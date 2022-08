Neues Feuerwehrhaus von Buch: Im September soll’s losgehen

Von: Henry Dinger

Teilen

Die Pläne fürs neue Gerätehaus haben die Bucher Feuerwehrler in der Jahreshauptversammlung ausgiebig begutachtet. Noch im September sollen jetzt endlich die Erdarbeiten beginnen. © Markus Ostermaier

Der Baufortschritt beim Kommunalen Wohnungsbau, der aktuelle Stand beim Feuerwehrhaus und bei den Baugebieten: Das waren Themen, um die es in der Bucher Bürgerversammlung ging.

Buch am Buchrain – „Das meiste läuft sehr flüssig, die Firmen leisten gute Arbeit“, fasste Buchs 2. Bürgermeister Josef Auer den Baufortschritt beim Wohnungsbau zusammen. Im Zeitverzug seien die Estricharbeiten, weil die Firma corona- und urlaubsbedingt tagelang nichts tun konnte. Ebenfalls noch nicht in trockenen Tüchern ist die Vergabe der Metallarbeiten an der Fassade – in erster Linie Nottreppen und Schutzgitter. Hier gab es bei der Ausschreibung zwei Angebote, die allerdings den Kostenrahmen völlig sprengen würden. Zusammen mit dem Planer und dem Oberbauleiter sollen nochmals Angebote eingeholt werden. „Es gab auch schon Gespräche mit Firmen“, so Auer.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Auch auf das Feuerwehrhaus, das neben dem Wohnhaus entstehen wird, ging Auer ein. Die Aufträge für Erdarbeiten, Rohbau und Zimmererarbeiten seien vergeben (wir berichteten), die Dachdeckerleistungen sollen demnächst ausgeschrieben werden. „Leider geht es wegen gesetzlicher Vorgaben nicht, dass man die mit dem Zimmerer zusammenfasst“, so Auer.

Er erklärte auch, dass 363 000 Euro aus Fördertöpfen der Regierung von Oberbayern und der KfW kämen. Hier lobte er vor allem VG-Geschäftsleiter Gottfried Prostmeier. Nachdem die Förderanträge nach einem kurzen Aus im Januar wieder gestellt werden konnten, habe er den Antrag am 1. April um 0.01 Uhr abgeschickt. „Zwischen 7 und 8 Uhr wurde das Programm dann wieder geschlossen“, erzählte Auer, „aber wir waren dabei“. Noch im September sollen die Erdarbeiten beginnen. Großes Ziel sei es, im Winter das Dach draufzuhaben.

Bürgermeister Ferdinand Geisberger informierte über die Haushaltszahlen. 2022 wird die Ortskasse mit drei Millionen Euro für den Wohnungsbau, 800 000 Euro fürs Feuerwehrhaus, 585 000 Euro für die Wasserversorgung und 300 000 Euro für Erschließungskosten belastet. Demgegenüber stehen Einnahmen von 2,14 Millionen Euro an Fördermitteln für den Wohnungsbau, 1,88 Millionen aus Krediten, 500 000 Euro aus Grundstücksverkäufen und 155 600 Euro aus Fördertöpfen für den Breitbandausbau. Unterm Strich hatte die Gemeinde Ende vorigen Jahres 2,36 Millionen Euro Schulden – auf jeden der 1714 Einwohner kommen 1522 Euro.

Die Einwohnerzahl wächst leicht, 2021 standen elf Geburten ebenfalls elf Todesfälle gegenüber. 77 Bürger zogen weg, dafür kamen 126 neu in den Ort.

Resonanz von den Bürgern gab es beim Bericht über den Stand der Baugebiete. Geisberger erklärte, dass die erste Auslegung des Plans für Oberndorf nun vorbei sei, die Einwendungen abgehandelt würden und dann die zweite Auslegung erfolge. „Warum dauert das so lange?“, wollte ein Zuhörer wissen. Sein Sohn wolle bauen und sei „schon richtig sauer“ auf die Gemeinde. Der Bürgermeister zeigte Verständnis, verwies aber darauf, dass das erst sachlich und fachlich abgearbeitet werden müsse, damit Baurecht entstehe. „Um die zweite Auslegung kommen wir nicht herum.“ Wenn diese Mitte Oktober erfolge, könne man zum Jahresende mit einer Entscheidung rechnen.

Wortmeldungen gab es zur Änderung des Bebauungsplans Am Schmiedberg (wir berichteten), dort wurde von den Bürgern über die Methode der Verkehrsberuhigung diskutiert. Vorgeschlagen wurde, auf beiden Seiten der Straße Pflanzkübel aufzustellen, um den Verkehr zum Zick-Zack-Kurs zu bewegen, sonst könne man nach wie vor in der Mitte durchrauschen.

Eine Meldung bezog sich auf ein Schreiben eines Architektenbüros aus Münster, das ein Bucher bekommen hat. „Da soll ein 46 Meter hoher Funkmast in Oberbuch gebaut werden“, sagte er und wollte wissen, ob die Gemeinde Bescheid wisse. Geisberger zeigte sich überrascht und musste zugeben: „Darüber haben wir noch nichts erfahren, darüber wurde mit uns noch kein Wort gesprochen.“ Er wolle sich erkundigen.