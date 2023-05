Zwei Cousins, eine Leidenschaft

Severin Müller und Thomas Haindl treten im Bundesfinale von „Jugend musiziert“ an

Mit ihrer Musik, dem Akkordeon-Spiel, haben sie schon sehr viel gewonnen in ihrem jungen Leben, die beiden 17-jährigen Burschen Thomas Haindl und Severin Müller. Jetzt steht ihre wohl bisher größte Herausforderung auf diesem Gebiet an: der Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ im sächsischen Zwickau am Dienstag nach Pfingsten. Dort treffen sie auf Meister ihres Fachs aus ganz Deutschland.

Bockhorn – In der Kategorie Akkordeon-Kammermusik haben sie erst vor kurzem einen ersten Preis geholt, sie zählen schon jetzt zu den besten Duos mit diesem Instrument. Müller und Haindl sind eigentlich aufgewachsen wie Geschwister, sind verwandt über ihre Mütter, Gabriele Haindl und Lisa Müller-Haindl, kennen sich seit Geburt. Sie wohnen im gleichen Ort, in Hecken in der Gemeinde Bockhorn, haben die gleiche Grundschule besucht. Und bereits im Alter von sechs Jahren haben sie sich nach einem so genannten Instrumenten-Vorstellungskonzert in der Kreismusikschule Erding für das Akkordeon entschieden.

„Ich habe in der zweiten Klasse dann noch das diatonische Akkordeon dazugenommen“, verrät Severin, sein Cousin Thomas hat in der vierten Klasse noch Gefallen an einem riesigen Instrument gefunden, dem Kontrabass.

Musik wurde ihnen praktisch in die Wiege gelegt: Mutter Gabriele spielt seit ihrer Kindheit Geige, ihre beiden anderen Kinder, Lisa (21) und Johannes (23), bedienen virtuos Geige und Klavier beziehungsweise Trompete und Akkordeon. Auch Severins Schwester Mirjam (19) ist eine Meisterin an der Geige.

Was den Wettbewerb angeht, haben Thomas und Severin einen sehr konsequenten Weg beschritten. Angeleitet und immer wieder motiviert von ihrem Musiklehrer Michael Riedmaier, sind sie das Leistungstreppchen fleißig nach oben gestiegen. Sie haben beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ mit ihrer „Ziach“, wie das Akkordeon im Volksmund gerne genannt wird, eine Stufe nach der anderen erfolgreich gemeistert, von Einzelerfolgen über den Regional- bis zum Landeswettbewerb, den sie in ihrer Klasse neulich in Passau gewonnen haben (wir berichteten).

Schon im zarten Alter von neun Jahren stellten sie sich damals einer kritischen Jury, waren mehrfach beim Deutschen Akkordeon-Musikpreis dabei, „und meistens haben wir dabei auch was gewonnen“, kommentieren die beiden Burschen augenzwinkernd.

Ob sie gerne proben? „Da braucht es ab und zu einen sanften Druck von außen, durch unseren Lehrer oder durch die Familie“, geben sie zu. Doch wenn sie dann an ihrem Instrument, einem acht Kilogramm schweren Akkordeon aus Italien, sitzen, wenn ihre Finger über die vielen Tasten und Knöpfe fliegen, dann scheint – zumindest für Außenstehende – der Probenstress wie verflogen, dann überwiegt die Leidenschaft für ihre Musik.

Dabei haben sie gerade noch ganz andere Themen im Kopf: Thomas Haindl lässt sich zum Fachinformatiker ausbilden, Severin Müller steht vor den letzten mündlichen Prüfungen seines Abiturs im Anne-Frank-Gymnasium. „Danach beginne ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, habe bereits einen Platz bei einem großen Automobil-Unternehmen.“ Zudem spielen beide begeistert Fußball beim SC Kirchasch, fahren beide gerne mit ihren Alpin-Ski. Langeweile ist ihnen also ein Fremdwort.

Doch erst einmal gilt es für sie, sich zu konzentrieren auf den Bundeswettbewerb in Sachsen. „Wir fahren ohne konkrete Erwartungen dorthin, wohl wissend, dass es schwer wird. Wir sind zwar Bayerische Meister in unserer Altersklasse und auch das einzige Akkordeon-Team dort, aber im Wettbewerb kann vieles passieren.“ Jedenfalls können sie sich voll aufeinander verlassen, „wir erkennen schon an der Mimik des jeweils anderen seine Stimmungslage“, geben sie einen Einblick in ihr Innerstes. Vielleicht ist das einer der großen Garanten für ihren Erfolg.

Wenn sie privat Musik hören, setzen sie sich selbst keine Grenzen, „wir nehmen querbeet alles auf, was so gespielt wird“. Auch ihr Lehrer ist hier offen für Neues, hat mit ihnen schon Melodien von AC/DC oder Michael Jackson intoniert. Das aber gehört ins Fach der musikalischen Kür, vorerst steht ihre „Pflicht“ an, streng nach Noten und vermutlich auch streng bewertet. Ihre Fans jedenfalls drücken ihnen die Daumen, und etwas feiern wollen sie danach allemal – ganz egal, ob sie es nun zu einem Titel geschafft haben oder nicht.