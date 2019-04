„Buch bliahd“ soll Bienen retten

Kostenlose Blühsamenmischungen für Bürger verteilen die Landwirte vom Ortsverein des Bauernverbands in Buch am Buchrain unter dem Motto „Buch bliahd“. Initiator und Ortsobmann Michael Rappold (35) aus Loiperding hofft, dass sich andere Orte ein Beispiel nehmen – Pastetten ist schon dabei.

Buch am Buchrain – Artenschutz und Insektensterben sind in aller Munde. „Jeder kann etwas für die Natur tun“, sagt BBV-Ortsobmann Michael Rappold (35) aus Loiperding. Seit vier Jahren ist er Ortsobmann und hat die Blühsamen-Aktion ins Leben gerufen. Dabei erhält jeder Anwohner auf Wunsch eine Saatmischung, um eine Blühfläche im Garten anzusäen.

Im Zuge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ hat sich der Landwirt überlegt, was er für die Insekten tun könne. Als er einer unabhängigen Runde von seiner Idee erzählte, kostenlose Blühsamenmischungen zu verteilen, stieß er sofort auf Zustimmung.

Rappold hat übrigens schon Erfahrung mit Blühflächen: Er hat welche im Bucher Gemeindegebiet gesät, wie beispielsweise beim ehemaligen Waldcafé, in Haidberg oder am Sportplatz. Er sieht die Blumenstreifen positiv, denn sie dienen als Erosionssschutz. Er fügt hinzu: „Wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht, sieht man, wie begehrt sie bei den Bienen sind.“

Aber nicht nur das: Nach der Blüte schmecken Kerne von der Sonnenblume auch Vögeln, und im Winter sind die Pflanzen ein Unterschlupf für Bienen: „Die sind also ein großes Insektenhotel auf Zeit“, sagt Rappold, der auch CSU-Beisitzer im Ortsverband Buch-Pastetten ist.

Seine Pflanzensaat für Bucher Bürger beinhaltet unter anderem Sonnenblumen-, Klee-, Gartenkresse- und Saatwickesamen sowie Phacelia-Kerne – „also alles Sachen, die von Bienen gerne angeflogen werden.“ Verpackt werden sie in atmungsaktiven Papiertüten, auf denen eine lachende Biene und der Aufdruck „Mia song Danke“ zu sehen sind.

+ Für den Insektenschutz verteilt BBV-Ortschef Michael Rappold Blühsamenmischung an Bürger aus Buch. Pastette n hat die Aktion bereits kopiert. © Markus Ostermaier

Bei den Pflanzenkernen handelt es sich um einjährige Saatmischungen, für eine Fläche von etwa zehn Quadratmetern. Theoretisch könnten die Bürger das Saatgut bis Juli anlegen. Damit sich die volle Blütenpracht entfaltet, empfiehlt Rappold die Aussaat auf Ende April bis Anfang Mai zu legen, wenn die Bodentemperatur bei etwa acht Grad liegt.

Zu den Kosten für die Saatmischungen: Die bezahlt Rappold aus eigener Tasche. Ihm war es aber wichtig, dass die Aktion über den BBV-Ortsverband läuft. Es treffe zwar nicht auf Buch zu, aber „generell sind während des Volksbegehrens schon Mauern zwischen Bauern und Bürgern entstanden“, bedauert der Ortsobmann und erklärt: „Mit ‚Buch bliahd’ wollen wir positive Akzente setzen und zeigen, wie man an einem Strang zieht.“ Mit seiner Saatgut-Erstlieferung könnten etwa 200 Haushalte versorgt werden, eine Nachbestellung für noch mehr Bürger wäre möglich.

Bisher entwickle sich die Nachfrage positiv: „Die Aktion kommt gut an in der Bevölkerung. Das finde ich super“, freut sich der Initiator. Wenn es weiterhin so läuft, möchte er das Ganze im kommenden Jahr wiederholen. Außerdem will er die Aktion bewerben: Bürger könnten ihm Fotos von ihren blühenden Gärten senden – die schönste Blühwiese gewinnt einen Preis, der noch nicht bekannt gegeben wird.

Rappold ist von seinem Blühflächen-Projekt überzeugt: „Die Bienen werden es uns danken.“ Er lädt auch andere Gemeinden ein, seiner Idee zu folgen. „Die Aktion darf gerne kopiert werden, das Nachmachen ist sogar erwünscht.“ Mit gutem Beispiel folgen ihm seine CSU-Ortsverband-Kollegen aus Pastetten. Auch dort sind jetzt Blühsamenmischungen erhältlich. Das Gewinnspiel mit dem schönsten Gartenfoto gibt es dort ebenfalls.

Blühsamen-Bestellung

Bürger aus Buch und Pastetten können kostenloses Saatgut für eine Blühfläche per E-Mail an Buch-Bliahd@freenet.de oder pastetten-blueht@csu-pastetten.de bestellen.

Markus Ostermaier