Ist das Feuerwehrhaus überhaupt bezahlbar?

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Buchs Gemeinderäte sorgen sich um die Kosten fürs neue Feuerwehrhaus. Die ersten Vergaben indes günstiger als gedacht. © Patrick Pleul/dpa

Buchs Gemeinderäte sorgen sich um die Kosten fürs neue Feuerwehrhaus. Die ersten Vergaben sind jedenfalls günstiger als gedacht.

Buch am Buchrain – Lange Planungsjahre liegen hinter dem Projekt Feuerwehrhaus-Neubau in Buch am Buchrain. Nun hat der Gemeinderat einstimmig die ersten Vergaben getätigt. Doch einige Ratsmitglieder machen sich große Sorgen wegen der Finanzierbarkeit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Debatten über den Neubau laufen schon seit rund 20 Jahren. Da Buchs Finanzlage inzwischen als angespannt gilt, mussten Ende 2021 einige Einsparungen an der Planung vorgenommen werden. Der neue Entwurf ist seit Anfang April genehmigt, jedoch äußerten Gemeinderäte im selben Monat auch Zweifel, ob das Haus derzeit finanzierbar ist (wir berichteten). Nun gibt es dazu erste Zahlen und etwas mehr Gewissheit.

Zu den ersten drei Ausschreibungen wurde jetzt die Submission durchgeführt. Nach Prüfung betragen die Brutto-Kosten für die Erdarbeiten 70 400 Euro, für die Maurer- und Betonarbeiten 653 000 Euro sowie für die Zimmererleistungen 100 400 Euro, wobei hier das wirtschaftlichste Angebot von der ortsansässigen Zimmerei Dondl & Wagner kam. Weil er als Inhaber betroffen ist, verließ Gemeinderat Martin Dondl (WG) während dieses Punkts den Sitzungssaal.

Auf Rückfrage von Birgit Hipper (CSU) erläuterte Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU), dass die Vergleichsangebote in allen Gewerken nicht weit auseinander liegen. Die drei genannten Beträge seien zudem niedriger als in einer anfänglichen Kostenschätzung.

Matthias Steutzger (parteifrei) erinnerte an „sehr intensive Bauausschusssitzungen“ und einen zuletzt genannten Kostenrahmen von 3,8 Millionen Euro. Er kritisierte, dass die Kosten für alle anderen Baumaßnahmen bislang noch nicht bekannt seien und noch keine Angebote vorlägen. „Können wir dann schon jetzt sagen, dass wir uns das Feuerwehrhaus wirklich leisten können und der Bau nicht irgendwann stehen bleibt? Mir ist auch wichtig, dass die Feuerwehr schnell ihr Haus bekommt, aber die Bauzinsen und -preise steigen nun mal“, so Steutzger.

Margit Kunstwadl (WG) entgegnete, dass beispielsweise ein Malerbetrieb jetzt noch kein bis nächstes Jahr bindendes Angebot ausstellen werde.

2. Bürgermeister Josef Auer (WG) hatte Verständnis für Steutzgers Anfrage. Da der Planer vor der Sitzung erkrankt war, konnte er keine Einschätzung mehr abgeben, „wo wir landen werden, wenn es so weitergeht wie jetzt“. Auer hat sich deswegen selbst Gedanken über die Entwicklung der Kosten gemacht. „Ich denke, es wird eine Punktlandung. Günstiger wird es nicht“, so seine unverbindliche Einschätzung.

„Unser aller Ziel ist es doch, dass das Feuerwehrhaus möglichst schnell entsteht“, sagte Martin Kern (SPD). Seine Kritik ging aber in dieselbe Richtung wie bei Steutzger: „Warum wird dem Gemeinderat die Kostenschätzung vorenthalten, wenn es schon eine gibt?“ Geisberger antwortete, dass besagte Berechnung aus dem Januar stamme und eine erneute Schätzung in Arbeit sei. Diese solle dem Gremium demnächst präsentiert werden, auch wenn die Marktlage schwierig vorhersehbar sei. Der Bürgermeister sprach in der Sitzung aber von erwarteten Kosten in Höhe von rund vier Millionen Euro.

Trotz einzelner Sorgen zur Kostenentwicklung fielen die Beschlüsse zu den drei Vergaben einstimmig. Weitere Ausschreibungen für das neue Gerätehaus werden vorbereitet oder laufen bereits. Die Dachdecker-Submission soll voraussichtlich Anfang September erfolgen.

Ein Schlusswort zum Thema Kosten kam von Robert Ulzhöfer (SPD). „Wir sollten im Hinterkopf eine Idee haben, was wir machen, wenn die Kosten doch 20 Prozent mehr werden. Wir sollten uns ansatzweise einen Plan B überlegen und nicht erst, wenn es zu spät ist.“ Geisberger entgegnete, dass man die aktuelle Entwicklung der Ausgaben bei den Vergaben mitverfolgen könne.

Ob die Gemeinde – wie beim kommunalen Wohnungsbau – eine Vollmacht erhält, eilige Vergaben, die sich im Rahmen befinden, ohne Bestätigung des Gremiums zu erteilen, wird nach der Sommerpause diskutiert.