Schnäppchenjagd für den guten Zweck

Zum zweiten Mal engagieren sich Anwohner aus Buch am Buchrain mit einem Garagenflohmarkt für einen guten Zweck. Bei der Neuauflage am Samstag, 29. Juni, geht der Spendenerlös an „Licht in die Herzen“, das Leserhilfswerk der Heimatzeitung.

Buch am Buchrain – Bereits 2013 haben Anlieger der Schmiedberg-Siedlung und des Pfarrangers ehrenamtlich geholfen. Der Erlös aus den Flohmarktverkäufen wurde damals an die Hochwasserflutopfer aus Passau gespendet. 920 Euro kamen bei der gut besuchten Aktion zusammen, die von den Schmiedberg-Anwohnerinnen Theresia Vital und Heike Plattner organisiert wurde.

Vital war es schließlich auch, die den Anstoß für den zweiten Garagenflohmarkt gab. Ihr gefällt das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger, „da es voll an die Bedürftigen in unserem Landkreis geht. Ich habe deswegen angeregt, wieder etwas Gutes zu tun, denn uns geht es doch auch gut“, erzählt Vital. Viele Schicksale, über die unsere Zeitung in den vergangenen zwölf Jahren berichtet hat, haben die Bucherin berührt.

Sie erinnert an die Familie Rauch aus Walpertskirchen, bei der Vater und drei Kinder nach dem Krebstod der Mutter alleine leben müssen. Vitals Nachbarin Plattner denkt an das Thema Altersarmut und die höchst überschaubaren Renten von Frauen, die wegen der Erziehung der Kinder früher wenige Angestelltenverhältnisse hatten. „Das macht mich sehr betroffen“, sagt sie.

Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger freut sich über die Initiative der Bürgerinnen und den Flohmarkt zugunsten „Licht in die Herzen“. „Das Leserhilfswerk ist eine tolle, gute Sache, die wir gerne unterstützen“, erklärt Geisberger. Eine solche Aktion fördere auch die Gemeinschaft in der Siedlung, davon ist er überzeugt. Daher sei er den Organisatorinnen gerne in der Planung und Umsetzung behilflich.

Nach aktuellem Stand werden sich etwa 20 Einwohner aus Schmiedberg und Pfarranger am Garagenflohmarkt beteiligen. Die Verkaufsorte werden mit bunten Luftballons gekennzeichnet. Geisberger selbst kann am 29. Juni aus zeitlichen Gründen nicht als Verkäufer teilnehmen, möchte aber seinen Grund anderen interessierten Anbietern zur Verfügung stellen.

Vital und Plattner haben bereits einige gebrauchte, gut erhaltene Gegenstände rausgesucht, die sie anbieten möchten. Die Rentnerinnen wollen unter anderem Bücher, Marionetten, Vogelhäuschen und Serviettenringe verkaufen. Wenn noch ein weiterer, bisher nicht angemeldeter Anwohner kurzfristig am Garagenflohmarkt teilnehmen will, kann er dies auch ohne Anmeldung tun, erklären sie.

Am Schmiedberg gibt es zudem einen Stand mit Kaffee, Kuchen und Getränken. Dieser Erlös geht in vollem Umfang an „Licht in die Herzen“. Die teilnehmenden Anwohner können selbst entscheiden, ob sie ihre kompletten Einnahmen oder nur einen Teil an das Leserhilfswerk spenden. Geisberger kündigte beim Pressegespräch zudem an, dass die Gemeinde den Spendenerlös noch aufstocken werde.

Die Organisatorinnen hoffen auf viele Besucher und zahlreiche Spenden. Der Flohmarkt ist geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet er eine Woche später statt.

Markus Ostermaier