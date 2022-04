Maibaum-Klau als Gemeinschaftswerk

Von: Markus Ostermaier

Freuen sich über ihren gemeinsamen Maibaum-Coup: die Burschenvereine aus Burgrain und Hohenlinden. Spontan haben sie den Bucher Maibaum Dienstagnacht gemeinsam gestohlen. © Verein

Die Burschenvereinen aus Burgrain und Hohenlinden waren in Buch aktiv. In einer Gemeinschaftsaktion klauten sie den Maibaum von Burschen und Bixn.

Buch am Buchrain – Nur drei komplette Nächte ist der neue Bucher Maibaum in seinem Heimatdorf geblieben. In der vierten Nacht – auf Mittwoch – wurde er von den Burschenvereinen aus Burgrain und Hohenlinden gestohlen. Eine ungeplante Gemeinschaftsaktion „nach zwei hart umkämpften Nächten“.

Beide Burschenvereine hatten es nämlich auf den Baum abgesehen und waren sich bereits Montagnacht beim ersten Diebstahl-Versuch begegnet. Da sich keine Gelegenheit ergab, rückten die Burgrainer und Hohenlindener wieder ab und trafen Dienstagnacht erneut aufeinander.

„Beide Vereine stürmten zeitgleich aus zwei verschiedenen Waldstücken auf das Stüberl zu. Sofort wurde die Wache mit Brettern im Stüberl eingesperrt“, berichten die Hohenlindener Burschen auf Instagram. Danach mussten die unterschiedlichen Diebe erst einmal miteinander verhandeln, kamen aber schnell zum Entschluss: „Mia machan des jetzt zam. Am Ende des Tages sind es der Spaß und die Tradition, die im Vordergrund stehen, und keine erbitterten Machtkämpfe, wer am schnellsten einen Maibaum stiehlt“, betont Benjamin Kungel aus Hohenlinden.

Somit wurde der Maibaum gemeinsam aus der Gemeinde Buch abtransportiert. Beide Burschenvereine lobten die gute, spontane Zusammenarbeit und freuten sich auf die Auslöseverhandlungen mit den Buchner Bixn und Burschen. „Ziags eich warm o, des werd ned billig“, schrieben die Hohenlindener vorab. Inzwischen hat man sich geeinigt. Der Maibaum kommt am Sonntag gegen 15.30 Uhr zurück nach Buch. Für den 1. Mai haben die Burgrainer und Hohenlindener bereits angekündigt, den Buchern tatkräftig zur Seite zu stehen.

