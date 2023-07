Buch hebt Kita-Gebühren an

Von: Henry Dinger

Die Betreuung in Kindergarten und Krippe wird für Bucher Familien teurer (Symbolbild). © Christian Bark

Die Betreuung in Kindergarten und Krippe wird für die Familien in Buch am Buchrain 15 Prozent teurer.

Buch am Buchrain – Die Gemeinde Buchrain kommt nicht um eine Erhöhung der Kindergarten- und Krippengebühren herum. Neben den Personalkosten steigen auch die Ausgaben für Verpflegung und Energie, argumentierte Bürgermeister Ferdinand Geisberger im Gemeinderat. Er verwies darauf, dass laut eines Ratsbeschlusses vom Oktober 2021 die Kosten alle zwei Jahre um vier Prozent angehoben werden sollen. „Das ist diesmal aber zu wenig“, sagte Geisberger.

Die Verwaltung schlug daher eine Erhöhung um 15 Prozent vor. Zudem sollen die Verpflegungskosten auf fünf Euro pro Portion berechnet werden, da auch der Caterer, das Kochhaus Oskar, den Preis angehoben hat.

Geisberger machte deutlich, dass Buch im Vergleich zu anderen Gemeinden immer noch im unteren Bereich liege. Das zeigt sich auch anhand einer Tabelle, die Mitarbeiterin Beate Sandner zusammengestellt hatte. Für beispielsweise sechs Stunden täglich betragen die Monatsgebühren für den Kindergarten ab September 2023 in Isen 155 Euro, in Lengdorf 192 Euro und in Forstern 265 Euro. In Buch sind es künftig 163 Euro, von denen die Eltern dank des staatlichen Zuschusses in Höhe von 100 Euro noch 63 Euro bezahlen müssen. Die Krippe kostet dann für die angenommenen sechs Stunden 342 Euro im Monat. Verdienen die Eltern gemeinsam weniger als 60 000 Euro, sinkt der Krippenbeitrag auf 242 Euro.

Die Räte befürworteten die Gebührenerhöhung um 15 Prozent zum 1. September 2023 einstimmig. Das Mittagessen kostet dann fünf Euro pro Portion. Den Geschwisterrabatt wird es weiterhin geben, auch die 7,50 Euro Spielgeld und die 2,50 Euro Getränkegeld bleiben unberührt. In zwei Jahren soll die geplante Anpassung der Betreuungsgebühren dann wieder in Höhe von vier Prozent erfolgen.