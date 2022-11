Nachwuchs-Bauern setzen auf Artenschutz

Von: Henry Dinger

Unter anderem Obstbäume für eine Streuobstwiese pflanzten Schüler der Landwirtschaftsschule. Mit im Bild: die Erdinger LBV-Vorsitzende Ursula Schmidt-Hoensdorf (l.), AELF-Leiter Reinhard Menzel (3. v. l.), Anton Euringer, stellvertretender Sachgebietsleiter Naturschutz und Landschaftspflege am Landratsamt Erding (5. v. l.), Mitinitiatorin und Grundstückseignerin Carmen Reinstädler (4. v. l.) sowie Landwirt Michael Rappold (2. v. r.) und Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger (r.). © Henry Dinger

Für ein Projekt für mehr Vielfalt in Buch greifen Landwirtschaftsschüler zum Spaten.

Buch am Buchrain – Um die Artenvielfalt zu bewahren, reichen Biotope allein nicht aus. Auch die Landwirtschaft ist gefragt. Jedoch steht die oft als Verursacher für schwindende Lebensräume in der Kritik. Dass Landwirte und Naturschützer durchaus an einem Strang ziehen können, zeigt ein Projekt in Buch.

Es entstand in Kooperation vieler Beteiligter, darunter das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding mit der Landwirtschaftsschule Erding, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV), die Grundeigentümerinnen Carmen Reinstädler und Marion Oberpriller sowie Landwirt Michael Rappold, der auch an der Landwirtschaftsschule unterrichtet. Mehr als 20 Schüler von dort waren beim Pressetermin an einem 70 mal 90 Meter großen Areal am Ende des Lärchenwegs vor Ort.

Im Rahmen eines Projekttags hatten sie acht Obstbäumchen gepflanzt – alte Apfelsorten, Kirsche, Birne –, zudem 70 Sträucher. Sie sollen auf der Fläche zu einer Vogelschutzhecke und einer Streuobstwiese heranwachsen. Ergänzt wird das Gebiet um Flächen mit Kräutern und Blühpflanzen. Auf etwa einem halben Hektar wächst zurzeit Wintergerste.

Ein Teil der Kosten für die Pflanzen stammt aus Fördermitteln des Amtes für Ländliche Entwicklung, der Rest vom Vogelschutzbund. Die Eigentümerinnen, Oberpriller und ihre Mutter Reinstädler, haben dieses und ein weiteres Grundstück der Erdinger LBV-Kreisgruppe unentgeltlich zur Nutzung überlassen (wir berichteten). Die Initiative für das Artenschutz-Projekt ging hauptsächlich von Reinstädler aus. „Ich bin seit langer Zeit Natur- und Vogelschützerin“, sagte sie. Sie habe auch die Erdinger Kreisgruppe des LBV mitgegründet. Und schon lange, so die Rentnerin, habe sie mit einem Naturschutzprojekt gemeinsam mit Landwirten geliebäugelt.

Rappold, dessen Vater ihr Cousin ist, sei schon immer fortschrittlich gewesen. Vor einem Jahr habe sie sich mit ihm und Ursula Schmidt-Hoensdorf, Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe, zusammengesetzt. Und schnell gemerkt, „dass die beiden gut miteinander können“. Für Reinstädler, die schmunzelnd von sich selbst behauptet, dass sie „den Ruf einer grünen Spinnerin“ hat, steht fest: „Es geht nur miteinander, nicht gegeneinander.“

Laut Schmidt-Hoensdorf ist ein Anliegen, mehr Insekten anzusiedeln. Sie bilden die Grundlage für Lebewesen wie Vögel und Amphibien. Dank der Vogelschutzhecke und der Blühstreifen, die nur zweimal im Jahr gemäht werden, soll neues Leben Raum finden. „Es sind allein 17 Sorten Heckenpflanzen, es wurde auf gebietsheimische Arten geachtet, damit sich auch hoch spezialisierte Insekten vermehren können.“ Dazu gehören Vogelbeere, wilde Kirsche und Wildapfel. Gedüngt werde nicht, auch nicht der drei Meter breite Blühstreifen an der Westseite, der zum überwiegenden Teil aus Kräutern besteht.

Sie hofft nun auf Nachahmer: „Wir brauchen wieder mehr Feldraine, die es früher überall gab und die Rückzugsraum waren. Hasen, Kaninchen und Rebhühner sind fast verschwunden, dafür vermehren sich Raben und Krähen. Dass so viele junge Leute aus der Landwirtschaftsschule dabei sind, freut mich. Sie sind ja unsere Zukunft.“

Auch AELF-Leiter Reinhard Menzel dankte nicht nur den Grundstücksbesitzerinnen, sondern auch Bürgermeister Ferdinand Geisberger, der sich auch ein Bild machte und betonte, dass es richtig sei, Naturschutz und Landwirtschaft zusammenzubringen. Zudem könnten sich die Bucher nun am Wachsen des bunten Areals erfreuen.

Gleich mehrere positive Seiten kann Rappold dem Projekt abgewinnen: Er habe eine Fläche gefunden, auf der seine Schüler Praxiserfahrungen sammeln können. Zudem will er einen nahen Acker konventionell bewirtschaften, um die Vor- und Nachteile von herkömmlicher und ökologischer Landwirtschaft aufzuzeigen. Das dürfte spannend werden, sei die Ökofläche doch seit 20 Jahren von der Düngung her ausgemagert. Nun gelte es, der Wintergerste mit organischem Dünger beim Wachsen zu helfen.

