Wächserne Kunstwerke von der Kerzenfrau

Brigitte Lex (76) aus Gaden hat heuer ihre 30. Osterkerze für die Pfarrei Oberhummel gefertigt.

Gaden/Oberhummel– Die diesjährige Osterkerze für die Pfarrei Oberhummel (Kreis Freising) kommt wieder aus Gaden. Brigitte Lex (76) hat sie nach eigenen Ideen gestaltet. Inzwischen ist es die 30. Kerze, die sie für die Pfarrkirche St. Georg verziert hat.

Für ihre Jubiläumskerze hatte sich Lex, die Friedrich Kardinal Wetter die „Kerzenfrau“ nennt, seit sie für ihn eine Kerze verziert hat, die er zum 85. Geburtstag von der Stadt Freising geschenkt bekam, etwas Besonderes einfallen lassen. „Bisher war das Lamm auf den Osterkerzen meist von Blumen, Blüten und Blättern, von Weizen und Weintrauben umkränzt“, erzählt sie. „Heuer wollte ich etwas Besonderes machen.“ Deshalb steht 2020 das Osterlamm in einem Altar – im rechten Seitenaltar von St. Georg, auf dem der Heilige Stephanus steht. Der musste auf dem Kerzenbild weichen und für das Lamm Platz machen.

Goldfarbenes Wachs ist bei kleinen Formen schwieirg

Der einteilige Aufbau des Seitenaltars von 1883 wurde beibehalten. Die Rankenakroterien, auf dem Spitzgiebel in Gold gehaltene Weintrauben und -blätter, wurden auf der 80 Zentimeter hohen Kerze farbig gehalten – der besseren Fernwirkung auf dem Wachs wegen „und auch, weil das Arbeiten mit goldfarbenem Wachs, gerade bei so kleinen Formen, äußerst schwierig ist“, wie Lex aus langer Erfahrung weiß. Bei dem Rankwerk über dem Lamm, im Original in Gold, kommt die Liebe der Künstlerin zur Natur zum Ausdruck: Es ist in sattem Grün gehalten, die Beeren sind rot und blau. Und dieses Muster setzt sich im Giebeldreieck fort. Die Säulen, die das Kapitel tragen, sind dem Original nachempfunden, sie leuchten taubenblau, „in der Farbe des Untergewands des Gottessohns“.

Gesegnet wird die Kerze bei einer stillen Messe am Ostersonntag

Das Lamm ist, wie auf den meisten der seit 1995 verzierten Osterkerzen, an das Lamm angelehnt, das der Langenbacher Kirchenmaler Willi Böck vor vielen Jahren an die Decke des Altarraums gemalt hat. Und es hat auch wieder ein Fell, wodurch es auf der Kerze quasi dreidimensional wird. Die Fahne, die den Sieg Christi über den Tod ausdrückt, weht in kräftigem Wind, ein Heiligenschein umgibt den Kopf des Lamms.

Gesegnet wird die Osterkerze im Rahmen einer stillen Messe am Ostersonntag. Die „alten“ Osterkerzen werden übrigens nicht eingeschmolzen oder weggeworfen, sie bekommen in vielen Fällen ein „neues Leben“, erklärt Lex. Sie werden sauber abgeschnitten und ausgebessert, sollte ein kleiner Schaden entstanden sein, bekommen ein neues Datum und wandern in die Filialkirchen, wo sie wieder als Osterkerzen, als „Lumen Christi“, fungieren.

rl