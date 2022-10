Neues Feuerwehrhaus in Buch: Baubeginn nach vielen Jahren der Planung

Von: Markus Ostermaier

Eine Zeitkapsel mit Planungsunterlagen und der tagesaktuellen Ausgabe des Erdinger Anzeiger wurde bei der Feuerwehr-Grundsteinlegung von den Bürgermeistern Ferdinand Geisberger und Josef Auer, den Architekten Thomas Binkert und Christian Appel sowie Andrzej Fiedorczuk (Polier der Baufirma HTR, v. l.) eingemauert. © Ostermaier

Die Arbeiten fürs neue Feuerwehrhaus in Buch sind gestartet. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von rund 3,9 Millionen Euro.

Buch am Buchrain – Schon vor rund 20 Jahren hat man sich in Buch am Buchrain erste Gedanken über ein neues Feuerwehrhaus gemacht. Nun steht der voraussichtlich letzte Winter der Wehr in ihrem bisherigen Gerätehaus bevor. Nach vielen Jahren der Planung wurde am St.-Florian-Ring der Baubeginn bei einer offiziellen Grundsteinlegung gefeiert.

Zu dem Kreis der geladenen Gäste gehörten neben vielen Fachplanern auch einige aktive Feuerwehrkräfte, denen die Freude über die Umsetzung anzusehen war. Der stellvertretende Kommandant Manfred Stockl erinnerte in seinem Grußwort an die lange Historie und bedauerte – wie viele Anwesende – die krankheitsbedingte Abwesenheit von Kommandant Thomas Steidler, der viel Herzblut in das Projekt gesteckt habe.

Bei seiner ersten Wahl 2007 habe Steidler den Gerätehausneubau zur Priorität erklärt und hoffte auf eine Umsetzung in seiner zweiten Amtszeit. So schnell sollte es in Buch jedoch nicht gehen. „Andere Feuerwehren, die später mit den Planungen begonnen haben, sind nun schon seit zwei Jahren im neuen Haus“, so Stockl. „Bei uns hat es ewig gedauert, aber jetzt geht’s endlich los.“

Die langen Planungen thematisierte auch Bürgermeister Ferdinand Geisberger. Nach Prüfung verschiedener Standorte wurde 2014 die Fläche am Haidfeld am westlichen Ortseingang gefunden. Für das Areal wurde ein Gesamtkonzept entwickelt. „Ohne Feuerwehrhaus gäbe es kein Wohngebiet, kein kommunales Wohnen oder auch keinen Geh- und Radweg“, sagte der Gemeindechef zu den bereits realisierten Bauprojekten und dankte den Grundeigentümern.

Das Konzept für das neue Multifunktionsgebäude stand bereits und war genehmigt. Im vergangenen Jahr musste die Kommune jedoch umplanen, um Kosten einzusparen. Die im April 2022 neu genehmigte Planung verzichtet auf einen Keller, ein viertes Garagentor für den Gartenbauverein und einen öffentlichen Jugendraum. „Wir haben uns gewandelt zu einem reinen, aber zukunftsorientierten und modernen Feuerwehrhaus“, sagte Architekt Thomas Binkert.

Die schlechten Rahmenbedingungen im bisherigen Gebäude – keine Heizung im Winter, zu beengt und der allgemeine Bauzustand – sind dem Bürgermeister bewusst. „Deswegen ist es unabdingbar, dass wir jetzt bauen“, sagte Geisberger. Er hofft, dass die Feuerwehr durch das neue Gerätehaus attraktiver für den Nachwuchs ist. Nachfolgende Generationen hätten außerdem die Möglichkeit, das Gebäude irgendwann noch zu erweitern.

3,9 Millionen Euro soll das Feuerwehrhaus kosten. Geisberger hofft, dass die Baupreise nicht weiter ansteigen. „Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall mit spitzem Bleistift rechnen müssen“, prophezeite er. Auf der Baustelle haben die Bodenarbeiten bereits begonnen, die Wärmeleitung ist verlegt. Demnächst erfolgt der Einsatz von Zimmerer, Spengler und Dachdecker. Der Rohbau inklusive Dach soll nämlich bis Jahresende stehen, erläutert der Bürgermeister. Die Fertigstellung ist für Oktober oder November 2023 geplant. Dann sollen die Bucher von ihrem neuen Gerätehaus aus ausrücken.