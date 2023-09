Buchs Bürgermeister Geisberger: „Natürlich ist der Reiz noch da“

Von: Markus Ostermaier

Der Bedarf an Wohnungen und Kita-Plätzen steigt in der Gemeinde Buch. Hier steht Bürgermeister Ferdinand Geisbergers in seinem Büro vor einem Bild, das ihm die Kindergartenkinder zur Eröffnung der Kita geschenkt haben. © Markus Ostermaier

Buchs Bürgermeister Ferdinang Geisberger (CSU) ist auch nach 21 Jahren noch gern Bürgermeister. Warum, das erklärt er im Interview.

Buch am Buchrain – Die erste Hälfte der aktuellen Legislaturperiode ist vorbei. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte hatten keine leichten drei Jahre. Zeit für eine Halbzeit-Bilanz. Heute: Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger (56, CSU).

Herr Geisberger, wie blicken Sie auf die drei Jahre seit der Kommunalwahl zurück?

Das war wegen Corona schon eine komische Zeit, und wir waren anfangs gewaltig eingeschränkt. Wir haben es aber gut überstanden und im Rathaus und Kindergarten immer gut zusammengearbeitet. Dramatisch ist natürlich der Ukraine-Krieg mit seinen ganzen Auswirkungen.

Für die Gemeinde Buch waren es aber keine verlorenen Jahre?

Nein, wir haben einiges angestoßen, und es gab keinen Stillstand. Wir haben unsere Projekte ganz normal weitergeplant.

Was war Ihr Highlight der bisherigen Amtszeit?

Es gab viele positive Momente: als wir wieder Veranstaltungen planen konnten, und als ich Walter Hipper letztes Jahr zum Ehrenbürger ernennen durfte. Schön war auch das Richtfest für das kommunale Wohnen oder der Start der Naturgruppe. Die Einweihungsfeier möchten wir noch nachholen.

Was ist 2023 die größte Herausforderung der Gemeinde Buch?

Das ist auf jeden Fall die Haushaltsgestaltung: die gestiegenen Ausgaben und Umlagen und die Einsparungen, die wir machen müssen, damit wir trotzdem noch Bauprojekte umsetzen können.

Zuletzt fehlten in Buch wichtige Einnahmen. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

Beim kommunalen Wohnungsbau sind wir auf der Zielgeraden. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, und wir warten gerade auf die letzten Schlussrechnungen. Ich denke, die Förderung wird uns im September ausbezahlt. Leider konnten wir aber unsere Grundstücke noch immer nicht verkaufen.

Was ist der Grund dafür?

Zuletzt natürlich wegen der Urlaubszeit, aber ansonsten wegen der Situation in der Baubranche, die Inflation und Unsicherheit am Arbeitsmarkt. Außerdem sind die Leute verunsichert, was die große Politik will und vorgibt, wie das Heizungsgesetz. Die letzten Jahre war die Politik berechenbarer, aktuell aber nicht.

Zurück zu den Baustellen: Wie geht es beim Feuerwehrhaus weiter? War die aktuelle Baupause geplant?

Das Gerüst wurde zwischenzeitlich abgebaut, um Kosten zu sparen. Es gab außerdem ein Ausschreibungsproblem, was aber nicht unsere Schuld war. Die Beauftragung für Fenster, Türen und Tore haben wir vor Kurzem erledigt. Sie sollen heuer noch eingebaut und das Gebäude winterfest gemacht werden.

Verzögert sich die Fertigstellung?

Ja, das Feuerwehrhaus wird auf jeden Fall erst nächstes Jahr fertig. Wir werden in den nächsten Wochen den Zeitplan neu festlegen und dann vorstellen.

Es gibt Stimmen, dass sich die Gemeinde mit den fast gleichzeitigen Baustellen Wohnungsbau und Feuerwehrhaus übernimmt.

Die Planungen dafür haben schon vor Corona begonnen und Faktoren wie Inflation und Kostensteigerungen konnten wir vor fünf Jahren nicht absehen. Unser finanzieller Handlungsspielraum ist jetzt etwas eingeschränkt, aber wir werden das alles hinkriegen. Wenn so große Projekte anstehen, gibt es immer kritische Stimmen, wie auch damals beim Kindergarten. Aber man muss auch in die Zukunft schauen.

Wie steht es um Wohnraum in Ihrer Gemeinde?

Wohnbedarf für junge Familien ist immer gegeben. Ich denke, Wohnungen kriegen künftig eine noch höhere Bedeutung, aber da tut sich bei uns einiges. Baugebiete in der Pemmeringer Straße, Buch Nord oder in der Ortsmitte sind im Moment geplant.

Manche Wohnprojekte sind aber abhängig von der Umsetzung des neuen Trinkwasserbrunnens?

Richtig, Buch Nord hängt damit noch zusammen oder auch die Ortsmitte. Aber den Brunnen sollten wir auch bald zu Ende bringen.

Wie geht es hier weiter?

Ende 2023 oder Anfang 2024 erfolgt beim Standort im Urbahnholz die wichtige Brunnenbohrung mit gleichzeitiger Anbindung ans Leitungsnetz. Wenn dort der Pumpversuch positiv ausfällt, beginnt mit dem Wasserwirtschaftsamt das Wasserrechtsverfahren. Die endgültige Festlegung des Wasserschutzgebietes könnte dann innerhalb von ein bis zwei Jahren fertig sein.

Sie sind seit 21 Jahren Bürgermeister. Macht die Arbeit noch Spaß?

Natürlich ist der Reiz noch da – vor allem wenn Projekte, die lange gedauert haben, auf die Zielgerade gehen. Wenn man für die Gemeinde etwas schaffen kann, ist das eine wunderbare Aufgabe.

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Eigentlich sehr gut. Natürlich darf jeder seine Meinung äußern und auch kritische Fragen stellen, aber bei uns steckt schon sachliche Arbeit dahinter. Auch die Zusammenarbeit mit meinem Stellvertreter Josef Auer läuft sehr gut, und ich bin sehr froh, dass der Sepp mich schon so gut vertreten hat, als ich länger krank war.

Die spannende Frage: Wollen Sie 2026 erneut kandidieren?

Ich mache mir noch keine Gedanken, und die Entscheidung wird erst in zwei Jahren getroffen, aber ich hätte es schon vor. Das Wichtigste ist aber natürlich, dass man gesund bleibt.

Welche Projekte möchten Sie bis 2026 noch anstoßen?

Der Breitbandausbau innerorts wird ein Thema oder das Gemeindeentwicklungskonzept. Für die Recyclinghof-Verlagerung zum Bauhof suchen wir gerade einen Planer für Entwurfsplanung und Kostenschätzung. Außerdem steht noch das Radwegkonzept nach Walpertskirchen und Mitter-/Oberbuch an und die Kita-Erweiterung. Vorerst wollen wir dort bestehende Räume umbauen und für die Krippe nutzen. Ein Neu- oder Anbau ist noch in weiterer Zukunft, wenn die finanzielle Lage wieder besser ist.