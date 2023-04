Steigende Umlagen belasten Gemeinde Buch: „Das ist für uns eine Riesensumme“

Von: Henry Dinger

Über Projekte und Haushaltszahlen sprach Bürgermeister Ferdinand Geisberger (r.) bei der Bürgerversammlung in Buch. © Henry Dinger

Die Ausgaben für Kreis-, VG- und Schulverbandsumlage für die Gemeinde Buch steigen um 300 000 Euro – „eine Riesensumme“, so der Bürgermeister. Der Haushalt für 2023 ist indes noch nicht in trockenen Tüchern.

Buch am Buchrain – Rückblick und Vorschau auf die Vorhaben in der Gemeinde Buch gaben Bürgermeister Ferdinand Geisberger und Vize-Ortschef Josef Auer in der Bürgerversammlung. Gut drei Dutzend Buchner waren der Einladung in den Gemeindesaal gefolgt. Sie bekamen unter anderem einen Ausblick auf die Finanzen, die von gestiegenen Umlagen belastet werden.

Verschiedene Themen beschäftigen die Bürger, und so kam die erste Anfrage an die Ortsspitze auch zur geplanten Verlegung des Recyclinghofs. Ein Bürger fragte nach, ob sich der Landkreis an den Kosten beteiligen könne, beispielsweise für eine Rampe. Eigentlich, so der Zuhörer, hätte er dieses Anliegen gern dem angekündigten Landrat Martin Bayerstorfer vorgetragen, aber der war krankheitsbedingt verhindert.

Doch auch Geisberger war informiert: „Ja, wir werden darauf drängen, einen guten Zuschuss zu bekommen.“ Für die Verlegung müsse nochmals ein Antrag gestellt werden, dann gehe das Thema an den Ausschuss für Struktur und Umwelt. Danach könnten Finanzierung und die Feinplanung des 400 000 Euro teuren Vorhabens in Angriff genommen werden.

Einen Überblick über die derzeit wichtigsten Bauprojekte des Orts, Feuerwehrhaus und Kommunales Wohnen, gab Auer. Das Gerätehaus sei weiter am Wachsen. Mitte März wurden die witterungsbedingt verzögerten Arbeiten am Rohbau wieder aufgenommen, im Mai sollen Zimmerer und Dachdecker zum Zuge kommen. Dass es Probleme auf der Baustelle des Wohnungsbaus gab, verschwieg Auer nicht. Die Estricharbeiten gerieten ins Stocken, beim Metallbau mussten die Ausschreibungen wiederholt werden, da die spärlich eingegangenen Angebote den preislichen Rahmen gesprengt hätten. Mittlerweile wurde ein Metallbauer gefunden.

Auer lobte das Bauhof-Team, das kurzfristig auch eingesprungen sei, wenn es gehakt habe. Die Bauarbeiten seien nun auf der Zielgeraden, Heizungsbauer, Elektriker, Spengler hätten nur noch Reste zu erledigen. Was den Vize-Bürgermeister freut: Alle Mieter haben einen Bezug zu Buch und bilden von der Altersstruktur her „eine gute Kombination“.

Geisberger ging auf weitere Vorhaben im Ort ein. Der Bauplan vom Schmiedberg musste wegen eines Formfehlers ein zweites Mal ausgelegt werden, die Frist endet im April. Bei Buch Nord hatte das Wasserwirtschaftsamt wegen der Ausweisung des Schutzgebiets einen Strich durch die Rechnung gemacht, der Plan liegt so lange auf Eis, bis dieser Punkt geklärt ist. Ums Wasser geht’s auch beim Trinkwasserbrunnen (wir berichteten). Geisberger stellte den Fahrplan vor, der derzeit bei der Vorplanung im April und Mai 2023 steht. Im Dezember 2024 sollen die wasserrechtlichen Antragsunterlagen für die Entnahme erstellt werden.

Zum Haushalt konnte Geisberger nur vorläufige Zahlen nennen. Da die Kämmerin lange krank war, sind Jahresabschluss wie auch neue Planung noch nicht in trockenen Tüchern. „2023 haben wir drei dicke Brocken zu stemmen“, sagte der Ortschef. Gestiegen sind die Ausgaben für Kreis-, VG- und Schulverbandsumlage. „Unterm Strich 300 000 Euro, die wir mehr zahlen. Das ist für uns als kleine Gemeinde eine Riesensumme.“ Höhere Einnahmen könne man nicht generieren. Jetzt wolle man den Verwaltungshaushalt nochmals kritisch betrachten, um Geld für die geplanten Inversionen zu haben.

2022 waren die höchsten Ausgaben der Kommunale Wohnungsbau mit 2,66 Millionen Euro, das Feuerwehrhaus mit 303 000 Euro und der Breitbandausbau mit 212 000 Euro. Heuer wird die Ortskasse um 1,5 Millionen für die beiden laufenden Bauvorhaben geschmälert, hinzu kommen 50 000 Euro für die Wasserversorgung und 630 000 Euro die Erschließung des Baugebiets Pemmeringer Straße Ost.