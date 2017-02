Brennender Sattelzug: A92 gesperrt

von Timo Aichele schließen

Ein brennender Sattelzug hat auf kurzzeitig den Verkehr auf der A92 zum Erliegen gebracht

Erding - Fast eine Stunde lang war die A 92 am Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Deggendorf gesperrt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Sattelzug ab 16.20 Uhr zwischen den Ausfahrten Erding und Moosburg Süd in Vollbrand gestanden. Der Fahrer versuchte zunächst selbst zu löschen und wurde dabei leicht verletzt. In ein Krankenhaus wollte er sich aber nicht bringen lassen. Nach der Vollsperrung konnte zunächst zumindest eine Spur wieder freigegeben werden. Insgesamt führte dieser Brand für Pendler zu nervigen Verzögerungen im Feierabendverkehr.