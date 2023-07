10 Jahre Tierheim Kirchasch: Einblicke in die wichtige Arbeit der Tierschützer

Von: Friedbert Holz

Teilen

Sie führten ihr Können in der Suchhundestaffel vor (v. l.): Iris mit Hund Samu, Trainerin Jenny, Matthias mit Hund Levi und Marlene mit Hund Nelli. © Roland Albrecht

Das Tierheim in Kirchasch hat zehnjähriges Bestehen gefeiert. Die Gelegenheit nutzte der Tierschutzverein auch, um Spendern und Sponsoren zu danken.

Kirchasch – „Den Bau eines Tierheims anzugehen und umzusetzen, war ein Schritt, der nicht nur viel Arbeit und Engagement erforderte. Er drohte auch zuweilen zu scheitern, hat aber am Ende unzähligen Tieren das Leben gerettet“: Alexandra Wendelken, Vorsitzende des Tierschutzvereins Landkreis Erding, war die Freude anzumerken, als sie am Samstag um zehnjährigen Bestehen dieser wichtigen Institution mehrere hundert Gäste begrüßen konnte. Die machten sich ein Bild von der Arbeit des Tierheims, bekamen aber auch viele weitere Infos generell zum Thema Tier.

Vor allem zwei engagierten Frauen, Christa Manschek und Gabi Eibl, sei es zu verdanken, dass die Initiative zum Bau eines Tierheims ergriffen worden sei. 2010 hatte der Bayerische Landkreistag eine Fundtier-Pauschale von 60 Cent pro Einwohner und Jahr beschlossen. Am 3. April 2012 erfolgte der Spatenstich, am 10. November 2013 konnte die Helferstation eingeweiht werden.

Seit dieser Zeit wurden unzählige Tiere fast aller Rassen gerettet oder vor weiterem Leid geschützt, das Heim wurde aber auch zur Anlaufstelle für viele Fundtiere, quasi als letzter Zufluchtsort. Darüber hinaus betreiben ehrenamtliche Helfer dort Aufklärung für Tierhalter oder solche, die es werden wollen.

Derzeit, so Wendelken, haben hier rund 70 Katzen, je drei Hunde und Meerschweinchen, 32 Kaninchen, 25 Vielzitzenmäuse sowie 13 Sittiche aller Größen ein Zuhause. Zudem betreibt Michaela Maier eine Wildtierauffang-Station.

Die gesamte Einrichtung lebt hauptsächlich von Spenden und tierlieben Sponsoren, dankt aber auch Behörden und benachbarten Gemeinden für deren Unterstützung. Denn Tiere brauchen nicht nur eine angemessene Unterkunft, Pflege und Futter sind ebenfalls kostspielig.

Ihren besonderen Dank richtete die Vorsitzende an ihre Helfer, die „hart arbeiten, damit jedes Tier, das zu uns kommt, bestmöglich versorgt wird“. Das sei oft begleitet von Krankheit und Leid, „und dennoch sind sie die Helden in den Augen der Tiere, die sie betreuen“. Generell gelte, „dass wir weiter unsere Stimme erheben und uns für Tierrechte einsetzen“.

Für die kleinen Besucher des Jubiläumstags in Kirchasch war am Samstag viel geboten – von Puppenspiel bis Kinderschminken. © Roland Albrecht

Wer von den Gästen wollte, konnte sich indirekt dafür engagieren, indem er ein Los kaufte und vielleicht Glück bei der reichhaltig bestückten Tombola hatte. Aber auch darüber hinaus wurde der Besucherschar vieles geboten: Die Suchhundestaffel des Internationalen Hunde-Verbands zeigte in Vorführungen, was ihre trainierten Vierbeiner leisten, um etwa vermisste Personen aufzuspüren, auch die sogenannten Pettrailer der Tiersuchhilfe München waren vertreten. Für die kleinsten Gäste gab’s Vorführungen von Puppenspielerin Maria Reiser aus Pretzen und Kinderschminken, etwas ältere warteten am Stand der Tierschutzjugend Erding. Hier bot etwa der zwölfjährige Aaron veganes Essen an, Falafel oder Gemüse-Bratlinge. Befragt nach seiner freiwilligen Arbeit meinte er, „dass wir zum Beispiel unkastrierte Katzen vermitteln“.

Daneben bot eine Praxis für ganzheitliche Hundetherapie ihre Hilfe an, gegenüber war der Stand von „Bayern rockt“. Dieser gemeinnützige Verein berät bei der Haltung von Kaninchen, übernimmt auch kranke Tiere und vermittelt die putzigen kleinen Fellknäuel an Privatpersonen. Schließlich gab es das Angebot, sich im Tierheim selbst umzusehen, auch für Essen und Trinken war gesorgt. Und wer weiß: Vielleicht fand an diesem Samstagnachmittag ein Heim-Tier sogar ein neues Zuhause. FRIEDBERT HOLZ