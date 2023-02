Riesiger Ansturm auf den Bucher Kinderfasching

Von: Markus Ostermaier

Viel gelacht und gejubelt wurde beim Auftritt von Clown Pippo, einem Stammgast beim Bucher Kinderfasching. © Markus Ostermaier

Viele kleine Narren feiern ausgelassen beim Bucher Kinderfasching. Die Organisatoren hören auf und werden geehrt.

Buch am Buchrain – Ausgelassene Stimmung und ein riesiger Ansturm herrschte beim Kinderfasching in Buch am Buchrain - dem ersten nach der Pandemie-Pause. Ein wenig Wehmut war aber auch zu spüren, denn die langjährigen Organisatoren Michaela und Alexander Schweisguth hören auf. Nachfolger gibt es bislang nicht.

Im Jahr 2012 hat das in Buch lebende und dort sehr bekannte Ehepaar die Organisation des Faschings offiziell übernommen. Schon vor Corona hatten sie angedeutet, diese Aufgabe gerne abzugeben. „Unsere Kinder sind schon lange raus aus dem Alter, und wir finden, da sollten jetzt wieder Jüngere weitermachen“, erklärt Michaela Schweisguth. Weil es aber wegen der Pandemie „keinen richtigen Abschluss“ gab und heuer niemand aktiv wurde, gaben die 56-Jährige und ihr ein Jahr jüngerer Mann doch ein letztes Mal den Anstoß für die Veranstaltung – sehr zur Freude der Kinder. Der Fasching in der Pizzeria Gallo Nero und im Loibl-Hof war extrem gut besucht.

Draußen unterhielten und verpflegten die Vereine, im Saal des Gasthauses gab es Auftritte. Dort war es so voll, dass der erste Unterhaltungsgast – Clown Pippo aus Markt Schwaben – fast keinen Platz hatte für seine Darbietung. Dennoch waren kleine wie auch große Gäste von ihm begeistert, die Kinder brüllten fröhlich mit und beteiligten sich an der Show. Beim Jonglieren forderten sie Pippo auf, es gleich mit zehn Bällen zu versuchen. „Wenn ich das könnte, würde ich doch nicht in Buch auftreten“, witzelte der sympathische Unterhalter. Weitere umjubelte Auftritte gab es von der Tanzgruppe Mini Tanz Ma aus Forstern sowie der Kindergarde Erding.

Mit Bürgermedaille und Blumen wurden die langjährigen Organisatoren des Faschings, Michaela und Alexander Schweisguth, von Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger (l.) verabschiedet. Das Paar gibt das Amt ab, Nachfolger gibt es jedoch noch nicht. © Markus Ostermaier

Der als Mönch verkleidete Bürgermeister Ferdinand Geisberger ließ sich eine offizielle Verabschiedung der „zwei außergewöhnlich aktiven Hauptorganisatoren“ nicht nehmen. Er überreichte den Schweisguths zum Dank die Bucher Bürgermedaille, eine Urkunde, Blumen und einen Pizzeria-Gutschein. Ihrem Abschied blickt der Bürgermeister mit „traurigem Auge“ entgegen und hofft, dass sich wieder Organisatoren finden werden. „Im Dezember fängt man an, aber das ist alles nicht so schlimm“, informierte Alexander Schweisguth über das vakante Amt.

Er selbst würde weiterhin als DJ zur Verfügung und mit seiner Frau stets beratend zur Seite stehen. „Vielleicht findet sich ja auch ein Verein oder der Elternbeirat“, so Michaela Schweisguths Hoffnung über ihre Nachfolge.