57 Bewerber für zwölf Grundstücke

Das Auswahlverfahren für das Baugebiet am Haidfeld in Buch am Buchrain läuft. Für die zwölf Grundstücke haben sich 57 Menschen beworben.

Buch am Buchrain – Eifrig gearbeitet wird an der Erschließung des Baugebiets am Haidfeld. „Die Arbeiter haben heuer noch viel vor“, sagte Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) in der Gemeinderatssitzung.

Für die Bewerber um Baugrund wird das Jahr 2019 spannend: Im Hintergrund läuft gerade das Auswahlverfahren für die künftigen Haidfeld-Bewohner. Wie Geisberger unserer Zeitung verrät, haben sich 57 Personen für ein Grundstück beworben. Darunter seien mehrere Bürger, die bereits in der Vergangenheit ihr Interesse angemeldet hätten, aber auch viele neue Bewerber.

Alle Daten seien inzwischen sortiert und würden rechtlich geprüft. In nichtöffentlicher Sitzung wird der Gemeinderat demnächst anhand des Punkteverfahrens die Reihenfolge der Bewerber bestimmen. Diejenigen mit den meisten Punkten werden dann in eine weitere nichtöffentliche Versammlung eingeladen. Hier sollen die zwölf Grundstücke vergeben werden, schildert Geisberger den geplanten Ablauf. „Die rechtliche Prüfung nimmt viel Zeit in Anspruch. Vielleicht schaffen wir heuer zumindest noch die Vergabe. Die Verträge werden aber sicher erst 2019 aufgesetzt“, sagt er.

Auch beim neuen Feuerwehrhaus tut sich was. Noch bis Jahresende läuft die Ausschreibung, um geeignete Planer zu finden. Die im neuen Jahr ausgewählten Experten sollen dann ebenfalls 2019 Entwurfsunterlagen für das neue Feuerwehrhaus erstellen.

Geisberger sprach in der Sitzung zudem mit dem Gremium über die Vollsperrung der Haidfeld-Baustelle. Bislang war die Ortszufahrt zumindest einseitig und mit Ampelbetrieb befahrbar. Mitte November sollen die übrigen Stellen der verbreiterten Straße sowie die künftigen Wege im Wohngebiet asphaltiert werden. „Davor muss aber noch ein Straßenentwässerungskanal eingebracht werden. Und das ist bei laufendem Verkehr fast nicht möglich“, erklärte Geisberger die Vollsperrung.

Inzwischen ist die Querungshilfe für Fußgänger über die Hauptstraße deutlich zu erkennen. Im Gespräch mit unserer Zeitung vermutet der Rathauschef, dass man die Arbeiten heuer nicht mehr komplett fertigstellen kann. „Das ist witterungsabhängig. Aber den Großteil der Erschließung, wie die Asphaltierung, schaffen wir wahrscheinlich.“

Martin Ostermeier (CSU) fragte in der Sitzung nach den archäologischen Untersuchungen. Laut Geisberger sind die Experten noch immer unterwegs, aber die Ergebnisse würden weniger. „Sie machen fast keine Funde mehr oder nur nichtssagende Gegenstände. Umso weniger sie finden, desto schneller werden sie fertig.“ Nur noch der Westen des Baugebiets sowie ein paar ausgewählte Stellen müssten die Archäologen noch begutachten.

