Maierklopfen: Zwei Petitionen gegen Schweinemaststall

Ein geplanter Schweinemaststall sorgt in Maierklopfen gerade für Unruhe. Es gibt zwei Petitionen gegen das Bauvorhaben.

Geplante Anlage sorgt weiter für Unruhe – Rein rechtlich ist sie aber genehmigungsfähig

Von Friedbert Holz schließen

Wenn redensartlich irgendwo „eine Sau durchs Dorf getrieben wird“, verstehen die meisten Menschen darunter, dass dort wohl nicht viel los ist, weil so manches unnötig aufgebauscht wird. Nicht so in Maierklopfen in der Gemeinde Bockhorn: Dort schwelt schon seit Monaten ein Streit darüber, ob und wo ein Landwirt aus dem benachbarten Tankham einen neuen Stall für Mastschweine bauen darf. Denn die Angst vor schwindender Lebensqualität, vor allem durch Geruchsemissionen, treibt die Bürger um.

Maierklopfen – Nachdem Gemeinderat und Landratsamt keine Handhabe sehen, um dieses Projekt mittels rechtlicher Argumente zu verhindern, gibt es nun zwei Petitionen an die Bayerische Staatsregierung.

Als das Bauvorhaben des Schweinezüchters, der auf dem geplanten Areal einen Ferkelaufzuchtstall samt Funktionsräumen mit den Maßen von 53 mal 25 Metern sowie eine Güllegrube bauen möchte, zum ersten Mal im Gemeinderat landete, stufte das Gremium diesen Standort wegen der Nähe zur Wohnbebauung dort als „generell bedenklich“ ein.

Und so wurde gebeten, alternative Standorte für die geplante Aufzucht von 900 Mastschweinen und 260 Ferkeln zu suchen. Auch die Gemeinde selbst bot in der Nähe des Weilers Haselbach einen möglichen Standort an (wir berichteten). Und sie bat das Landratsamt als eigentliche Genehmigungsbehörde, sich dieser Sache anzunehmen.

Alle alternativ untersuchten Flächen des Landwirts wurden aber von übergeordneten Behörden als „nicht annähernd geeignet beurteilt, da sich einerseits Mängel an der Erschließung ergeben oder aber wegen ihrer Nähe zu Biotopen“.

Bockhorn hatte schon zuvor das gemeindliche Einvernehmen für das Bauvorhaben erteilt mit der Anmerkung, dass dieses nur dann gelte, wenn eine Privilegierung für den Standort vorliege. Zudem wurden andere Behörden befragt, etwa das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Erding, sowie Experten für Wasserwirtschaft und Immissionsschutz. Diese vertreten die Meinung, „dass unter Beachtung von Auflagen und Hinweisen keine Bedenken gegen das geplante Bauvorhaben bestehen“. Auch die Berechnung einer dort entstehenden Geruchsausbreitung (Stichwort Ammoniak-Belastung) endete laut Stellungnahme des Sachgebiets Naturschutz positiv für den Antragsteller.

Zuerst wandte sich ein künftiger Nachbar des neuen Mastbetriebs, dessen Grundstück samt Haus rund 70 Meter östlich davon liegt – die eigentliche Ortschaft Maierklopfen ist weitere 500 Meter entfernt –, gegen diesen Vorbescheidsantrag. Der Einwender wurde von Bürgermeister Lorenz Angermaier diesem zufolge gefragt, ob sich die Gemeinde nachdrücklich gegen den geplanten Standort einsetzen sollte, auch wenn keine stichhaltigen Argumente innerhalb der rechtlichen Zuständigkeit Bockhorns vorgebracht werden könnten. Doch das habe der Petitionssteller abgelehnt mit der Begründung, dass das Bauvorhaben seiner Meinung nach dort „sowieso nicht genehmigungsfähig“ sei.

Mittlerweile gibt es eine zweite Petition an die Staatsregierung. Sie ist unterschrieben von Bürgern aus Maierklopfen, die aber, im Gegensatz zum direkten Nachbarn, nicht namentlich genannt werden wollen. Ihre Beschwerde richtet sich an die Gemeinde, unter anderem mit dem Vorwurf „mangelnder Rücksichtnahme auf Wohnanwesen und Bevölkerung“. Und sie wirft Bockhorn vor, „den Schwarzen Peter an die Genehmigungsbehörde Landratsamt zu schieben“. Tatsächlich aber liege die Zuständigkeit eben dort, wie Angermaier betont. Zudem verstehe Bockhorn gar nicht, „warum es für den Petitionssteller unverständlich ist, dass der Antrag auf (Bau-)Vorbescheid entsprechend dem Ablauf im Bauantragsverfahren ans Landratsamt weitergeleitet wurde. Hier vermuten wir eine sachliche Unkenntnis des Petitionsstellers bezüglich des Verfahrensablaufs.“

Letztlich kommt die Untere Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt bei heutigem Stand mit Schreiben vom 2. September zum Ergebnis, „dass das beantragte Vorhaben genehmigungsfähig wäre“. Wegen des „nachbarlichen Drucks“ sei aber noch zu überlegen, den Stallbau so weit als möglich vom Grundstück des direkten Nachbarn abzurücken. Bezüglich der beiden Petitionen sei, so 2. Bürgermeister Thomas Fisch (FWG) im Gemeinderat am Donnerstagabend, keine Entscheidung zu erwarten, sondern „allenfalls eine Handlungsempfehlung“.