Neues Feuerwehrhaus in Buch: Endlich geht’s los

Von: Markus Ostermaier

An der neuen großen Baustelle am Bucher Ortseingang direkt neben der Staatstraße entsteht das künftige Feuerwehrhaus. Die beiden kommunalen Wohnungshäuser rechts im Hintergrund sind bis Jahresende fertig. © Markus Ostermaier

Die ersten Arbeiten am sind gestartet St.-Florian-Ring sind gestartet. Das Nachbarprojekt, der kommunale Wohnungsbau, ist indes fast schon fertig.

Buch am Buchrain – Eine neue große Baustelle befindet sich – erneut – direkt an der westlichen Ortszufahrt von Buch am Buchrain. Vor allem die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr haben viele Jahre darauf gewartet: Es geht um den Baubeginn für das neue Gerätehaus. Wie bereits von der Staatsstraße aus deutlich ersichtlich ist, ist der Startschuss nun endlich erfolgt. Am Freitag findet die Grundsteinlegung statt.

Im Juli hat der Gemeinderat mit den Vergaben begonnen – darunter auch die Erdarbeiten, die als erstes anstehen. „Man kann es jetzt schon deutlich sehen“, sagte Vizebürgermeister Josef Auer (WG) im Gemeinderat zu der sich stetig verändernden Baustelle. Ein Hindernis seien anfangs die häufigen Regenfälle gewesen, aber nun könnten die Bauarbeiten voran schreiten. Gerade werde für das Gebäude, bei dem im neuesten Entwurf aus Kostengründen auf ein Untergeschoss verzichtet wird, der Boden vorbereitet.

Mitte des Monats soll die Bodenplatte betoniert werden. Ebenso auf der Agenda stehen die Errichtung der Grundleitungen und des Regenwasserablaufs. Des Weiteren soll demnächst die Nahwärmeleitung, die sich nebenan im kommunalen Wohnungsbau befindet und das Gerätehaus mit versorgen wird, unterirdisch Richtung Feuerwehr verlegt werden. Der Vizebürgermeister, der Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) in der Sitzung vertrat, kündigte an, dass es hier an der Zufahrt zum St.-Florian-Ring an einem Tag zu Verkehrsbehinderungen kommen werde.

Während die Feuerwehr-Baumaßnahmen gerade erst starten, geht das kommunale Nachbarprojekt Richtung Vollendung. Seit Ende September sind die Estricharbeiten abgeschlossen, und das Außengerüst wurde entfernt. Die beiden Wohngebäude kommen nach Meinung des Auers jetzt erst richtig zur Geltung, „und fügen sich gut in das Gemeindebild ein“. Gearbeitet wird laut Auer derzeit an den Außenanlagen und dem Gemeinschaftsgarten.