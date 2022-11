„Buachner Bier“: Diese Zwillinge haben mit 19 Jahren schon eine eigene Brauerei daheim

Von: Markus Ostermaier

Die Zwillinge Max (l.) und Sebastian Kunstwadl sind stolz auf ihre im August gegründete Brauerei. Das erste Bier, das die Bevölkerung bei einer öffentlichen Veranstaltung testen konnte, war das Hoagarten-Festbier. © Markus Ostermaier

Die Zwillinge Max und Sebastian Kunstwadl brauen daheim in ihrer eigenen Brauerei „Buachner Bier“. Und sie wollen den beliebten Hoagarten wiederbeleben.

Buch am Buchrain – Aus der Lockdown-Langeweile heraus haben Max und Sebastian Kunstwadl in der heimischen Küche mit dem Bierbrauen begonnen. Nun haben die beiden 19-Jährigen ihr Hobby professionalisiert und in Buch eine eigene Brauerei gegründet: die Buachner Bier GbR. Die Zwillinge haben in ihrer Heimatgemeinde viel vor und wollen künftig im Stadl der Großeltern regelmäßig Veranstaltungen organisieren. Die Premiere war ein Hoagarten. Dort wurde erstmals das eigene Bier ausgeschenkt.

Max und Sebastian Kunstwadl sehen sich nicht nur optisch sehr ähnlich, sondern haben vor gut zweieinhalb Jahren auch ein gemeinsames Hobby entdeckt: das Bierbrauen. Die Verbindung dazu kommt nicht einfach so. Max’ Interesse daran wurde schon vor einigen Jahren bei einem Praktikum beim Erdinger Weißbräu geweckt. Deswegen absolvierte er nach der Realschule die dreijährige Ausbildung zum Brauer und Mälzer bei Unertl in Haag (Kreis Mühldorf). Im Juli hat er die Lehre abgeschlossen – mit großem Erfolg: Max Kunstwadl wurde übernommen und aufgrund der guten Berufsschulleistungen sogar Kammersieger in Oberbayern (Note 1,4).

„Buachner Bier“: Die Zwillinge haben in ihrem Heimatort viel vor

Sein Zwillingsbruder hat nach der Schule eine andere Richtung eingeschlagen. Sebastian hat eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gewählt und bildet sich jetzt nebenbei zum Handelsfachwirt weiter.

Die plötzliche Ruhe im ersten Corona-Lockdown hat auch die Geschwister beschäftigt. „Wir hatten viel Zeit und haben überlegt, was wir daheim machen könnten“, erinnert sich Sebastian. So entstand 2020 schließlich die Idee, einfach mal selbst ein Bier zu brauen. Der erste Ort für das Experiment war die familiäre Küche. „Dort wurden wir dann aber bald rausgeworfen“, erzählen die ältesten Söhne von Wählergruppe-Gemeinderätin Margit Kunstwadl lachend. Die jungen Männer wichen also auf die Garage aus, wo sie die Produktionsmenge auf 100 Liter steigern konnten.

Die ersten Versuche waren erfolgreich, „aber daheim ist es uns dann zu klein geworden“, blickt Max Kunstwadl zurück. Bei ihren in Buch sehr bekannten Großeltern, Resi und Martin Kunstwadl, stießen die Enkel auf offene Ohren und fanden eine Produktionsfläche. Schon 2021 wurde mit viel familiärer Unterstützung begonnen, ein an der Pemmeringer Straße liegendes Nebengebäude umzubauen. Seit heuer ist alles fertig. Ende August wurde die kleine Brauerei Buachner Bier vom Lebensmittelamt und der Gemeinde abgenommen. Seitdem dürfen die Zwillinge offiziell Bier brauen und verkaufen.

„Buachner Bier“: Um die 200 Liter können sie in einem Gang produzieren

Zwei Edelstahl-Töpfe und ein Gäreimer gehören zur wichtigsten Ausstattung im gekühlten Produktionsraum. „Das Wichtigste an sich ist aber das saubere Arbeiten“, erläutert Max Kunstwadl. Um die 200 Liter können sie in einem Gang produzieren. Wie lange der Prozess dauert, ist von Bier zu Bier unterschiedlich. Die Herstellung von Weißbier mit obergäriger Hefe etwa dauert um die zwei Wochen, ein Helles mit untergäriger Hefe acht bis zehn Wochen. Die Kunstwadls haben sich nicht auf ein bestimmtes Bier festgelegt. „Bock, Weißbier, Helles – wir machen das, was uns freut.“

Abgesehen von der Dauer der Gärung sei der Brauprozess immer gleich. Max Kunstwadl schätzt ansonsten die Abläufe in einer kleinen Brauerei: „Hier hat man noch mehr Kontakt zum Bier, und wir machen alles selbst.“ Nicht nur die Temperatursteuerung erfolgt per Hand. Auch als Bier kürzlich in Flaschen abgefüllt wurde, ging das händisch – mit eigens ausgeschnittenen und aufgeklebten Etiketten.

Unterstützt beim Brauen wird Max von seinem Bruder Sebastian, der sich auch um Verwaltungs- und Marketingaufgaben kümmert.

Zum insgesamt 15. Mal fand der Hoagarten in Buch statt, zum ersten Mal haben ihn heuer Max und Sebastian Kunstwadl organisiert. © privat

Die 19-Jährigen wollen künftig gerne im Kunstwadl-Stadl ihrer Großeltern öfter Veranstaltungen organisieren. Für ihre Premiere, den Hoagarten, haben die Zwillinge ein besonderes, leichtes, dunkles Festbier gebraut. Vor allem bei Oma Resi, die früher Vorsitzende der Bucher Kfd und Initiatorin des Hoagartens war, war die Freude über die von den Enkeln wieder aufgenommene Veranstaltung groß. Wie gewohnt spielten bei der 15. Auflage vier Musikgruppen.

Die Premiere verlief gemäß den Nachwuchs-Organisatoren erfolgreich. Auch einige jüngere Gäste waren gekommen, aus Neugier aufs Buachner Bier. Das war dann auch recht schnell ausverkauft.

Der Hoagarten im Kunstwadl-Stadl soll wieder jährlich stattfinden

Der Hoagarten soll künftig wieder jährlich stattfinden. Die Brüder könnten sich aber auch andere Veranstaltungen vorstellen, wie ein Starkbierfest – freilich mit eigenem Bier. Bisher wird das Buachner Bier überwiegend in Fässern abgefüllt und nicht in großen Mengen vorgelagert. Private Vorbestellungen sollten deswegen zwei bis drei Monate im Voraus erfolgen. Im Moment gibt es die Produkte der Kunstwadls nur direkt vor Ort, nicht in einem Getränkemarkt oder einer Gaststätte.

Die 19-Jährigen wollen derzeit noch in ihren Vollzeitjobs bleiben. „Wir wollen keinen Druck haben, dass wir damit unser Geld verdienen müssen. Es soll jetzt noch ein Hobby sein“, sagt Max Kunstwadl. Die Zwillinge freuen sich auf jeden Fall über den großen Zuspruch im Ort. Und stolz auf ihr Gewerbe sind beide auch, denn: „Wer hat schon mit 19 Jahren eine eigene Brauerei daheim?“