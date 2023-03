Dorf-App, freies Wlan und Outdoor-Fitnessgeräte

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Freies Wlan am Sportplatz und in der Ortsmitte - nur eine von vielen Zukunftsideen für Buch am Buchrain (Symbolfoto). © Hendrik Schmidt/dpa

Das Gemeindeentwicklungskonzept von Buch am Buchrain ist bald fertig. Schon jetzt gibt es mehr als 50 teils sehr kreative Zukunftsideen für den kleinen Ort.

Buch am Buchrain – Das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) von Buch am Buchrain nähert sich der finalen Phase. Ein paar gemeinsame Sitzungen der drei Arbeitskreise stehen noch an, bevor den Bürgern das Konzept vorgestellt werden soll.

In der ersten Sitzung des Jahres wurde eine lange und vielfältige Maßnahmenliste präsentiert, die mehr als 50 Zukunftsideen beinhaltet. Entstanden sind sie in Besprechungen der Arbeitskreise Dorfmitte, Dorfleben sowie Dorfstruktur und wurden nun von Planerin Franziska Burlefinger zusammengeführt. Was wann und wie umgesetzt wird, steht bislang noch in den Sternen. Von den Gruppen wurden die Ideen bereits mit Punkten zur Favorisierung versehen, bei der Abschlussveranstaltung soll dann mit allen Anwesenden nochmals eine Priorisierung stattfinden, erläuterte die Landschaftsarchitektin vom Planungsbüro Herb und Partner.

Unterteilt sind die 50 kreativen Vorschläge in die sieben Kategorien Wege und Straßen, gemeindliche Baugebäude, Natur und Landschaft, Ortsmitte, Wirtschaft und Infrastruktur, Dorfleben und Soziales sowie Sportangebote. Einige der Ideen drehten sich um die Neugestaltung der Ortsmitte, die erneut das Hauptthema der GEK-Sitzung war (wir berichteten), aber nicht ausschließlich. Das Ziel „Sicherheit vor Flüssigkeit“ in der Sparte Wege und Straßen ist durch einige Ideen schnell erklärt. Vorgeschlagen von den Arbeitskreisen wurden Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sowie eine optische Aufwertung der Hauptstraße, der Bau von Querungshilfen oder eine hochwertige Weiterführung des Radwegs von Haidberg nach Reithofen. „Das sind Themen, die Sie mit einer Förderung gut abdecken können“, so Burlefinger.

Weitere Vorschläge waren feste Blitzer und Tempo 30 in der Ortsmitte, was laut der Architektin durch eine Ansiedlung des Kindergartens im alten Schulhaus sogar realistisch sei. Von den GEK-Mitgliedern gewünscht sind zudem eine MVV-Schnellbusverbindung, Radwegestreifen an der Hauptstraße oder Shuttle-Service-Dienste.

In der Sparte gemeindliche Baugebäude wurden als Ziele die Sicherung und der Ausbau bestehender Bauten sowie die Schaffung von Begegnungsstätten festgelegt. An oberster Steller seitens der Arbeitskreise stehen der Neubau der Krippe und die Kindergarten-Erweiterung, wofür das alte Schulhaus weichen soll. Gewünscht wird ein Gebäude in ortstypischer Bauweise. Burlefinger lobte dies, meinte aber, dass hierfür wohl keine GEK-Fördergelder zu erwarten seien.

Weitere Anregungen waren die Schaffung weiterer Bestattungsformen, eine ausgedehntere Nutzung des Pfarrheim-Areals oder dorfgerechter Einzelhandel in der Ortsmitte. Betont wurde bei der Ideensammlung aber auch, dass keine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten geschaffen werden soll.

Die Ideen im Rahmen der Kategorie „Ortsmitte beleben“ wurden bereits im Dorfmitte-Plan der Architektin aufgegriffen. Unabhängig davon ist der Vorschlag eines Holzskulpturenwegs vom Ortszentrum zur Naturgruppe. Bei den Maßnahmen zu Natur und Landschaft wurde die Erstellung eines Infokonzeptes zur nachhaltigen Gestaltung von Gebäuden und Gärten angeregt. Außerdem soll es längere Intervalle beim Mähen in Siedlungen geben, so ein Wunsch aus einem Arbeitskreis.

Wichtigste Ziele in der Kategorie Wirtschaft und Infrastruktur sind ein Dorfladen und die Schaffung einer Dorf-App mit aktuellen Infos. „Da wären Sie Vorreiter, da gibt es noch nicht so viele Beispiele“, sagte Burlefinger. Vorgeschlagen wurden auch freies Wlan am Sportplatz und in der Ortsmitte, Mülleimer im kompletten Ortsgebiet und Infoveranstaltungen zu Erneuerbaren Energien. „Dorfgemeinschaft stärken“ ist das Ziel von Ideen wie einem Dorfcafé, Veranstaltungen wie Neubürgertagen und ein jährliches Dorffest oder ein Willkommensgeschenk und Infopaket an Zugezogene. Zudem soll der aktuell im Kindergarten befindliche Bücherschrank einen neuen Standort erhalten.

In der Kategorie Sport wurde ein Ausbau des Angebots angeregt: multifunktioneller Hartplatz, Tanz- und Aerobic-Kurse, Outdoor-Fitnessgeräte zur freien Verfügung.