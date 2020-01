Bucher Bayern-Fans spenden 500 Euro

Die Bucher Bayern-Fans von „De Buachroana“ haben den Erlös ihrer Tombola gespendet. 500 Euro gingen als Leserhilfswerk der Heimatzeitung.

Buch am Buchrain– Der eine heißt Otto Simon und ist wohl Buchs bester Fußballer aller Zeiten, dessen Tore auch dem langjährigen Abteilungsleiter des SVB, Anton Hietl, viel Freude bereiteten. Ferdinand Geisberger wiederum ist Buchs Bürgermeister. Das Trio eint die Liebe zum FC Bayern München. Jetzt haben die FCB-Fans das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt.

119 Mitglieder von 1 bis 88 Jahren

Am Nachmittag vor dem Championsleague-Finale 2013 gründeten sie mit Freunden den Bayern-Fanclub „de Buachroana“, der sechs Jahre später 119 Mitglieder von 1 bis 88 Jahren hat. Höhepunkte sind – neben all den Bayern-Spielen – ein Sommerfest, traditionell am Tag des DFB-Pokalfinals. Noch festlicher ist der Jahresabschluss in der Pizzeria Gallo Nero. Das liegt auch an der Tombola, deren Reinerlös von 500 Euro an Licht in die Herzen geht.

Im FCB-Stüberl werden die Spiele verfolgt

„Wir freuen uns, wenn wir Leuten aus der Region ein wenig helfen können“, sagte Hietl, als er mit seinen Bayern-Spezln einen symbolischen Scheck an EA-Sportchef Dieter Priglmeir überreichte. Hietl hat sich zuhause in der Garage ein FC-Bayern-Stüberl eingerichtet, in dem er mit einem guten Dutzend Freunde so gut wie jedes Bayern-Spiel verfolgt. Sein Lieblingsspieler aller Zeiten? „Das ist Arjen Robben. Mit dem habe ich mich mal sehr nett unterhalten“, erzählt Hietl. Geisberger verrät, dass er immer Mehmet Scholl bewundert habe. Und wen findet Otto richtig gut? „Thomas Müller is scho da Hammer“, sagt er.

pir