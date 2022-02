Jeden Tag auf Entdeckertour im Wald

Zum Wippen braucht man nicht unbedingt ein Spielplatzgerät, wie die Raupengruppe beweist. Die Äste eines umgestürzten Baums sind auch völlig ausreichend: Die Mädchen und Buben haben sichtlich Freude daran. © Markus Ostermaier

Spielen mitten in der Natur: Zu Besuch bei der Raupengruppe des Bucher Kindergartens

Buch am Buchrain – „Tuck, tuck, tuck die Eisenbahn, wer will mit in Urlaub fahr’n?“, singen sieben Kindergartenkinder aus Buch am Buchrain gemeinsam. Die Stimmung ist gut, fröhlich wippen sie auf und ab. Die Mädchen und Buben sind jedoch nicht auf einem Spielplatz, sondern sitzen auf den Ästen eines umgestürzten Baums.

Ein typisches Zeichen dafür, dass die Kinder nicht den Hauptkindergarten im Ortszentrum besuchen, sondern die Naturgruppe im nordöstlichen Außenbereich. Klassische Spielsachen gibt es hier fast gar nicht, eine viel wichtigere Rolle spielen stattdessen der Wald und die Natur. Wir haben die Raupengruppe an einem typischen Winter-Vormittag besucht.

Los geht‘s mit dem Morgenkreis

Aktuell hat die im September 2020 eröffnete Naturgruppe 13 Mitglieder. Einige von ihnen verbringen bereits ihr zweites Kita-Jahr dort. Zwischen 7.45 und 8.30 Uhr werden die Drei- bis Sechsjährigen von ihren Eltern von der Waldstraße aus zum Raupengruppen-Areal gebracht. Dieses besteht aus einer Wiese mit zwei Bauwagen, Lager, Toilette sowie einer Art Lagerfeuer-Platz.

Um 8.45 Uhr versammeln sich die Erzieher Daniel Auer (41) und Raphael Jaschko (30) mit den Kindern zum Morgenkreis. Dort werden aktuelle Themen besprochen. Heute ist es, passenderweise, die Tageszeitung. Mit einem Exemplar des Erdinger/Dorfener Anzeiger bereiten die Pädagogen „ihre Raupen“ auf den Besuch der Presse vor. Nach der Brotzeit im Bauwagen werden wir auch schon mit großer Neugier erwartet.

Bevor es auf Entdeckertour in den Wald geht, dürfen zwei Kinder durchzählen. 13, alle da, los geht’s. Es ist ein milder, aber windiger Wintertag mit etwas Sonne und Plustemperaturen.

Der Weg durch den Wald ist wegen des feuchten Wetters der Vortage recht matschig. Während die Erwachsenen ihre Schritte bewusst wählen, sind die Kinder bei der dreckigen Strecke deutlich lockerer – bestimmt auch wegen der Regen- und Matschkleidung, die alle tragen. „Unsere Strecke ist etwas Amazonas-ähnlich. Dieses unwegsame Gelände macht ihnen richtig Spaß“, sagt Auer.

Ihr tägliches Resümee, wie ihnen der Tag gefallen hat, erzählen die Kinder ihren Erziehern Daniel Auer (hinten, M.) und Raphael Jaschko (vorne) in ihrem traditionellen Abschlusskreis. Danach wird gemeinsam aufgeräumt, ehe die ersten Eltern kommen. © Markus Ostermaier

Kurz zieht zwischendurch ein Bub, der sich jammernd ein Auge reibt, die Aufmerksamkeit auf sich. Schnell gibt es jedoch Entwarnung: schon nach wenigen Schritten ist der Schmerz wieder komplett vergessen. Auer ist beruhigt und bestätigt in seiner Erfahrung: „Man denkt vielleicht im ersten Moment, es ist hier etwas gefährlich wegen der vielen Äste. Wir hatten bislang aber erst zweimal leichte Verletzungen.“

Nach einigen Minuten Gehzeit stoppen die Raupen im Wald an einer vertrauten Stelle. Die Kinder beginnen begeistert, sich in Kleingruppen zu verteilen. Selbstständig bewegen dürfen sie sich nach ein paar Monaten, aber sie müssen freilich trotzdem in Sichtweite bleiben, erklärt Auer.

Verschiedene Plätze der Umgebung erhalten von der Raupengruppe eigene Namen. Ein abgesägter Baumstamm ist bei allen nur als „Sprungbaum“ bekannt.

Die richtige Kleidung muss es sein

Den Kindern ist die Freude an ihrem Ausflug anzumerken. Der vierjährige Daniel will uns unbedingt eine Wasserstelle zeigen, an der kürzlich Staudämme gebaut wurden. Als zwischenzeitliche Kleiderständer für die Jacken fungieren Äste.

Tierspuren im Matsch werden mit Fotos aus einem Buch verglichen. „Eindeutig ein Reh“, ist Dana überzeugt. Einem anderen Mädchen werden in der Zwischenzeit mit Tannenzweigen die Haare verschönert.

Ausschlagend für den Alltag in der Naturgruppe ist die Wahl der richtigen Kleidung. „Es gibt ja das Vorurteil, dass man nicht rausgeht, wenn das Wetter schlecht ist. Das lernen die Kinder hier anders“, erläutert Wildnispädagoge Jaschko.

Bei ganz kaltem oder nassem Wetter bietet auch der Bauwagen einen guten vorübergehenden Schutz. Nur zweimal war laut Auer bisher der Sturm so stark, dass sich die Gruppe von Anfang an im Kindergarten aufgehalten hat.

Dass er die Kita-Zeit im Winter – wegen des Schnees – sogar noch viel lieber mag als im Sommer, sagt der vierjährige Daniel. Er und seine sechsjährige Schwester Sarah haben beide noch den Haus-Kindergarten und die Krippe kennengelernt. In der Naturgruppe gefällt es ihnen aber besser. Das sieht auch Sarahs Freundin, die fünfjährige Leni, so.

Das Freispielen steht im Vordergrund

„Das Freispielen steht bei uns im Vordergrund, und jeder Tag ist anders“, erläutert Auer. Auch wenn sich der Alltag hauptsächlich im Freien abspielt, fehlt es der Raupengruppe nicht am klassischen Kita-Programm.

Musikalische Früherziehung oder Vorschulunterricht finden genauso statt – nur eben draußen. Durch die Zeit in der Natur seien bei den Kindern große Entwicklungsschritte zu beobachten – stark verbesserte Motorik, Balance, Orientierung und Ausdauer.

Der Raupengruppe gefällt es im Wald so gut, dass viele von ihnen gegen 11.30 Uhr noch gar nicht wieder zurück in Richtung Bauwagen wollen. Dort angekommen, versammelt sich die Runde zum Abschlusskreis, und alle dürfen sagen oder zeigen, was ihnen heute am besten gefallen hat. Danach wird gemeinsam aufgeräumt, ehe die ersten Eltern kommen.

Platz für maximal 15 Personen bietet die Raupengruppe derzeit. Fürs nächste Kita-Jahr gibt es bereits einige Nachfragen. Eine Erweiterung der Kapazitäten ist im Moment nicht angedacht, dringend gesucht wird jedoch Unterstützung im Erzieher-Team.

Den Trend der Waldkindergärten können Jaschko und Auer sehr gut nachvollziehen. Letzter schätzt die Bucher Gegebenheiten sogar so sehr, dass auch seine beiden Töchter die Raupengruppe besuchen.

