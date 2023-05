Altes Bucher Feuerwehrauto: „Es gammelt und rostet“

LF 8-Oldtimer steht seit Jahren im Bauhof im Freien

Das alte LF 8 der Feuerwehr Buch am Buchrain fristet sein Dasein im Freien. Dort rostet es vor sich hin, so die Kritik in der Versammlung der Wehr.

Buch am Buchrain – Mehr als 50 Jahre alt ist das frühere Einsatzfahrzeug der Bucher Feuerwehr. Der Mercedes mit Bachert-Aufbau wurde vor sieben Jahren von einem neuen Mehrzweckfahrzeug abgelöst. In der Gemeinde war man sich schnell einig, dass das LF 8 in Buch bleiben soll. Ende 2016 kam der Oldtimer übergangsweise in den Bauhof, weil der Buachna Heimatverein vorhatte, ihn zu übernehmen. Das Fahrzeug steht dort aber noch heute – unter freiem Himmel. In der Feuerwehr-Jahreshauptversammlung kam das Thema erneut zur Sprache.

„Was ist denn eigentlich damit?“, wollte Mitglied Georg Krojer wissen und übte direkt Kritik an den aktuellen Gegebenheiten: „Wir müssen Jahr für Jahr zuschauen, wie das Auto dort vor sich hin gammelt und rostet. Das ist doch keine Lösung, dass es da unten im Freien steht.“ Andere Feuerwehrleute in Krojers Nähe reagierten überrascht, dass der Oldtimer keinen überdachten Standort hat.

Vorsitzender Martin Roth verwies auf die Gemeinde, weil der Mercedes in deren Besitz sei und diese über die Zukunft des LF 8 entscheiden müsse. Dass es seitens der Kommune dazu aber wohl noch immer nichts Neues gibt, zeigte sich anhand der Rückmeldung des angesprochenen Bürgermeisters. „Die Frage ist gestellt, aber nach 22 Uhr gebe ich keine Antworten mehr“, sagte Ferdinand Geisberger lachend. Da es zu diesem Zeitpunkt bereits 22.14 Uhr war, erhielt Krojer wirklich keine Informationen vom Bürgermeister – seine Frage nach der Zukunft des Oldtimers blieb unbeantwortet. mot