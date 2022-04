Der Bucher Maibaum ist im Stüberl angekommen

Von: Henry Dinger

Der Bucher Maibaum wurde am Samstag heimgeholt. © Henry Dinger

Zwei Wochen vor dem Aufstellen wurde der Bucher Maibaum heimngeholt.

Buch am Buchrain - Mit musikalischer Unterstützung von „de Hoglbuachan“ und einem Spalier der Dirndl von den Buchner Bixn brachten die Buchner Burschen am Samstagnachmittag ihren Maibaum ins Stüberl an der Hauptstraße. Kurz vorher hatte der 32-Meter-Stamm, angehängt an einen klassischen Eicher-Traktor als traditionsreiches Transportmittel, noch einen kurzen Stau auf der Hauptstraße verursacht.

Die Burschen hatten das Prachtstangerl aus dem Holz in Kaltenbach geholt, wo der von den Bayerischen Staatsforsten gestiftete Baum Mitte Januar geschlagen worden war. Während bei der Ankunft des Baumes am kühlen Nachmittag die Gästeschar noch überschaubar war, steppte am Abend der Bär im Stüberl mit DJ Joschy so, dass kaum noch ein Durchkommen war. Der Burschen- und der Dirndlverein aus Buch hoffen nun auf eine zünftige Stüberlzeit und haben dafür ein buntes Programm zusammengestellt. Der Maibaum wird dann am Sonntag, 1. Mai, ab 11 Uhr aufgestellt.

hd