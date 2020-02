Zweite Chance für den Waldkindergarten

Es wird wieder ernst für den Bucher Waldkindergarten: Am Donnerstag, 13. Februar, wird beim Anmeldetag erneut das Interesse an einer Naturgruppe abgefragt.

Buch am Buchrain – Für viele kam die Nachricht überraschend, als es für den geplanten Waldkindergarten im vergangenen Jahr nicht die notwendige Anzahl an Interessenten gab. „Vielleicht war der Zeitpunkt auch noch zu früh, und wir waren noch nicht so weit“, vermutet Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) heute.

Der Standort steht inzwischen fest

Auch die damals noch unsichere Standortthematik habe vielleicht manche Bürger abgeschreckt. Inzwischen ist geklärt, wo der Waldkindergarten entstehen soll. Eine artenschutzrechtliche Prüfung brachte die Gewissheit, dass die freie Wiese von der Waldstraße kommend (östlich der Kläranlage) geeignet ist. Nun kündigte Geisberger an, dass beim Anmeldetag die Neuauflage versucht wird. Dies bestätigt auch Kita-Leiterin Iris Lindinger.

Das Datum für die Anmeldungen ist wegen der Naturgruppe bereits zwei Monate früher als 2019, erklärt sie auf Nachfrage unserer Zeitung. „Man braucht für die Umsetzung der Naturgruppe oder die Personalsuche schon noch ein gutes halbes Jahr Vorlauf“, erklärt Lindinger.

Schutzhütte, Toiletten, Wasserstation

Geisberger präsentierte im Gemeinderat einen Lageplan, wie der Waldkindergarten aussehen könnte. Die Anbindung an das Gelände verläuft entweder über die Waldstraße oder über die Zufahrt zum Sportgelände Richtung Stockschützen. Neben einem ansprechenden Eingangsbereich soll es eine Schutzhütte mit kleiner Küche, Toiletten, Wasserstation, Terrasse, Spielhügeln und Unterstellplatz geben. Laut Geisberger werden intern die Modelle vier bis fünf Stunden beziehungsweise fünf bis sechs Stunden diskutiert. Lindinger ergänzt aktuelle Überlegungen, dass die Kinder vier Tage lang in der Natur sind und am fünften Tag in einem festen Gebäude. Die Idee, dass die fünf Kindergartengruppen rotieren und abwechselnd im Wald sind, ist laut der Kita-Chefin vom Tisch.

Am 13. Februar ist Anmeldetag

Geisberger informierte, dass vom Elternbeirat gerade ein Informationsblatt erstellt werde, das bis spätestens 13. Februar vorliegen soll. „Wenn der Flyer erst zum Anmeldetag fertig ist, ist das eigentlich zu spät“, meinte Martin Ostermeier (CSU). „Die Leute brauchen die Infos vorher, sonst wird das heuer wieder nichts.“ Geisberger antwortete, dass der Elternbeirat ein wichtiges Sprachrohr sei und stimmte Ostermeiers Idee zu, den Lageplan sowie den fertigen Flyer nach Fertigstellung auf die Gemeinde-Homepage zu stellen.

Mindestens sieben bis acht Anmeldungen sind nötig

Martin Kunstwadl (WG) sprach die PV-Anlage an, die eventuell auf die Schutzhütte gebaut werden soll. „Dann müsste man die Hütte anders platzieren. Dem aktuellen Plan nach würde sie den Großteil des Tages im Schatten stehen.“

Kita-Ausschuss-Mitglied Martin Kern (SPD) ärgerte sich, dass der Ausschuss zu einem Termin mit dem Elternbeirat nicht eingeladen worden sei („Wir nutzen unsere Ausschüsse zu wenig“). Geisberger sagte, dass es sich um eine Teamsitzung gehandelt habe, an der er auch nicht teilnehmen konnte.

Laut dem Bürgermeister muss es mindestens sieben bis acht Anmeldungen geben, damit die Naturgruppe zustande kommt. Maximal sind 20 Kinder möglich.

Kita-Chefin Lindinger ist optimistisch

Lindinger erklärt im Gespräch mit der Heimatzeitung, dass bestehende Kitakinder bei den Anmeldungen für die Naturgruppe Vorrang haben. Aktuell würden noch viele Eltern überlegen und seien teils noch unsicher, was den Waldkindergarten angeht. „Aus anderen Gemeinden haben wir aber viele Anfragen.“ Trotzdem ist die Rosengarten-Chefin optimistisch, dass die fünfte Kindergartengruppe mit dem neuen Konzept zustandekommt. „Der Bedarf ist da, und es gibt viele Eltern, die dieses Konzept bevorzugen. Es ist ja ein schöner Gedanke, unmittelbar mit der Natur zu leben, und das Thema Nachhaltigkeit ist sowieso in aller Munde.“ Lindinger rechnet damit, dass im März feststeht, ob der Waldkindergarten 2020 zustandekommt oder nicht.

Markus Ostermaier