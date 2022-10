Bei der Windkraft läuten in Buch die Alarmglocken

Von: Markus Ostermaier

Die aktuellen Debatten ums Thema Windkraft wecken in Buch am Buchrain Erinnerungen an den Standort-Streit von 2013. Dieses Mal will die Gemeinde gewappnet sein (Symbolbild). © IMAGO

Die aktuellen Debatten ums Thema Windkraft wecken in Buch am Buchrain Erinnerungen an den Standort-Streit von 2013. Dieses Mal will die Gemeinde gewappnet sein.

Buch am Buchrain – Windkraftanlagen kommen aufgrund der derzeitigen Energiekrise immer häufiger zur Sprache. Dies sorgt dafür, dass in der Gemeinde Buch die Alarmglocken läuten. In der Gemeinderatssitzung wurde über nächste Schritte gesprochen, um einen Standort-Streit wie 2013/14 zu vermeiden.

Bekanntlich gab es damals im Landkreis Erding den Teilflächennutzungsplan (TFNP), in dem man sich Gedanken über Windrad-Standorte in der ganzen Region machte. Dass dieser Plan insgesamt 16 Standorte im Gemeindegebiet von Buch vorsah, sorgte damals für reichlich Ärger in der Bevölkerung, und es wurde sogar ein Bürgerbegehren beantragt (wir berichteten).

Auf die Agenda der Gemeinderatssitzung kam das Thema jetzt durch einen Antrag der Liste Parteifreie Bürger/SPD. Martin Kern (SPD) bezog sich auf aktuelle Berichterstattungen und den Auftrag des Freistaats Bayern an den Regionalen Planungsverband, sich Gedanken über den Ausbau der Windkraft in Bayern zu machen. Entsprechende Anforderungen, dass Windräder am besten geballt und in Waldflächen errichtet werden sollen, haben bei der Gruppierung schlechte Erinnerungen an den TFNP hervorgerufen, sagte Kern. Man befürchte, dass der zehn Jahre alte Plan vom Landkreis Erding wieder aus der Schublade geholt werden könnte.

„Wir wollen Windkraft gar nicht grundsätzlich vermeiden, aber möchten sie eben nicht wieder solidarisch für alle anderen Landkreisgemeinden übernehmen“, betonte Kern. Man werde um das Thema wohl nicht herum kommen, aber Buch sollte sich schon vorab Gedanken machen, so der Wunsch von Parteifreie/SPD.

Es sei Tatsache, dass die aktuelle Bundesregierung die Windkraft ausbauen möchte, sagte Vizebürgermeister Josef Auer (WG), der die Gemeinderatssitzung leitete. Derzeit gelte in Bayern noch die 10 H-Abstandsflächen-Regelung, „aber wir müssen meiner Meinung nach wohl damit rechnen, dass das irgendwann nicht mehr so ist“, vermutet Auer. Auch Michael Rappold (CSU) geht davon aus, dass „10 H bald Geschichte ist, denn Bayern muss Flächen ausweisen“.

Kern könnte sich vorstellen, dass Gemeinden bald abgefragt werden und geeignete Windkraft-Flächen melden sollen. Darauf sollte Buch vorbereitet sein. „Das Heft des Handelns sollten wir in Bucher Hand behalten“, befand Matthias Steuzger. Der parteifreie Gemeinderat ergänzte, dass Windräder nur bei einer Höhe von 250 Metern rentabel seien, was beim TFNP von 2013 aber nicht zugetroffen habe.

Wie zuvor Rappold sprach auch Steutzger das Wetterradar in Schnaupping (Markt Isen) an. Durch eine neue Regelung sind jetzt wohl geringere Abstände zu Windrädern vorgeschrieben.

Im Gemeinderat bestand Einigkeit, sich über die neuen Abstandsregeln zu informieren. Außerdem soll, auf Anregung Kerns, die Vorgehensweise zur Windkraft im Landkreis in einer Bürgermeisterdienstbesprechung thematisiert werden. Robert Ulzhöfer (SPD) störte sich generell daran, dass die Windenergie nun den Kommune aufgestülpt und nicht mehr auf Eigenverantwortung der Gemeinden gesetzt werde. Als Idee für andere Energiequellen im Gemeindegebiet nannte er Photovoltaikanlagen entlang der Autobahn.