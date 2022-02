Baubeginn fürs Feuerwehrhaus? „Auf jeden Fall in diesem Jahr“

Kommen hier Jugendraum und Gartenbauverein unter, wenn die Feuerwehrler in einigen Jahren in ihr neues Gerätehaus umgezogen sind? Das kann sich Bürgermeister Ferdinand Geisberger zumindest vorstellen. © Markus Ostermaier

Buch am Buchrain – Ein spannendes Jahr liegt vor der Gemeinde Buch. Viele der Projekte werden fortgeführt und teilweise abgeschlossen. Von der Feuerwehr sehnsüchtig erwartet wird der für 2022 angekündigte Baubeginn des neuen Gerätehauses.

Das Fazit zum Jahr 2021 fällt aus Sicht Buchs nicht negativ aus. „Natürlich hatten wir viele Einschränkungen mit Corona und auch finanzielle Einbußen deswegen“, sagt Bürgermeister Ferdinand Geisberger im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber insgesamt war es positiv. Wir haben einiges auf den Weg gebracht, was wir in der nahen Zukunft umsetzen wollen.“

Wie sich der Haushalt im Vorjahr entwickelt hat, konnte der Rathauschef zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht sagen. Ebenso werde derzeit noch der Finanzplan für 2022 finalisiert. Wegen der großen Investitionen will man erneut auf Sparsamkeit achten, versichert Geisberger.

Buchs Bürgermeister: „Das Jahr wird sehr arbeitsintensiv“

Auf die Gemeinde warten heuer wichtige Themen. „Das Jahr wird sehr arbeitsintensiv, aber es kommen auch ein paar schöne Projekte auf uns zu“, sagt Geisberger. Spannend werde nicht nur die Sicherung der Trinkwasserversorgung (wir berichteten).

Der Bürgermeister freut sich besonders auf die Fertigstellung des kommunalen Wohnungsbaus in der Jahresmitte (Bericht folgt). Aber auch danach wird sich am St.-Florian-Ring viel tun. Stetig entsteht neue Wohnbebauung, und auch das Feuerwehrhaus rückt in greifbare Nähe. Wie berichtet, mussten im vergangenen Jahr bei der Gebäudeplanung einige Einsparungen vorgenommen werden. Die Eingabeplanung ging noch vor Jahresende ans Landratsamt.

Neues Feuerwehrhaus: Genehmigung wird zeitnah erwartet

Die Kommune erwartet eine zeitnahe Genehmigung – „vielleicht schon im Februar“, sagt Geisberger. Er kann sich vorstellen, dass schon im April und Mai die ersten Ausschreibungen erfolgen. Auf einen exakten Termin für den Baubeginn des Gerätehauses will sich Geisberger noch nicht festlegen, „aber auf jeden Fall in diesem Jahr“.

Das Nachsehen bei den Gerätehaus-Planungen haben bekanntlich der Jugendraum und der Gartenbauverein, die doch nicht im Neubau unterkommen. Alternativ könnte sich Geisberger vorstellen, dass Verein und Jugend Räume im alten Feuerwehrhaus nutzen, wenn die Einsatzkräfte in ein paar Jahren umgezogen sind.

Bekanntlich ist das Gebäude jedoch sehr in die Jahre gekommen. „Im Moment haben wir keine andere Verwendung geplant“, begründet Geisberger seine Idee zur Nachnutzung.

Gemeindeentwicklungskonzept Buch: Treffen pausieren wegen Corona

Diese müsse auch im Gemeindeentwicklungskonzept besprochen werden. Wegen Corona pausieren die Treffen der drei Arbeitskreise im Moment. Wann es wieder losgeht, will Geisberger demnächst mit dem Architekturbüro besprechen. Ziemlich sicher sei jedoch, dass sich die für Herbst geplante Vorstellung des Gesamtkonzepts verzögern werde.

Buch werden 2022 außerdem einige Bebauungspläne beschäftigen. Bei der Pemmeringer Straße Ost würde Geisberger gern noch heuer mit der Erschließung beginnen. Der Bebauungsplan Oberndorf muss erst ins Verfahren.

Zum Abschluss gebracht werden soll indes die Überarbeitung der Bebauungspläne Buch Nord, der auch die Erdinger Straße beinhaltet, und Schmiedberg. Bei letzterem muss noch ein Verkehrskonzept erarbeitet werden, bei Buch Nord fehlt ein Lärmschutzgutachten.

Markus Ostermaier