurbüro aus Markt Schwaben arbeitet nun, nachdem auch die Genehmigung des Landratsamts vorliegt, zuerst eine Brunnen-Reinigung aus. „Baubeginn soll im Frühjahr 2023 sein, bis Ende kommenden Jahres wollen wir die Arbeiten dann beendet haben“, so Grögler.

Dabei werden Ausschreibungen für drei Fachfirmen, vorzugsweise aus der Region, versendet, dem günstigsten Angebot folgt eine chemisch-mechanische Regenerierung. Grögler hatte wohl bereits mit den erschreckten Gesichtsausdrücken einiger Verbandsräte gerechnet, denn er konnte die besondere Vorgehensweise sogleich erklären: „Chemisch heißt, dass nach einer Vorreinigung und einer Säuberung mit Hochdruck der Brunnen mit Wasserstoffperoxid gereinigt wird. Dieses Verfahren ist völlig unproblematisch für unser Wasser. Am Schluss wird der Brunnen noch von etwaigem Sand befreit, danach erfolgt eine Kamerafahrt zur Überprüfung, bevor die neue Unterwasserpumpe installiert wird.“ Die Kosten für Vorplanung und Durchführung belaufen sich auf rund 44 000 Euro, die vom Gremium einstimmig genehmigt wurden.

À propos Geld: Die versammelten Räte mussten sich noch mit den beiden Jahresabschlüssen für 2019 und 2020 beschäftigen. 2019 war bei einer Bilanzsumme von rund 7,26 Millionen Euro ein Verlust von etwa 26 000 Euro entstanden, bei einer Bilanz von rund sieben Millionen Euro in 2020 betrug der Verlust etwa 20 000 Euro. „Hier schlug das neue Wasserwerk Eibach zu Buche, zu Jahresbeginn 2021 hatten wir daraufhin auch den Wasserzins von ursprünglich 88 Cent pro Kubikmeter auf nun einen Euro angehoben“, berichtete Angermaier. Besonders hob Geschäftsleiter Grögler aber auch die Eigenleistung des Verbands hervor, die etwa einem Gegenwert von rund 177 000 Euro entspreche.

Nachdem Bernhard Stein (Bockhorn), Sprecher der Revisorengruppe, die beiden Jahresrechnungen für in Ordnung befunden hatte – 2021 wurde bislang noch nicht abschließend behandelt –, wandte sich die Versammlung dem aktuellen Jahr zu. Dabei wurde der Wirtschaftsplan im Erfolgsplan mit jeweils gut 900 000 Euro in Erträgen und Aufwendungen einstimmig verabschiedet, der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils gut 140 000 Euro ab. Der Höchstbetrag für Kredite wurde auf 80 000 Euro festgesetzt, der aktuelle Kassenstand beträgt rund 400 000 Euro.

Schließlich schlug Verbandsrätin Sabine Berger (Dorfen) vor, möglichst viele Dächer der Verbandsanlagen mit Photovoltaik-Flächen zur autarken Stromversorgung zu belegen. Diese Idee soll nun weiterverfolgt werden.

Der Vorschlag von Verbandsrat Andreas Hartl (Dorfen), aufgrund steigender Strom- und Materialpreise den bisherigen Kalkulationzeitraum von vier auf drei Jahre zu verkürzen, soll erst nach dem Abschluss der Jahresrechnung 2021 nochmals geprüft werden.

Der WZV Erding-Ost hat 2021 rund 7400 Kunden mit rund 553 000 Kubikmetern Wasser beliefert. Zum Verbandsgebiet gehören neben der Gemeinde Bockhorn rund 80 Teilorte und Weiler der Gemeinden Dorfen und Lengdorf. Der WZV besitzt neben dem Hauptsitz Mauggen mit drei Brunnen und einer Aufbereitungsanlage noch den Hochbehälter bei Obermailling sowie das neue Wasserwerk Eibach, ebenfalls mit einem Brunnen. Insgesamt fassen die Behälter 1800 Kubikmeter Wasser, außerdem wird eine Fläche von rund 100 Hektar Schutzgebiet abgedeckt.