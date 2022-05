Sport und Geselligkeit aufs Beste vereint

Von der Kirche zum Schützenheim führte der Festzug, angeführt von der Blaskapelle Hohenlinden. © Gabriele Gams

Der Schützenverein Buchenlaub Buch hat 50. Jubiläum gefeiert und dabei auch zahlreiche Gründungsmitglieder geehrt.

Buch am Buchrain – Bei Kaiserwetter feierten die Schützen von Buchenlaub Buch ihr 50-jähriges Bestehen. Mit einem außergewöhnlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin begann das Fest. Pater Robin hatte den Festverein vorab bei einem Schießabend besucht und sich selbst am Schießstand versucht.

„Er hat sehr große Treffsicherheit bewiesen“, erzählte Schützenmeister Anton Feichtlbauer. So floss in Pater Robins Predigt viel von diesen persönlichen Eindrücken ein. Die Kirche war voll, einige Fahnen füllten den Altarraum. Regina Maier und ihr Chor übernahmen die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.

Anschließend zogen die Vereine und Gäste, angeführt von der Blaskapelle Hohenlinden, zum Schützenheim. Dabei durften auch die Schützenkönige nach langer Corona-Pause stolz ihre Schützenketten tragen. Der Schießraum war mit den Vertretern der Schützenvereine der Sektion Tading und den Ortsvereinen aus Buch besetzt. Auch viele Gründungsmitglieder waren gekommen.

Nach dem Mittagstisch blickte Feichtlbauer auf die Höhepunkte der 50-jährigen Vereinsgeschichte zurück. So waren immer wieder Umzüge auf andere Schießanlagen erforderlich, bevor der Verein seine Heimat im eigenen Schützenheim fand. Viele sportliche Erfolge können die Buchenlaub-Schützen verzeichnen – mit deutschen Meistertiteln und dem Aufstieg der 1. Luftgewehrmannschaft in die 2. Bundesliga.

Sie haben Buchenlaub Buch vor 50 Jahren gegründet (vorne, v. l.): Hans Haberl, Georg Bondl, Alfons Heiner und Franz Steutzger; (hinten, v. l.) Georg Eglseder, Gauschützenmeister Klaus Waldherr, Josef Stiller, Michael Rappold, Franz Kunzlmann, Anton Hietl, Franz Ostermeier, Josef Grasser, Johann Ostermeier, Anton Schrimpf, Peter Rappold, Johann Stanner, Herbert Metzger und Martin Kunstwadl. © Gabriele Gams

Zudem war der Verein mehrmals Gastgeber des Gauschießens des Schützengaus Erding. Die Bucher schießen nicht nur mit Gewehr und Pistole sehr erfolgreich, auch die Bogenschützen trainieren fleißig und mit Erfolg.

Gauschützenmeister Klaus Waldherr lobte den Verein, der es schaffe, Gesellschaft und Sportlichkeit auf das Beste zu vereinen. Nicht nur die Bucher Schützen nutzen ihre 14 Schießanlagen für das Training. Viele Kader, national und international, bereiten sich hier auf große Wettbewerbe vor. Zudem wurden viele Wettkämpfe der 2. Bundesliga und Bayernliga hier ausgetragen. Auch für Gaumeisterschaften, das Finale des Sparkassenpokals und vieles mehr steht die Anlage zur Verfügung.

Ein Höhepunkt des Tages war die Ehrung der Gründungsmitglieder. Darüber freuten sich Johann Ostermeier, Josef Stiller, Johann Stanner, Anton Schrimpf, Franz Steutzger, Michael Rappold, Peter Rappold, Franz Ostermeier, Herbert Metzger, Franz Kunzlmann, Martin Kunstwadl, Hans Haberl, Alfons Heiner, Georg Eglseder, Georg Bondl, Anton Hietl und Josef Grasser. Besonders herausragend ist das Engagement von Georg Bondl, der seit Vereinsgründung im Vorstand aktiv ist. GABRIELE GAMS