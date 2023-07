Buch wartet auf Einnahmen

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Weil die größten Posten noch ausstehen, muss die Gemeinde Buch am Buchrain ein Darlehen über 1,2 Millionen Euro aufnehmen (Symbolfoto). © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Weil die größten Posten noch ausstehen, muss die Gemeinde Buch am Buchrain ein Darlehen über 1,2 Millionen Euro aufnehmen.

Buch am Buchrain – Buchs Finanzlage ist angespannt und entwickelt sich nicht wie ursprünglich geplant. Weil im Vermögenshaushalt zur Jahreshälfte gerade mal fünf Prozent der geplanten Einnahmen verbucht waren, wurde nun für 2023 ein Nachtragshaushalt notwendig. Fehlende Einnahmen durch Grundstücksverkäufe, Erschließungsbeiträge und die Wohnungsbau-Förderung müssen durch ein Darlehen ausgeglichen werden, was Buchs Schulden auf fünf Millionen Euro ansteigen lässt.

Die Finanzen waren erst im Juni Thema im Gemeinderat. Dabei wurden die Kassenkredite von 510 000 auf eine Million Euro aufgestockt, damit bei laufenden Ausgaben und Einnahmen die Zahlungsfähigkeit gesichert ist (wir berichteten). Nun erklärte Kämmerin Doreen Graf, dass sich die Ausgangslage noch immer nicht gravierend verändert habe. Bevor über den Nachtragshaushalt gesprochen wurde, zeigte sie den Stand der Finanzlage zum 30. Juni. Der Verwaltungshaushalt (Ansatz: 4,1 Mio. €) liegt in den Ausgaben bei 41 und in den Einnahmen bei 44 Prozent. Die Kämmerin schätzt, dass einige größere Zahlungen im dritten oder vierten Quartal anstehen werden.

Kritischer ist die Lage im Vermögenshaushalt, der 2,6 Millionen umfasst. Die Summe aller bisherigen Ausgaben beläuft sich bereits auf 60 Prozent, bei den Einnahmen lag der Status zur Jahreshälfte allerdings lediglich bei fünf Prozent. „Hier stimmt das Verhältnis überhaupt nicht mehr“, sagte Graf.

Ursache dafür ist, dass die beiden Haupteinnahmequellen auf sich warten lassen. Noch immer sind am kommunalen Wohnungsbau die Bauarbeiten nicht abgeschlossen, was sich auf die Abrechnung auswirkt. Wie Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) auf Nachfrage von Matthias Steutzger (parteifrei) erläuterte, werden die Gesamtkosten um etwa fünf Prozent überschritten. Zudem können die eingeplanten Förderzuschüsse erst abgerufen werden, wenn alle Schlussrechnungen vorliegen. Graf vermutet, dass dies bis September der Fall sein und die Förderung Ende 2023 eingehen werde.

Ebenfalls ausstehend sind die Grundstücksverkäufe an der Pemmeringer Straße Ost. Die Kämmerin rechnet dieses Jahr nicht mehr mit dem Verkauf (Ansatz: 750 000 Euro) und der Abrechnung der Erschließungsbeiträge des Baugebiets (480 000 Euro). Für den Haushaltsausgleich wird deswegen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,2 Millionen Euro notwendig.

Durch kleinere Einsparungen, wie die auf 2024 verschobene Sirene in Mitterbuch (15 000 Euro), verringert sich der Vermögenshaushalt um 30 000 Euro, beträgt aber weiterhin in der Summe 2,6 Millionen Euro. Deutlich steigen wird der Schuldenstand. Der lag Ende 2022 bei vier Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2573 Euro entspricht. Durch das neue Darlehen steigen die Schulden auf fünf Millionen Euro (pro Kopf: 3167 €).

Mit der aktuellen Entwicklung zeigten sich nicht alle Gemeinderäte zufrieden. Die drei Räte der Liste Parteifreie Bürger/SPD stimmten geschlossen gegen den Nachtragshaushalt. „Wir haben in ein paar Jahren nicht die laufenden Einnahmen, um die Schulden wieder zu tilgen. Ich sehe gerade nicht, wie wir dieses Loch stopfen können“, äußerte Martin Kern (SPD) seine Bedenken. In Hinblick auf die Verzögerung bei Abrechnung und Förderung des Wohnungsbaus sagte der Bürgermeister: „Zwischen Plan und Realität gibt es oft große Unterschiede.“