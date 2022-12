Martin Greckl aus Buch, ein Techniker und Tüftler

Greckl Kopie.jpg © Chronik Buch am Buchrain/Privat

Martin Greckl (1884-1968) aus Buch war in vielerlei Hinsicht ein kreativer Pionier. Ihm ist eine Straße in seiner Heimatgemeinde gewidmet.

Buch am Buchrain – Ein Boardinghaus, ein Elektrotechniker und weitere handwerkliche Betriebe sind an der Martin-Greckl-Straße in Buch am Buchrain angesiedelt. Was viele nicht wissen: Der Name der Straße an der nördlichen Ortszufahrt ist nicht zufällig gewählt, denn auch Martin Greckl war ein Techniker und Tüftler. Der 1968 verstorbene Bucher hatte im Ort nicht nur eine Werkstatt mit Fahrradverkauf, sondern baute auch die erste Gleichstromanlage. Der „Pitzer-Martl“ war zudem sonst in vielerlei Hinsicht ein kreativer Pionier, den wir im Rahmen unserer Straßennamen-Serie vorstellen.

Martin Greckl wurde 1884 geboren und wuchs im Ortsteil Pitz auf. Davon leitet sich auch sein langjähriger Spitzname ab. In der Bucher Chronik ist dem „Pitzer-Martl“ ein Text gewidmet, den Heimatforscher Walter Hipper verfasst hat. Der heute 82-Jährige kannte Greckl persönlich. „Es gibt viele Legenden über den Martin“, sagt Hipper.

Bekannt ist, dass Greckl 1905 eine Werkstätte an der Hauptstraße in der Vorstadt hatte. An dieser Stelle befindet sich heute die Tankstelle Neumaier. „Fahrrad & Maschinenhandlung, mechanische Werkstätte“ lautete der Name der Filiale. Anders als der Großteil der Konkurrenz, die über das Schmiedehandwerk in das Zeitalter der Mechanisierung einstiegen, bearbeitete Greckl sofort alle Bereiche der Technik, heißt es in der Chronik. Ein Beispiel ist die Fertigung und der Vertrieb von Fahrrädern, die damals Privatpersonen, welche nicht Reitpferd- oder Kutschenbesitzer waren, Mobilität ermöglichten.

Die Bucher Produkte waren damals so stabil gebaut, „dass noch weit in die Nachkriegszeit hinein Greckl-Räder in Buch und Umgebung, ja sogar in der Kreisstadt zu sehen waren“, schreibt Hipper in der Chronik.

Neben Wohnhäusern befinden sich in der im Jahr 2003 gebauten Martin-Greckl-Straße vor allem Handwerksbetriebe und ein Boardinghaus. © Markus Ostermaier

Der „Pitzer-Martl“ war ein gefragter Mann und wurde zum Einbau von Dynamos und Greiferanlagen sogar in die Landkreise Mühldorf und Ebersberg geholt. Damit aber noch lange nicht genug: Greckl baute zudem einen Einzelhandel für Eisenwaren und Gebrauchsgeschirr auf, führte die neuesten Landmaschinen ein und installierte die erste zentrale Wasserleitung für vier Häuser in Buch.

Eine Sensation war es, als Greckl 1923 aus Bauteilen in Buch das erste Radio baute und damit einen englischen Sender empfangen konnte. Freilich besaß der Tüftler auch das erste Telefon sowie das erste Auto in Buch. Außerdem installierte der Mechaniker 1916 „mit seinem 4 PS-Schlüter-Motor mit Dynamo und einer 110 Volt-Batterie während eines Kriegsurlaubs zu Hause elektrisches Licht“, heißt es in der Chronik. Die Gleichstromanlage war aber freilich zu klein und wurde später von einer anderen Firma ausgebaut.

Seine kreative Ader stellte Greckl sogar noch im Alter unter Beweis. Obwohl ihm der Optiker die stärkste Brille verschrieben hatte, konnte diese die altersbedingte Sehschwäche nicht mehr ausgleichen. Deswegen baute sich der Bucher einfach zwei Mikroskop-Einsätze vor die Augen und konnte dadurch wieder scharf sehen. Daran kann sich auch Hipper noch erinnern, der mit Greckl im Kirchenchor gesungen hat. „Danach konnte er die Noten wieder lesen“, blickt der Heimatforscher schmunzelnd zurück.

Den Betrieb übergab Greckl 1952 an seinen Sohn Josef, der die Firma zu einem modernen Landmaschinenfachhandel ausbaute und für den Bucher Skiclub einen Skilift errichtete. 1968 ist Martin Greckl verstorben. „Er war ein richtiger Erfinder, ein Techniker und Praktiker, der immer hilfsbereit war“, sagt Hipper. An diese besondere Persönlichkeit wollte auch die Gemeinde erinnern. „Wir wussten, dass in diese Straße Gewerbe kommen wird, und haben uns deswegen für den Namen Martin-Greckl-Straße entschieden“, erklärt Bürgermeister Ferdinand Geisberger. Der Bebauungsplan dazu wurde Anfang der 2000er Jahre erarbeitet, ab 2003 wurde die Straße erschlossen.

