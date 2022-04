Zugunsten „Licht in die Herzen“: Ehepaar verkauft alten Schachtisch

Von: Markus Ostermaier

Robust ist der Schachtisch von Ludwig Italiaander. Der Bucher Rentner will ihn gerne an einen Schach-Liebhaber für den guten Zweck verkaufen. © Markus Ostermaier

Ein besonderes Möbelstück will das Ehepaar Italiaander aus Buch am Buchrain verkaufen. Der Schachtisch ist handgefertigt. Der Erlös ist fürs Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ bestimmt.

Buch am Buchrain – Einen etwa sieben Jahrzehnte alten Schachtisch wollen Ludwiga und Ludwig Italiaander aus Buch am Buchrain verkaufen. Den Erlös möchten die beiden Rentner gerne an Licht in die Herzen, das Leserhilfswerk der Heimatzeitung, spenden.

Der Schachtisch der beiden 77-Jährigen wurde in Holz gefertigt, hat eine gewöhnliche Tischhöhe und steht auf einem Sockel. Die Spielfläche wird durch eine Glasplatte geschützt. Das exakte Alter des Spieltischs kennen die Italiaanders nicht. Sie wissen jedoch, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg handgefertigt wurde. Der Nachbar aus ihrem früheren Wohnort Vaterstetten (Kreis Ebersberg) war selbst als Pilot im Krieg und hat das Spielbrett danach bauen lassen.

Als das Nachbarspaar nicht mehr lebte, wurde dessen Haus ausgeräumt und später abgerissen. Die Italiaanders unterstützten dabei und wurden so auf den Schachtisch aufmerksam. Da ihnen dieser so gut gefiel und sie ihn nicht dem Sperrmüll opfern wollten, nahmen sie das Möbelstück an sich.

In ihrer Bucher Heimat ist das Exemplar aber eher eine Art Wohnungsdekoration geworden. Schmunzelnd gibt Ludwig Italiaander nämlich zu, dass er selbst die Schachregeln gar nicht beherrscht. Seine Frau dagegen kennt das Traditionsspiel und hat früher öfter mit ihrer Enkelin gespielt. Dies ist nun allerdings auch selten geworden, berichtet Ludwiga Italiaander.

Das Ehepaar hat sich deswegen dazu entschieden, den robusten Schachtisch zu verkaufen. „Wir würden ihn gerne an jemanden abgeben, der diesen Wert schätzt“, erklärt der Besitzer. Ein Betrag im dreistelligen Bereich würde Ludwig Italiaander vorschweben. Den Erlös will der Rentner anschließend an Licht in die Herzen spenden. Das Paar schätzt das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger sehr und hat es selbst bereits mehrfach mit Spenden bedacht.

Wer sich für den Schachtisch interessiert, kann sich bei Ludwiga und Ludwig Italiaander unter Tel. (0 81 24) 89 72 melden.

