Neuer Trinkwasserbrunnen: „Die Zeit drängt“

Von Markus Ostermaier schließen

Das Vorgehen stieß so manchem im Bucher Gremium ein wenig sauer auf: Eine Bohrung an der Grundwassermessstelle in Buch hat der Gemeinderat erst im Nachhinein abgesegnet.

Buch am Buchrain – Eine wichtige Bohrung am voraussichtlich neuen Brunnenstandort der Gemeinde Buch am Buchrain ist in der Gemeinderatssitzung beauftragt worden. Der Funktionstest wurde bereits durchgeführt. Dieses Vorgehen sorgte jedoch auch für Kritik.

Bereits im Vorjahr hatte sich die Kommune für eine weitere Versuchsbohrung im Bereich Tannenhof ausgesprochen. Vor allem wegen Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer hat sich der erneute Test der Trinkwasserbeschaffenheit immer wieder verzögert (wir berichteten).

In der November-Sitzung verkündete Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU), dass der Zufahrtsweg zum neuen Brunnenstandort nun erfolgreich habe hergestellt werden können. Der Bohrung zur Erstellung der neuen Grundwassermessstelle stehe deswegen nichts mehr im Wege.

Weil sich in der Zwischenzeit die Anforderungen an die Bohrung geändert hätten, wurde laut Geisberger eine Überarbeitung des Angebots der ausführenden Firma Abt Wasser- und Umwelttechnik notwendig. Im Vergleich zum Angebot aus dem Vorjahr wurde der Enddurchmesser von 178 auf 324 Millimeter erhöht, was Auswirkungen auf den Pegel und die Bohrung selbst habe. Außerdem sind die Materialpreise, beispielsweise für Verfüllstoff wie Kies, gestiegen. Die neue Angebotssumme, welche von Geologe Ulrich Scheubeck geprüft wurde, beträgt 21 800 Euro brutto.

Martin Kern (SPD) merkte kritisch an, dass man nun ein Jahr lang auf das Einverständnis des Eigentümers gewartet habe – „und das Grundstück gehört uns noch immer nicht. Ich finde das alles etwas schwierig, die Zeit drängt“, sagte Kern. Ähnliche Zweifel äußerte sein parteifreier Fraktionskollege Matthias Steutzger: „Wir spielen mit dem Feuer.“

Vom Bürgermeister wurden die Kritikpunkte mit dem Hinweis abmoderiert, dass Grundstücksangelegenheiten nicht öffentlich besprochen würden. Geisberger sagte nur: „Die Verhandlungen laufen sehr gut.“

Mit den Gegenstimmen der drei Räte von Parteifreie Bürger/SPD wurde die Erstellung der Grundwassermessstelle genehmigt. Erst nach der Abstimmung verriet Geisberger, dass die Bohrung bereits am Vortag der Sitzung erfolgt ist, und es keine besonderen Vorkommnisse gab.

Die überraschende Information sorgte aber direkt für neuen Zündstoff und für erneute Kritik Steutzgers. Margit Kunstwadl (WG) gab Steutzger Recht, dass das Vorgehen „jetzt nicht ganz richtig war“. Wahrscheinlich wäre ihrer Einschätzung nach aber ohnehin keine andere Beschlussfassung herausgekommen.

Axel Krämer (CSU) versuchte, die Wogen zu glätten: „Wir müssen froh sein, dass wir eine Firma gefunden haben, die jetzt noch Zeit hat zum Bohren. Hauptsache, wir kommen jetzt endlich weiter.“ Der Bürgermeister ergänzte, dass der Auftrag der Bohrung eine „dringliche Angelegenheit“ gewesen sei, welche die Kommune aus diesem Grund auch ohne das Gremium vorab genehmigen kann.

