Heimat-Infos per App aufs Handy

Von: Markus Ostermaier, Veronika Macht

Die Gemeinde Buch will die Bürger-App „Heimat-Info“ einführen. In Forstern wartet man noch ab (Symbolbild). © Grace Rivera/dpa

Die Gemeinde Buch will die Bürger-App „Heimat-Info“ einführen. In Forstern wartet man noch ab.

Buch am Buchrain/Forstern – Die Gemeinde Buch wird digital und mobil. Ebenso wie VG-Partner Pastetten hat der Bucher Gemeinderat einstimmig die Einführung der Bürger-App „Heimat-Info“ beschlossen. Das gedruckte Mitteilungsblatt soll dadurch aber – zumindest mittelfristig – noch nicht ersetzt werden. In Forstern wird noch überlegt, ob man ebenfalls auf diesen Zug aufspringt.

Betreiber der App ist die Komdigital UG aus Laaber (Kreis Regensburg). Wie kürzlich in Pastetten, war nun Gründer und Geschäftsführer Martin Schmidmeier in Buch digital zugeschaltet, um das Medium zu erklären. Ihm zufolge ist „Heimat-Info“ eine App, „in der der Bürger alles drauf hat, was für ihn relevant ist“ – von Mitteilungen aus dem Rathaus bis zu Infos von Vereinen. Durch Rückfrage von Martin Dondl (WG) kam der Veranstaltungskalender auf der Gemeinde-Homepage zur Sprache, der derzeit keine aktuellen Einträge enthält. Schmidmeier erläuterte, dass die App mit der kommunalen Internetseite verknüpft werden kann und Vereine ihre Termine selbst eintragen können.

Ebenfalls auf Nachfrage Dondls antwortete Bauamtsleiter Felix Holzner, dass die App für etwas Arbeitserleichterung in der Verwaltung sorgen würde.

Gesprächsbedarf gab es, als Holzner sagte, dass das Programm das gedruckte Mitteilungsblatt langfristig ersetzen soll, weil die Kosten niedriger seien. Vizebürgermeister Josef Auer (WG) schlug vor, ein paar Monate nach der App-Einführung die Bürger zu fragen, wem die elektronischen Infos ausreichen. Dann könnte mittelfristig möglicherweise ein Drittel der Druck-Auflage eingespart werden. Auer erinnerte daran, dass schon im aktuell entstehenden Gemeindeentwicklungskonzept die digitale Bereitstellung von Informationen zur Sprache kam. „Die App ist nun ein zeitgemäßes, modernes Kommunikationsmittel.“

Auch vom Gremium gab es nur positive Rückmeldungen. „Das ist gut investiertes Geld“, fand Martin Kern (SPD): „Die Homepage oder eine App sind Aushängeschilder der Gemeinde.“ „Beeindruckend, was die App alles kann“, sagte Robert Ulzhöfer (SPD) und fragte nach Werbeanzeigen. Diese schloss der Inhaber kategorisch aus. Die „Heimat-Info“-App finanziere sich ausschließlich über die Gemeinde, für Bürger ist sie kostenfrei nutzbar. Mit dem Beschluss des Gremiums wurde der einmaligen Einrichtungsgebühr von 497 Euro sowie den monatlich anfallenden Kosten (119 Euro) zugestimmt. Die Mindestlaufzeit beträgt drei Jahre.

Eine Gemeinde-App interessiert auch die Nachbarn in Forstern. Erwin Nominacher (SPD) wollte im Gemeinderat wissen: „Wäre das auch was für uns?“ Bürgermeister Rainer Streu (AWG) erklärte, dass man in den Haushalt 5000 Euro für ein derartiges Angebot eingestellt habe. Schon vor einiger Zeit habe man auch mit zwei Firmen gesprochen. „Wir sind aber noch hin- und hergerissen, ob das wirklich so ein großer Vorteil ist“, gab Streu zu.

Zunächst wolle man über die Gemeinde-Homepage sogenannte Push-Benachrichtigungen ermöglichen. Grundsätzlich aber, meinte Streu, seien derartige Angebote in der Zukunft durchaus interessant „als Ersatz für das klassische Amtsblatt“.

Während sich Pastetten und nun auch Buch für die App „Heimat-Info“ ausgesprochen haben, gebe es sehr viele Anbieter auf dem Markt, so Streu. Er selbst habe mehrere zum Ausprobieren heruntergeladen, „und es steht und fällt mit jemandem in der Verwaltung, der das betreut“. Die Nachbarkommune Markt Schwaben hob er als positives Beispiel hervor, „da kriegt man ständig Benachrichtigungen“, allerdings gebe es dort auch eine komplette Stelle nur für Öffentlichkeitsarbeit. Zudem habe Markt Schwaben den Vorteil, dass die App vom gleichen Anbieter stamme, der auch dessen Internetseite betreut. „Wenn also eine Bekanntmachung auf der Homepage gepostet wird, geht das sofort auch an die App.“ Der Forsterner Host biete dies nicht an.

Letztlich, so Streu, bedeute eine gut gepflegte App sehr viel Aufwand für verhältnismäßig wenig Nutzer – in Markt Schwaben etwa hätten von 14 000 Einwohnern rund 800 die Anwendung auf dem Smartphone. Streu schlug vor, die Erfahrungen aus Pastetten und Buch abzuwarten.

Thorsten Scharmatinat (Grüne) pochte unterdessen darauf, vor der Anschaffung einer App zu schauen, dass auf der Homepage die Inhalte aktuell und auch auf Mobilgeräten gut lesbar sind.