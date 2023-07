Buachna Naturgarten wächst und gedeiht

Von: Markus Ostermaier

Eine Kräuterspirale ist der optische Hingucker im Buachna Naturgarten, den Grundstücksbesitzerin Carmen Reinstädler (l.) den Gästen des Aktionstags vorstellte.

Der Buachna Naturgarten, ein Projekt für alle Generationen in Buch, kommt gut an. Rund 100 Interessierte besuchten einen Aktionstag.

Buch am Buchrain – Natur und Umwelt gewidmet war der Tag der Schöpfung in Buch am Buchrain. Es gab unterschiedliche Aktionen für Groß und Klein sowie eine Besichtigung des Buachna Naturgartens, der im vorigen Jahr ins Leben gerufen worden war. Einiges ist schon an der vom Landesverband für Vogelschutz (LBV) gepachteten Fläche passiert. Allerdings hat man dort auch mit Diebstählen zu kämpfen.

Den Aktionstag ins Spiel gebracht hatte Carmen Reinstädler schon im November, als sie bei einer Infoveranstaltung ihr Naturgarten-Projekt vorstellte. Die 74-Jährige besitzt eine große Fläche an der westlichen Ortszufahrt, direkt an der Straße Richtung Harthofen. Dieses Areal hat sie kostenfrei an den LBV verpachtet, damit dort ein gemeinschaftlicher Naturgarten für alle Generationen entstehen kann (wir berichteten). Gemeinsam mit Erdings LBV-Kreisgruppen-Vorsitzender Uschi Schmidt-Hoensdorf wurde der Tag der Schöpfung nun in die Tat umgesetzt.

Ums Thema Schöpfung ging es auch im von Gemeindereferentin Manuela Steck gestalteten Gottesdienst. Dass die Kirche ebenfalls auf das tierische Umfeld achtet, bestätigt eine Auszeichnung, die nun bekannt gegeben wurde: Das Landesamt für Umwelt lobt, dass Buch Fledermausquartiere im Kirchturm ermögliche. „Das ist toll, das ist nicht mehr überall möglich“, freute sich Schmidt-Hoensdorf.

Der LBV hatte zudem ein Vogel-Quiz vorbereitet sowie Infos zu Blaumeise, Elster und Co. am Kirchplatz ausgehängt. Im Gemeindehaus bastelten 17 Kinder mit Rita Rott und Angelika Eibl vom Gartenbauverein Buch-Reithofen Unterwassergärten mit Stoffblumen. Neben einem Imker hatte auch der Bauernverband in der Ortsmitte einen Infostand aufgebaut und zeigte Weizen, Mais, Gerste und Raps. Auch Muster von Wald und Wiese waren aus einem bestimmten Grund vertreten: Der Landkreis Erding zählt zu den Regionen mit den niedrigsten Waldanteilen in Bayern, informierte BBV-Ortsobmann Michael Rappold, wobei Buch ihm zufolge sogar einen Waldanteil von 45 Prozent hat.

Rappold organisierte außerdem eine Führung zu seinem Bioacker, die mit gemischtem Publikum gut besucht war. Die zweite Besichtigung am Tag der Schöpfung führte mit Reinstädler zum Naturgarten. Rund 25 Personen engagieren sich laut Schmidt-Hoensdorf in dem Projekt. Seit März trifft man sich jeden ersten Samstagvormittag im Monat, um vor Ort zu arbeiten. Auch wenn die Runden personell teilweise noch sehr klein waren, gibt es schon erste Ergebnisse.

Reinstädler erzählte den Gästen ihrer Führung, dass sie bereits 2020 Pflanzen für das Areal gekauft habe. „Hier findet man lauter heimische Sachen“, sagte die 74-Jährige, deren Anliegen es generell sei, „dass die Gärten der Menschen wieder natürlicher werden“. Denn viele Pflanzen würden nur was fürs Auge, aber nichts für Insekten bieten. So sei die Rentnerin schon auf die Brennnesseln im Naturgarten angesprochen worden, „dabei sind die so wichtig“ – etwa als Futterquelle für Schmetterlinge.

Nahrung finden auf dem Areal auch die Bienen. Deswegen waren dort im Frühjahr drei Bienenvölker von Sebastian Brandl aus Reithofen stationiert. Am Tag der Schöpfung ist es nur ein Jungvolk mit 5000 Bienen, „weil jetzt nicht mehr so viel blüht“. Dazu gibt es mehrere Rosenarten, Mispeln, Wildbirnen, Vogelbeeren, Weiden, Speierling und mehr.

Auf Anregung von Ortsbäuerin Anni Stanner wurde mit alten Ziegeln eine Kräuterspirale errichtet. Sie ist ein optischer Hingucker und mit Blumen sowie Kräutern wie Basilikum, Oregano und Thymian bestückt. Außerdem wurden Steinhabitate für Eidechsen angelegt.

Laut Reinstädler gibt es aber auch „ein ganz großes Problem“: Der außerörtliche Naturgarten wurde schon mehrmals Opfer von Diebstählen. Steine, ein Nistkasten, eine Sitzbank und zwei schwere Gartenstühle wurden entwendet, sogar Wildrosen ausgegraben. „Es gibt nichts, was noch nicht gestohlen wurde“, beklagte die Grundstücksinhaberin. Der Höhepunkt: Vor ein paar Wochen sei ein für den Naturgarten gespendeter 1000-Liter-Wassertank geklaut worden. „Das gibt’s ja nicht“, entfuhr es den entsetzten Besuchern. Die Initiatoren lassen sich aber nicht unterkriegen. Noch heuer sollen ein Feuchtbiotop und ein kleiner Unterstand entstehen.

Zum ersten Tag der Schöpfung ziehen die Organisatorinnen ein positives Fazit. Um die 100 Personen seien gekommen, schätzt Schmidt-Hoensdorf. „Wir wussten ja gar nicht, wie es angenommen wird, deswegen sind wir schon zufrieden“, ergänzt Reinstädler, die sich vorstellen kann, dass der Aktionstag irgendwann wiederholt wird.