Ein Strauch, so bunt und vielfältig wie die Menschen

Der Elternbeirat der Kita Rosengarten in Buch hat eine Aktion in den Osterferien gestartet. Wer mag, hängt selbstgebastelten Schmuck an einen Strauch beim Gemeindehaus.

Buch am Buchrain– Eine liebenswürdige Osteraktion hat der Elternbeirat der Kindertagesstätte Rosengarten in Buch am Buchrain initiiert. Bis zum Ende der Osterferien gibt es am Gemeindehaus einen symbolischen Osterstrauch, an dem alle Bewohner innehalten können.

Kein Oster wie gewohnt: „Den Kinder fehlt wirklich etwas“

Die Osterzeit verlief heuer überall anders als gewohnt. Im Kindergarten konnte der Nachwuchs nicht gemeinsam Osternester suchen oder den Ostergottesdienst in der Kirche feiern. Diese Veränderung beschäftigt die junge Generation sehr, wie Eltern berichten. „Den Kindern fehlt wirklich etwas“, sagt Kathrin Kodel, die heuer aufgrund der Corona-Krise nicht mit ihrer Familie in die Heimat nach Baden-Württemberg fahren konnte. Kodel arbeitet selbst als Erzieherin. Ihre Kinder Moritz (10) und Matilda (8) besuchten bereits den Bucher Rosengarten, der vierjährige Mats ist derzeit in der Schatzsuchergruppe. Ihre Mutter hatte schließlich den Einfall, einen symbolischen Platz zu schaffen, den Kinder selbstständig oder mit ihren Familien an Ostern besuchen können.

Der Osterstrauch soll „allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“

Der Elternbeirat war sofort von dem Osterstrauch-Vorschlag überzeugt. In Absprache mit Bürgermeister Ferdinand Geisberger und Gemeindereferentin Manuela Steck wurde ein Strauch vor dem Bucher Gemeindehaus als Standort ausgewählt. Dort können die Gemeindebürger trotz der aktuellen Einschränkungen aneinander denken, erläutert Annemarie Kastl vom Elternbeirat. „Wir möchten, dass der Strauch so bunt und vielfältig erstrahlt wie wir Menschen in unserer Gemeinde, und dass er allen ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, schreibt der Elternbeirat in seinem Aufruf.

Inzwischen ist der Osterstrauch sehr bunt geworden. Zahlreiche kreative gebastelte Filz- und Wachsfiguren, Gänseeier, ein gedrechseltes Holz-Ei oder ein Nussschalen-Käfer sind dort zu finden. Familie Kodel ist begeistert, dass die Idee von den Bürgern so gut angenommen wird.

Noch bis zum Ende der Ferien soll der geschmückte Osterstrauch stehen bleiben. Kastl versichert, dass der Schmuck danach im Kindergarten aufbewahrt wird und im kommenden Jahr erneut zum Einsatz kommen soll.

Markus Ostermaier