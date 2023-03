Landtag schaut Bockhorn auf die Finger

Von: Friedbert Holz

Um den Plan für einen neuen Schweinestall in Maierklopfen gibt es in Bockhorn schon länger Ärger. (Symbolbild) © IMAGO / U. J. Alexander

Causa Schweinestall: Der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags prüft die behördlichen Schritte, die die Gemeinde Bockhorn gegangen ist. Eventuell ist ein Alternativstandort bei Tankham gefunden.

Maierklopfen – Es war und ist ein Aufreger: Das Vorhaben eines Schweinezüchters aus dem Weiler Tankham, etwa 500 Meter von Bockhorns Teilort Maierklopfen entfernt einen neuen Schweinestall links der Kreisstraße ED 27 auf Höhe des Röderbergs zu bauen, erzürnt immer noch viele Bewohner des Orts. Sie glauben an eine erhöhte Geruchsbelästigung und dadurch an einen finanziellen Verlust ihrer Immobilien (wir berichteten). Nun beschäftigte sich der Gemeinderat erneut mit dem Thema.

Eine Bürgerinitiative sowie der direkt betroffene Anlieger hatten zwei Petitionen beim zuständigen Ausschuss des Bayerischen Landtags eingereicht. Deshalb trafen sich vor kurzem die Petenten und Vertreter von Landtag, Bauministerium und Gemeinde Bockhorn mit der Tochter des Bauwerbers vor Ort. Sie wollten auch mögliche Standort-Alternativen erörtern.

„In erster Linie“, informierte Bürgermeister Lorenz Angermaier im Nachgang dieses Termins im Bockhorner Gemeinderat, „wollte der Ausschuss prüfen, ob alle Verfahrensschritte vorschriftsmäßig erfolgt sind. Es ging nicht darum, primär die Lage zu beurteilen oder mögliche andere Standorte zu bewerten. Denn der Petitionsausschuss ist keine höhere Instanz mit Beschluss-Möglichkeit, sondern eine Institution zur Anhörung und zur Prüfung bisheriger behördlicher Schritte“.

Angermaier wiederholte diese Aussage nochmals deutlich, weil der Gemeinde in der Vergangenheit immer wieder Versäumnisse in dieser Angelegenheit vorgeworfen worden waren – „zum Teil leider sehr emotional und unsachlich“, wie der Bürgermeister sagte. Die Vorgehensweise der Gemeinde sei jedoch korrekt gewesen, denn beim vorliegenden Baugesuch des Schweinezüchters handelt es sich um ein landwirtschaftliches, also privilegiertes Projekt, das in diesem Fall ausschließlich vom Landratsamt in Erding zu genehmigen ist.

Dieses hatte vor geraumer Zeit bereits ein Bauvorhaben am geplanten Ort als unbedenklich bewertet, hatte zusammen mit dem Landwirtschaftsamt eine Prüfung hier vorgenommen. Auch ein Alternativ-Grundstück in der Nähe des Weilers Haselbach, das im Besitz der Gemeinde ist, wäre genehmigungsfähig. Jetzt wurde beim Termin mit dem Petitionsausschuss ein weiteres mögliches Grundstück zwischen Tankham und Polzing zur Sprache gebracht. Gespräche zwischen dessen Eigentümer und dem Schweinezüchter gab es noch nicht, eine behördliche Prüfung dazu liegt ebenfalls noch nicht vor.

Die Situation gestaltet sich jetzt wohl so, dass der Schweinezüchter als Bauwerber prinzipiell auf seinem bisherigen Vorhaben beharren kann. Es sei denn, er entscheidet sich aus freien Stücken für eine der beiden Alternativ-Standorte. Bürgermeister Angermaier: „Der Bauwerber kann nicht zur Annahme einer Alternative verpflichtet werden.“

Die Bürgerinitiative in Maierklopfen jedenfalls priorisiert die Lösung zwischen Tankham und Polzing, würde aber auch die Alternative bei Haselbach akzeptieren.

Um einer Entscheidung näher zu kommen, hat sich der Rathauschef nun zu weiteren Gesprächen mit den Beteiligten angeboten. Ein letzter Ausweg für den direkt betroffenen Anlieger wäre wohl eine private Klage gegen das Projekt, losgelöst vom Protest der Maierklopfener. Mit einer finalen Stellungnahme des Landtagspetitionsausschusses wird in einigen Wochen gerechnet.