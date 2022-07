Walter Hipper jetzt offiziell Ehrenbürger von Buch

Von: Henry Dinger

Ins Goldene Buch der Gemeinde Buch trugen sich Walter Hipper und seine Frau Irene ein, nachdem Bürgermeister Ferdinand Geisberger (l.) ihm die Ehrenbürger-Urkunde überreicht hatte. © Henry Dinger

Für sein großes Engagement für den Gartenbauverein und die Chronik des Orts wurde Walter Hipper jetzt zum Ehrenbürger von Buch am Buchrain.

Buch am Buchrain – „Nun kommen wir zum schönsten Teil“, kündigte Ortschef Ferdinand Geisberger in der Bürgerversammlung am Donnerstagabend an. Walter Hipper, der bereits im März vom Gemeinderat zum Ehrenbürger ernannt wurde, sollte die Würdigung nun auch offiziell bekommen.

„Wenn ich seine Dienste und Tätigkeiten nenne, brauchen Sie etwas Geduld beim Zuhören“, meinte Geisberger augenzwinkernd. Das wesentliche Engagement Hippers galt dem Verein für Gartenbau und Dorfverschönerung Buch-Reithofen, dem er seit 1974 angehört und dessen Vorsitz er 1990 von seinem Vater August übernahm.

29 Jahre blieb er an der Spitze und hat in dieser Zeit nicht nur viel bewegt, sondern sich selbst auch qualifiziert, um sein Wissen einbringen zu können. So hatte Hipper in Veitshöchheim an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau einen Kurs als Gartenpfleger abgeschlossen. Danach folgten weitere Kurse in Weihenstephan, in deren Folge er sich zum Spezialisten für Sortenbestimmung bei Äpfeln entwickelte. Bis heute ist sein Erfahrungsschatz dazu gefragt. Wichtig war ihm auch, dass sich seine Mitstreiter im Verein weiterbilden und spezialisieren – für Obstbau ebenso wie fürs Bäumeschneiden oder die Kinderbetreuung.

Zum Aushängeschild des Vereins wurden Ausstellungen im Gemeindehaus. Aber auch, dass Vereinsvertreter etwa bei der Bundesgartenschau in München dabei waren, ist dem gebürtigen Bucher zuzuschreiben. Das setzte er auch im Kreisverband Erding für Gartenbau und Landespflege ein, dem er ab 1999 für acht Jahre vorstand.

Daneben ist die Geschichte des Orts die große Leidenschaft Hippers. Seit 1998 hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Chronik zu erstellen, die zur 1200-Jahr-Feier im Jahr 2008 fertig war. „Mit unglaublichem Eifer und Einsatz hat er mit Co-Autoren eine Chronik von 423 Seiten erschaffen, wobei 250 Seiten von ihm selbst stammen“, so Geisberger. Den Stoff habe er aus Bibliotheken und Archiven zusammengetragen.

Der Ortschef überreichte Hipper die Ehrenbürger-Urkunde, für seine Frau Irene, die ihn stets unterstützt hat, gab es Blumen. Anschließend trugen sich beide ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

Hipper dankte „für die höchste Auszeichnung, die von der Gemeinde vergeben werden kann“. Außer ihm hätte es in der Geschichte des Orts nur zwei weitere Ehrenbürger gegeben. Er machte aber auch deutlich, dass die Chronik nicht ohne die Stoffsammlung seines Vaters und nicht ohne die gute Zuarbeit anderer Autoren entstanden wäre. Auch die Erfolge des Gartenbauvereins seien nicht das Werk eines Einzelnen. „Auf der Urkunde müsste eine Vielzahl von Namen stehen“, meinte der 82-jährige.