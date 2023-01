Buch am Buchrain: Für den Einzug packen alle mit an

Von: Markus Ostermaier

Nebeneinander platziert und im ersten Stock verbunden sind die beiden kommunalen Wohngebäude der Gemeinde Buch. So sah es noch im vergangenen Februar aus, als sich Bürgermeister Ferdinand Geisberger (r.), Josef Auer (l.) und Architekt Arnulf Mallach ein Bild von den Bauarbeiten machten. Jetzt wurden die ersten Wohnungen bezogen. © Markus Ostermaier

Mit vereinten Kräften sind die kommunalen Wohnungen in Buch am Buchrain zum Jahreswechsel gerade noch fertig geworden. Auch Bauhofmitarbeiter und der Bauamtschef packten mit an.

Buch am Buchrain – Verzögerungen und einen stressigen Endspurt gab es auf der Baustelle des kommunalen Wohnungsbaus der Gemeinde Buch am Burchain. Praktisch in letzter Sekunde konnten Ende Dezember die ersten sieben Wohnungen an die Mieter übergeben werden.

Die weiteren sechs Wohneinheiten werden noch im Januar fertiggestellt. Das berichtete Vizebürgermeister Josef Auer (WG) im Gemeinderat, die er stellvertretend für den erkrankten Rathauschef Ferdinand Geisberger (CSU) leitete.

Ursprüngliches Ziel der Gemeinde war, dass die im Mai 2021 begonnenen Bauarbeiten Ende 2022 abgeschlossen sind. „Es gab dann aber doch die ein oder anderen Probleme“, sagte Auer mit Blick auf die letzten Wochen des vergangenen Jahres. Dazu zählten Materialengpässe, aber auch personelle Ausfälle. „Manche Handwerker haben doppelt so lange gebraucht, weil sie zu wenige Leute hatten.“

Weil einige Mieter aber ihre bestehenden Wohnverhältnisse zum Jahresende gekündigt hatten, war Eile geboten. Der ursprünglich bereits eingerechnete zeitliche Puffer reichte laut Auer nicht mehr aus. Auf der Baustelle wurde deswegen zuletzt auch seitens der Gemeinde eifrig angepackt. Nicht nur die Bauhofmitarbeiter sprangen im Dezember ein. Als für die Pflasterung der Tiefgaragenzufahrt Unterstützung fehlte, schwang sich der neue Bauamtsleiter Felix Holzner selbst auf den Bagger, was der Gemeinderat mit Applaus honorierte. „Wir haben alle zusammengeholfen, dass wir die ersten sieben Wohnungen pünktlich Ende Dezember übergeben konnten“, sagte Auer.

Die anderen sechs Wohneinheiten seien nicht ganz so dringlich gewesen, weil die neuen Mieter in ihren bestehenden Unterkünften noch etwas flexibler waren. Nun steht aber auch deren Übergabe bevor. Eine weitere Wohnung ist kommende Woche beziehbar, die letzten fünf sollen dann zum 31. Januar soweit sein.

Die neuen Bewohner erhalten laut Auer gewisse Zugeständnisse, „denn in jeder Wohnung gibt es noch etwas nachzubessern“. So werden etwa die Balkongeländer erst nächste Woche angebaut. „Aber wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagte der sichtlich zufriedene Vizebürgermeister. „Wir haben etwas geschaffen, auf das wir stolz sein können. Und dass mal das eine oder andere hängt, ist auch nicht anders, wenn man privat baut.“

Mit Blick auf schlechtes Wetter regte Robert Ulzhöfer an, bei den Briefkästen der Wohngebäude über eine Überdachung nachzudenken. Außerdem vermutete der SPD-Rat, dass die Anzahl der Fahrradständer nicht ausreichen werde. Auer sagte, dass es über den Briefkästen ein Vordach gebe, das sich aber recht weit oben befinde. Man will die Lage beobachten. Außerdem informierte der 2. Bürgermeister, dass weitere Radständer in einem Nebengebäude mit Mülltonnen untergebracht werden sollen, das erst noch gebaut wird.