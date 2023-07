Buch: Christoph Dondl über 30 Jahre im Theaterverein-Vorstand

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Auf der Bühne hatte das ehemalige Vorstandsmitglied Christoph Dondl (2. v. l.) nicht mit seiner Verabschiedung gerechnet. Sein Bruder Martin Dondl (2. v. r.) dankte ihm. © MOT

Der Theaterverein Buch am Buchrain dankt Christoph Dondl für seinen Einsatz dort, wo er sich am wohlsten fühlt - auf der Bühne.

Buch am Buchrain – Das war eine gelungene Überraschung nach der Aufführung des Stücks „Der Roßwirt“ des Theatervereins Buch am Buchrain in der Theater-Tenne: Bevor Vorsitzender und Spielleiter Martin Dondl die Zuschauer am vergangenen Wochenende auf den Heimweg schickte, wollte er sich im Namen des Vereins erst noch von einem besonderen Ensemble-Mitglied verabschieden: Ein großes Dankeschön gab es für seinen Bruder.

Christoph Dondl ist nicht nur fester Bestandteil der Theater-Bühne, sondern engagierte sich auch lange im Vorstand. Nach der Vereinsgründung 1990 war Christoph Dondl zwei Jahre lang Zweiter Vorsitzender und füllte nach einer kleinen Pause von 2002 bis 2021 das Amt des zweiten Kassiers aus.

Nun zieht er sich aus dem Führungsteam zurück – er kandidierte bei den vergangenen Vorstandswahlen nicht erneut.

Martin Dondl wollte ihn im „besonderen Rahmen“ verabschieden, sagte er auf der Bühne und dankte seinem Bruder für die gute Zusammenarbeit. Der Geehrte erhielt Blumen und einen Essensgutschein und dazu den Wunsch des Vorsitzenden, dass er dem Verein noch lange auf der Bühne erhalten bleiben möge. mot