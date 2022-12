Eine WhatsApp-Gruppe für ganz Buch?

Von: Markus Ostermaier

Buch am Buchrain – Wird es in Buch bald eine WhatsApp-Gruppe für den kompletten Ort geben? In zwei Veranstaltungen binnen kurzer Zeit wurde darüber diskutiert, wie Neubürger und die jüngere Generation besser erreicht werden können.

Erstmals kam das Thema Kommunikation bei der Gründung des Buachna Naturgartens zur Sprache. „Die Jungen kriegen einfach nix mit“, sagte eine Mutter in Bezug auf den Informationsfluss für Veranstaltungen oder Projekte wie den Naturgarten, von dem sie zufällig erfahren hatte. Nicht ein Soziales Medium wie die Plattform Facebook, sondern der Nachrichtendienst WhatsApp wäre ihrer Meinung nach optimal, um jüngere Generationen zu erreichen und Informationen schnell großräumig zu verbreiten.

Auch in der Sitzung der drei Arbeitskreise vom Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) wurde die Kommunikation zum Gesprächsthema. Naturgarten-Grundstücksinhaberin Carmen Reinstädler, die auch GEK-Mitglied ist, zeigte sich in der Zusammenkunft überrascht und auch etwas enttäuscht darüber, dass zu ihrem Gründungstreff nicht noch mehr (Neu)Bürger gekommen waren – trotz der Bekanntmachung auf unterschiedlichen Wegen.

„Mehr über das Internet gehen“ sollte man bei Ankündigungen auch nach Einschätzung von Wolfgang Hipper. Dass WhatsApp in manchen Orten tatsächlich als offizielles Medium genutzt wird, bestätigte Landschaftsarchitektin Franziska Burlefinger. „Es gibt mehrere Gemeinden, die solche WhatsApp-Gruppen haben“, erklärte sie.

Bereits beim Naturgarten-Abend hatte Bürgermeister Ferdinand Geisberger darüber informiert, schon einmal über die Einführung einer Art Bürger-App nachgedacht zu haben. Dies sei aber wohl schwierig umzusetzen. Ähnliche Gedankenspiele gibt es bekanntlich auch in Forstern. Geisberger hat vor, in einem Treffen mit den Vereinen über digitale Kommunikationswege und Möglichkeiten zu sprechen.

Eine Idee für einen analogen Informationsweg hatte in der GEK-Sitzung SPD-Gemeinderat Robert Ulzhöfer: einen zusätzlichen Schaukasten der Gemeinde am Kindergarten, wo sich junge Familien aufhalten.

