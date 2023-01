Buch am Buchrain: Das 1600-Seelen-Dorf mit Vorstadt

Von: Markus Ostermaier

Alte Ansichten: Auf dieser Postkarten-Abbildung aus dem Jahr 1948 ist unten links die Bucher Vorstadt bereits mit dem Namen „Vorstadt“ betitelt abgebildet. Die Karte stammt aus der Gemeindechronik. © Markus Ostermaier

Das kleine Buch am Buchrain leistet sich eine Vorstadt. Diesen urbanen Begriff gibt es sonst nur in Verbindung mit Großstädten. Wir sind der Geschichte dieser Bezeichnung auf den Grund gegangen.

Buch am Buchrain – Viele interessante Geschichten verbergen sich hinter kommunalen Straßennamen, aber auch hinter den Bezeichnungen von Ortsteilen. Dass große Städte eine Vorstadt haben, ist nichts ungewöhnliches. Dass aber ein Ort wie Buch am Buchrain – mit rund 1600 Einwohnern immerhin die viertkleinste Gemeinde im Landkreis (Stand 2021) – ein Ortsgebiet namens Vorstadt hat, sorgt immer wieder für Schmunzeln. Zur Namensgebung gibt es bis heute Rätsel.

Der Titel ist sogar als Haltestelle im MVV-Plan hinterlegt. Wer mit der Buslinie 505 von Isen nach Markt Schwaben fahren will, passiert am östlichen Bucher Ortseingang erst einmal die Haltestelle Buch-Vorstadt. Tatsächlich ist die Bebauung nach diesem Bereich etwas unterbrochen, wenn man Richtung Hauptort einen kleinen Hügel an beidseitig unbebauten Wiesen entlang fährt.

Der Titel Vorstadt ist also naheliegend – doch wie ist er entstanden? Bei der Frage passen muss Buchs aktueller Bürgermeister. „Ich weiß dazu gar nichts“, gibt Ferdinand Geisberger zu. Dass die Vorstadt auch im öffentlichen Nahverkehrsnetz offiziell benannt ist, weiß auch der Rathauschef. Dies mache die Angelegenheit noch interessanter, denn „das ist ja quasi eine amtliche Feststellung“.

Bucher Vorstadt ist nicht nur im Volksmund eine Bezeichnung für einen Ortsteil der südlichen Landkreisgemeinde. Der Name steht auch offiziell im Busplan-Netz. © Markus Ostermaier

Zwar steht auch in der 2008 veröffentlichten Gemeindechronik keine Erklärung zum Namen, aber Heimatforscher Walter Hipper kann dennoch etwas Licht ins Dunkel bringen. Der 82-Jährige erinnert an die Zeit, als ab 1860 im Bereich der Bucher Vorstadt neue Bebauung entstanden ist – jedoch keine Bauernhöfe. „Es kamen dorthin immer mehr Leute, aber die neuen Häuser waren anders als die bisherigen Gebäude“, erläutert Hipper. Beispielsweise einige Handwerksbetriebe hätten sich damals auf dem Gebiet der heutigen Vorstadt angesiedelt, einige Jahre später auch eine bis heute existierende Tankstelle. Hipper vermutet, dass der Begriff Vorstadt erstmals mit etwas abwertenden Gedanken geäußert wurde, nach dem Motto: „Die Bürger Buchs sind hier im Hauptort, die anderen dort draußen in der Vorstadt.“

Der Name habe sich dann wohl einfach so durchgesetzt. „Irgendjemand ist wohl auf die blöde Idee gekommen, andere haben gelacht und es weitergesagt“, erklärt der Heimatforscher. Bis heute ist der Begriff verbreitet im Volksmund, wenn auch nicht mehr mit negativen Hintergedanken. „Jeder hier weiß, dass das die Vorstadt ist“, bestätigt Hipper.

Ungeklärt bleibt jedoch selbst für den gewieften Heimatforscher, wie es die Vorstadt sogar in den MVV-Plan geschafft hat. „Ich habe keinen alten Gemeinderatsbeschluss gefunden, in dem gesagt wurde, dass dieser Teil jetzt offiziell Vorstadt genannt wird“, betont Hipper.

