Anna-Maria Stempel aus Buch bastelt Buntes aus Filz

Die Arbeit mit Wolle erfordert Kreativität, Fingerspitzengefühl und Geduld. Anna-Maria Stempel bastelt seit Jahren liebevoll Mobiles und bunte Blumen aus Filz.

Buch am Buchrain – Nicht jeder hat das Geschick, mit der spitzen Nadel und dem Stoff aus Tierfell verletzungsfrei umgehen zu können. Ganz anders bei Anna-Maria Stempel: Sie beruhigt es sogar, wenn sie in ihrem Wohnzimmer mit Filz arbeitet und nebenbei einem Hörbuch lauscht. Die 32-Jährige ist bescheiden, wenn sie als begabt bezeichnet wird, aber sie hat das nötige Talent für ihre Nebenbeschäftigung.

Begonnen hat alles mit einem Schnuppertag in ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. In der Lehre gab es mehrere handwerkstechnische Fächer, und eines Tages wurde auch das Filzen thematisiert. „Mir ist das eigentlich leicht gefallen, und es hat Spaß gemacht“, erinnert sich Stempel, die seit 2011 mit ihrem Mann Christoph in Buch lebt. Zum Ende der Ausbildung fertigte sie erstmals Tiere aus Filz für Kollegen, die davon begeistert waren.

Das erste Mobile entstand 2014 für eine Verwandte. Ab da wurde es immer mehr, und weitere Familienmitglieder, Freunde und Bekannte wünschten sich Geschenke aus Filz. Nun hat Stempel ihr Verkaufsgewerbe „Original Stempel“ angemeldet. Die Technik für ihre professionelle Arbeit hat sie sich mit Tipps aus dem Internet selbst beigebracht. Meistens setzt sich die Bucherin, die als Krankenschwester in Taufkirchen arbeitet, nachts an ihre Filzdesigns, wenn ihr zweijähriger Sohn Moritz schläft. Oftmals hat sie also nur zwei Stunden täglich Zeit für ihr Hobby.

Ihre Produkte stellte die 32-Jährige heuer beim Fastenmarkt in ihrem Heimatdorf Au in der Hallertau, beim Frühlings-Hoffest in Reichertshausen und beim Bucher Garagenflohmarkt vor. Die Filzkünstlerin schätzt, dass sie im Jahr 20 Mobiles und 30 Blumen anfertigt. Auch ihr eigener Sohn hat von der kreativen Mama schon zwei Mobiles und eine Kette mit Schafen bekommen. „Beim Wickeltisch sind Kinder durch die vielen Farben abgelenkt, oder viele brauchen ein Mobile auch zum Einschlafen“, informiert Stempel.

Für ihre Produkte verwendet sie die feine Wolle des Merinoschafs. Ein Mobile dauert im Schnitt ein bis zwei Wochen. Begonnen wird mit den Symbolen – zum Beispiel Sterne, Autos oder Tiere. „Schafe gehen schon blind“, berichtet Stempel lächelnd. Für eine Giraffe braucht sie aufgrund der vielen Flecken drei bis vier Stunden. Auch Grashüpfer, Tukan oder Drachenkopf seien aufwendig.

Stempels Figuren bestehen aus reiner Wolle und haben keinen Fremdfüllkörper. Die Wolle wird vorab grob in ihre gewünschte Struktur geformt. Durch das schnelle, mehrmalige Stechen mit der Nadel werden die Fasern verknotet und der Filz stabil.

Nicht weniger aufwendig, aber auf ganz andere Weise entstehen aus Wolle zudem Blumen mit einem langen Stängel, die beispielsweise an Gardinen oder Lampen gehängt werden können. Nassfilzen nennt sich diese Technik. Die Farben der Blüte werden vorab vermischt und angerichtet. Anschließend wird ein Flüssiggemisch mit Wasser, Seife und Turbo-Filzer angerührt sowie erwärmt. Das Mittel wird anschließend über die gesamte Blume verstrichen. Die große Hauptblüte entsteht mit Hilfe eines Balles, um den die Wolle herumgewickelt wird. Dafür braucht Stempel ebenfalls mehrere Tage. Die Blüte alleine benötigt acht Stunden.

„Es ist zeitaufwendig und anstrengend, aber macht auch sehr Spaß und ist ein toller Ausgleich zum Job“, findet die Bucherin. Bisher möchte Stempel ihre Artikel noch nicht über das Internet vertreiben. Das momentane Pensum reiche ihr, und „die Arbeit soll ja auch noch mein Hobby bleiben“. Aktuell steht noch nicht fest, auf welchen Künstlermärkten sie 2020 vertreten ist. Stempel könnte sich aber vorstellen, für Bürger Workshops anzubieten.

Markus Ostermaier